చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా ఉండాలా? - ఈ ఆహారాలు మీ డైట్లో చేర్చుకోవాలట!
Winter Super Foods: వింటర్లో కామన్గా జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి సమస్యలు - వీటిని నుంచి బయటపడేందుకు ఈ ఫుడ్స్ హెల్ప్ అవుతాయంటున్న నిపుణులు!
Published : November 24, 2026 at 4:57 PM IST
క్రమక్రమంగా చలి పెరుగుతోంది. ఇక వింటర్ అంటే జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వంటి సీజనల్ రోగాలు క్యూ కడతాయి. దీనికి తోడు వాతావరణం చల్లగా ఉండటంతో జీర్ణశక్తి మందగిస్తుంది. శరీరానికి ఎండ సరిగ్గా తగలక విటమిన్ డి లోపం తలెత్తుతుంది. ఫలితంగా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, ఇతర అనారోగ్యాలు శరీరంపై సులభంగా దాడి చేస్తాయి. అయితే ఈ సమస్యలను నివారించి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం పొందాలంటే చలికాలంలో లభించే కొన్ని ఆహార పదార్థాలను డైట్లో చేర్చుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
చెరకు: చలికాలంలో జీవక్రియలు నెమ్మదించడం వల్ల అదనపు కొవ్వులు, విషతుల్యాలు ఎప్పటికప్పుడు బయటికి వెళ్లిపోకుండా శరీరంలో పేరుకుపోతాయని.. దీని ప్రభావం కాలేయంపై పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదంటున్నారు. కాబట్టి శరీరంలోని విషతుల్యాలను బయటికి పంపించడంలో చెరకు రసం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇందులో ఉండే ఆల్కలీన్ సమ్మేళనాలే ఇందుకు కారణమని.. ఇవి శరీరంలో ఆమ్ల స్థాయుల్ని క్రమబద్ధీకరించడంలో సహకరిస్తాయంటున్నారు. అలాగే ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించి, వాపును నివారిస్తాయని.. చలికాలంలో వచ్చే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే రోగనిరోధక కణాలను ఉత్తేజపరుస్తాయని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి చలికాలంలో చెరుకును తినడం లేదా చెరుకు రసాన్ని తాగడం మంచిదంటున్నారు. అయితే అందులో ఐస్ వంటివి లేకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు.
రేగుపండ్లు: పెద్దలతో పోలిస్తే చలికాలంలో పిల్లలు తరచూ జబ్బు పడుతుంటారు. ఇందుకు వాళ్లలో రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండడమే ప్రధాన కారణం! అందుకే వారిని రేగుపండ్లు తినేలా ప్రోత్సహించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ పండ్లలో అధిక మొత్తంలో ఉండే విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహకరిస్తుందని, మలబద్ధకం సమస్యకు చెక్ పెడుతుందంటున్నారు. పెద్దవాళ్లలోనూ చలికాలంలో కీళ్లు పట్టేయడం వంటి సమస్యలొస్తాయని.. వాటికీ విరుగుడు రేగు పండే అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇందులో అధిక మొత్తంలో ఉండే క్యాల్షియం, ఫాస్ఫరస్, ఇనుము వంటి పోషకాలు ఎముకల బలాన్ని పెంచుతాయని వివరిస్తున్నారు.
చింతపండు: చలికాలంలో ఎదురయ్యే అజీర్తి సమస్యలకు చింతపండును మించిన పరమౌషధం లేదంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులో అధిక మొత్తంలో ఉండే మెగ్నీషియం, క్యాల్షియం ఎముకలకు బలాన్ని చేకూర్చుతాయని వివరిస్తున్నారు. ఇక చింతగింజలను దోరగా వేయించి పొడి చేసుకొని మజ్జిగలో కలుపుకొని తాగినా జీర్ణశక్తి మెరుగుపడుతుందంటున్నారు.
ఉసిరి: చలికాలంలో విరివిగా లభించే ఉసిరి కూడా ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీన్ని నేరుగానైనా తీసుకోవచ్చని, లేదంటే ఉసిరి రసం, చ్యవన్ప్రాశ్, పచ్చళ్ల రూపంలో కూడా తినచ్చంటున్నారు. దీన్ని తరచూ తీసుకోవడం వల్ల చలికాలంలో ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని.. ఇక ఇందులో పుష్కలంగా ఉండే విటమిన్ సి ఇమ్యూనిటీని పెంచడంలో సహకరిస్తుందంటున్నారు. అలాగే మలబద్ధకం, ఇతర జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలకూ ఉసిరితో చెక్ పెట్టచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
నువ్వులు: నువ్వుల్లో ఉండే అత్యవసర కొవ్వులు, క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు ఎముకలు, కీళ్లకు బలాన్నిస్తాయని, ఫలితంగా చలికాలంలో కీళ్ల నొప్పులు, ఎముక విరుపులకు చెక్ పెట్టచ్చంటున్నారు. వీటిని బెల్లంతో కలిపి ఉండలు చేసుకొని తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి వెచ్చదనం అందుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఇక జీర్ణ సంబంధిత సమస్యల్ని తగ్గించడానికి, శరీరంలో రక్తహీనతను నివారించడానికి నువ్వుల్ని మించిన ఫుడ్ లేదంటున్నారు నిపుణులు.
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- చలికాలంలో ఇబ్బంది పెట్టే జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలను దూరం చేయడానికి నెయ్యి కూడా మంచి ఆహారం అని నిపుణులు. అయితే మంచిదా కదా అని ఎక్కువ మొత్తంలో కాకుండా, మితంగా అంటే రోజుకు ఒకట్రెండు టీస్పూన్ల చొప్పున తీసుకోవడం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు.
- చలికాలంలో లభించే చిలగడదుంప/కందగడ్డలు కూడా మలబద్ధకాన్ని దూరం చేయడంతో పాటు.. ఇమ్యూనిటీని పెంచడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయంటున్నారు. కాబట్టి వీటిని కూడా ఆహారంలో చేర్చుకోమని సలహా ఇస్తున్నారు.
- ఖర్జూరాలను రోజూ తీసుకోవడం వల్ల చర్మానికి తేమ అందుతుందని.. తద్వారా చర్మం పొడిబారకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
- పీచు పదార్థం పుష్కలంగా ఉన్న చిరుధాన్యాలను చలికాలంలో రోజూ తీసుకోవడం వల్ల శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుకోవచ్చని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
పరిశోధన మూలాలు:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9137578/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4441162/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11049391/#sec4-foods-13-01153
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