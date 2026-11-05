చలికాలంలో 'మార్నింగ్ వాక్' సేఫేనా? - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే?
Cold Weather Health Tips : వింటర్ పొల్యూషన్ అలర్ట్ - ఉదయం వేళ బయటకు వెళ్లేవారు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 2:44 PM IST
Morning Walk in Winter : చలికాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్లో తెల్లవారుజామున చల్లటి గాలిని ఆస్వాదిస్తూ నడవడం ఒక అద్భుతమైన అనుభూతి. అందుకే, ఎంతో మంది ఈ కాలంలో తమ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఉదయాన్నే లేచి పార్కుల్లో వాకింగ్, రోడ్లపై జాగింగ్, సైక్లింగ్ చేస్తుంటారు. కానీ, కొద్దిరోజులుగా తగ్గుతున్న ఉష్ణోగ్రతలతో పాటు మనం పీల్చే గాలిలో కాలుష్య కణాల శాతం ప్రమాదకరంగా పెరుగుతోంది. ఉదయం వేళ పీల్చే ఆ చల్లటి గాలి మీ ఊపిరితిత్తులకు అమృతం కాదు, విషపూరితమైన పొగమంచు అని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆరోగ్యం కోసం వెళ్లి అనారోగ్యాన్ని కొనితెచ్చుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు. మరి, ఈ వింటర్ కాలుష్యాన్ని ఎదుర్కొంటూనే మన ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
వేసవి, వర్షాకాలంతో పోలిస్తే చలికాలం వాతావరణం చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ సీజన్లో ఉదయం వేళల్లో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గిపోవడంతో పాటు గాలి నాణ్యత పడిపోతుంది. సాధారణ రోజుల్లో భూమికి దగ్గరగా ఉండే గాలి వేడెక్కినప్పుడు తేలికపడి త్వరగా పైకి వెళుతుంది. ఆ గాలితో పాటే ధూళి, కాలుష్యకణాలు కూడా పైకెళ్లి చెల్లాచెదురవుతాయి. కానీ, చలికాలంలో పరిస్థితి దీనికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ సీజన్లో భూమికి దగ్గరగా చల్లని గాలి, దానిపైన వెచ్చని గాలి పొరలా ఏర్పడుతుంది. పైనున్న ఈ వెచ్చని గాలి ఒక మూతలా మారి, కింద ఉన్న చల్లటి గాలిని పైకి వెళ్లకుండా నొక్కిపెడుతుంది. దీనివల్ల వావానాల పొగ, పరిశ్రమల నుంచి వెలువడే కాలుష్య ఉద్గారాలు, నిర్మాణ పనుల ధూళి, ఇతర కాలుష్య కణాలన్నీ తక్కువ ఎత్తులోనే ఉండిపోతాయి. కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతల వల్ల ఎక్కడివక్కడే కదలకుండా ఉండిపోతాయి.
మనం తెల్లవారుజామున వేగంగా నడిచేటప్పుడు లేదా రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు సాదారణం కంటే ఎక్కువ గాలిని పీల్చుకుంటుంటాం. వ్యాయామం ఆరోగ్యానికి అవసరమే, కానీ మనం పీల్చే గాలి నాణ్యంగా ఉందో తెలుసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు సీనియర్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ జి.కె.పరంజ్యోతి. కాబట్టి, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంది కదా అని బ్లైండ్గా బయటకు వెళ్లొద్దంటున్నారు. మీ ప్రాంతంలో గాలి నాణ్యతను తెలుసుకుని ఆ సమయంలో అడుగులు వేయడమే ఆరోగ్యానికి మేలు అంటున్నారు.
నేరుగా ఊపిరితిత్తుల్లోకి :
వింటర్లో ముఖ్యంగా ఆరోగ్యపరంగా సున్నితంగా ఉండేవాళ్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉదయం పూట గాలిలో ధూళికణాలు ఎక్కువగా పేరుకుపోయి, మనం శ్వాసించే ఎత్తులోనే ఉండిపోతాయి. మనం గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు అవి నేరుగా ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరతాయి. దాంతో శ్వాసనాళాల్లో చికాకు ఏర్పడుతుంది. ఇది కాస్త ముదిరి ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
సాధారణంగా మన శ్వాసనాళాల్లో తేమతో కూడిన స్రావాలుంటాయి. ఇవి లోపలికి వెళ్లే ధూళికణాలను బయటకు పంపించడంలో శరీరానికి ఒక సహజ రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తాయి. అయితే చలికాలంలో ఈ స్రావాలు చిక్కగా మారిపోతాయి. దానివల్ల ధూళికణాలు వాటికే అతుక్కుపోయి లోపలే ఉండిపోతాయి. ఫలితంగా చలికాలంలో శరీర సహజ రక్షణ వ్యవస్థ ప్రక్రియ మందగిస్తుంది. క్రమంగా శ్వాసకోశ సమస్యలను తీవ్రం చేసే అవకాశం ఉందంటున్నారు వైద్యులు.
బీపీని అదుపులో ఉంచే 'సూపర్ ఫుడ్' - మార్కెట్లో తక్కువ ధరకే అందరికీ అందుబాటులో!
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి :
- చలికాలంలో శ్వాసకోశ సమస్యల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిమ్స్ పల్మనరీ మెడిసిన్ విభాగానికి చెందిన డాక్టర్ జి.కె.పరంజ్యోతి.
- ముఖ్యంగా ఈ సీజన్లో ఉదయం, రాత్రి వేళల్లో చల్లటి గాలి నేరుగా ఒంటికి తగలకుండా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే వెచ్చని దుస్తులు ధరించాలి.
- కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బయటకు వెళ్లడం తప్పనిసరైతే అలాంటి టైమ్లో ఎన్-95 మాస్క్ ఉపయోగించాలి. ఇది సూక్ష్మ ధూళికణాల ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందంటున్నారు.
- ఇక ఇప్పటికే శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉన్నవారు తమ మందులను క్రమం తప్పకుండా వాడుతూ వైద్యుల సూచనలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు.
చల్లగాలిలో బయటకు వెళ్లకపోవడమే మంచిది :
"ఆస్తమా, సీఓపీడీ బాధితులు, ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువగా ఉన్నవారు వింటర్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇన్ఫ్లుయెంజా, న్యూమోకాకల్ టీకాలను తీసుకోవాలి. వృద్ధులు చల్లగాలి నేరుగా సోకకుండా జాగ్రత్త పడాలి. చలికాలంలో బయట జాగింగ్, సైక్లింగ్, వేగంగా నడవడం వంటివి తగ్గించాలి. అవసరమైతే ఇంట్లోనే నడక, తేలికపాటి వ్యాయామాలు చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా బీడీ, సిగరెట్లు తాగేవారు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంగా ఉన్నవారు సూర్యోదయం తర్వాత ఎండ వచ్చినప్పుడు నడకకు వెళ్లడం మంచిది."- డాక్టర్ జి.కె.పరంజ్యోతి, సీనియర్ ప్రొఫెసర్, పల్మనరీ మెడిసిన్ విభాగం, నిమ్స్ హాస్పిటల్
ఎవరెవరు జాగ్రత్తపడాలంటే?
ఆస్తమా బాధితులు :
చల్లని గాలి, ధూళికణాలు ఆస్తమా బాధితుల శ్వాసనాళాల్లో చికాకును పెంచవచ్చు. కాబట్టి, వీరు ఉదయం వేళల్లో బయటకు వెళ్లడం తగ్గించాలని చెబుతున్నారు.
సీఓపీడీ రోగులు :
ఇప్పటికే ఊపిరితిత్తుల సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారికి కాలుష్యం మరింత ఇబ్బంది కలిగించవచ్చంటున్నారు.
వృద్ధులు :
ముఖ్యంగా 60 సంవత్సరాలు దాటినవారు చలి, కాలుష్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు.
రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు :
ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువ ఉన్నవారు శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్ల ముప్పు దృష్ట్యా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
పిల్లలు :
పిల్లల శ్వాసకోశ వ్యవస్థ ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతున్న దశలోనే ఉంటుంది. అందువల్ల, కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉన్న టైమ్లో వారు బయట ఆడుకోకుండా లేదా వ్యాయామాలు చేయకుండా చూడటం మంచిది. ఇది వారిని శ్వాసకోశ సమస్యల బారిన పడకుండా కాపాడుతుందంటున్నారు.
పరిశోధనలు :
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8835073/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8306948/
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
చిన్న వయసులోనే 'తెల్ల జుట్టు' వస్తోందా? - ఈ మార్పులే 'కారణం' కావొచ్చంటున్న నిపుణులు!
చెడు కొలెస్ట్రాల్తో ఇబ్బందిపడుతున్నారా? - డైట్లో "ఈ ఆహారాలు" చేర్చుకోవాలట!