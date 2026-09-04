భోజనం చేసిన వెంటనే కూర్చుంటున్నారా?
- తిన్న తర్వాత కాసేపు నడవడం ఆరోగ్యానికి మంచిదంటున్న నిపుణులు! - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాలని సూచన
Published : September 4, 2026 at 5:11 PM IST
Why Walking After Meals Good for Health : చాలామంది భోజనం చేసిన తరువాత వెంటనే కూర్చుంటారు. లేకపోతే పడుకోవడం చేస్తుంటారు. అయితే, ఎక్కువకాలం ఇలా చేస్తుంటే మన ఆరోగ్యాన్ని మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. భోజనం చేసిన తర్వాత ఒక నిబంధనను తప్పనిసరిగా పాటించాలని చెబుతున్నారు. అదేంటంటే.. సుమారు 10-15 నిమిషాలు పాటు నడవాలని సూచిస్తున్నారు. భోజనం చేశాక చేసే ఈ చిన్న పనే ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యల ముప్పును తగ్గిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఇంతకీ, తిన్న వెంటనే కూర్చుంటే కలిగే నష్టాలేంటి? 15 నిమిషాల నడక ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది? ఈ నిబంధన పాటించడం వల్ల కలిగే లాభాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
తిన్న తర్వాత కాసేపు నడక : తిన్న వెంటనే కూర్చున్నా లేదా పడుకున్నా జీర్ణక్రియకు ఇబ్బంది కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆహారం అంత త్వరగా జీర్ణం కాదట. ఎక్కువ కాలం ఇలాగే చేస్తుంటే బరువు పెరిగే ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుందని అంటున్నారు. ఒబెసిటీ బారిన కూడా పడొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. గుండెల్లో మంట ఎసిడిటీగా అనిపిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాదు, తిన్న వెంటనే విశ్రాంతి తీసుకుంటే రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుందట. డయాబెటిస్ బారినపడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. అయితే, తిన్న తర్వాత కొద్ది సేపు నడవడం వల్ల వీటిని కట్టడి చేయొచ్చని సూచిస్తున్నారు.
జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది : ఆహారం తిన్నాక 15 నిమిషాల పాటు నడిస్తే జీర్ణక్రియకు బూస్ట్లా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆహారం పొట్ట నుంచి ముందుకు వెళ్లే ప్రక్రియ వేగంగా జరుగుతుందని అంటున్నారు. పొట్ట పట్టేసినట్టు ఉబ్బరంగా అనిపించడం తగ్గుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఆహారం త్వరగా జీర్ణం అవుతుందట. శరీరం తేలికగా అనిపిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.
పరగడుపున నీరు తాగుతున్నారా? - మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అదుపులో : భోజనం చేశాక రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగడం సహజం. ముఖ్యంగా, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా ఉన్న ఫుడ్స్ తింటే మరింత ఎక్కువ అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, తిన్న తర్వాత కచ్చితంగా నడవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేస్తే గ్లూకోజ్ను కండరాలు శక్తిగా ఉపయోగించుకుంటాయని పేర్కొంటున్నారు. దీంతో భోజనం తర్వాత రక్తంలో చక్కెర ఒక్కసారిగా పెరగకుండా అదుపులో ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. భోజనం తర్వాత 15 నిమిషాలు వాకింగ్ చేస్తే.. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కంట్రోల్లో ఉంటాయని diabetesjournals పేర్కొంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఇది మరింత ముఖ్యమట.
కొంతమంది ఉదయాన్నే వారింగ్ చేసి తిన్న తర్వాత నడవకపోయినా ఏం కాదులే అనుకుంటారు. కానీ, ఇది సరికాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మార్నింగ్ వాక్ చేసిన భోజనం తర్వాత నడవడం ముఖ్యమని అంటున్నారు. భోజనం తర్వాత 15 నిమిషాల నడకను అలవాటుగా మార్చుకుంటే డయాబెటిస్ వచ్చే రిస్క్ తగ్గుతుందని పేర్కొంటున్నారు. భోజనం చేసిన వెంటనే కొద్దిసేపు (10 నిమిషాలు) నడవడం అనేది హైపర్గ్లైసీమియా (రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగడం) నివారణకు ఒక ప్రభావవంతమైన, సులువైన మార్గంగా కనిపిస్తోందని Nature పేర్కొంది.
బరువు అదుపులో : తిన్న తర్వాత నడిస్తే శరీరం కొంత అదనపు శక్తిని ఉపయోగించుకుంటుందట. కొన్ని క్యాలరీలు బర్న్ అవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో శరీర బరువు తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. బరువు తగ్గాలని అనుకునేవారు తప్పనిసరిగా తిన్న తర్వాత సుమారు 15 నిమిషాలు పాటు నడవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. హెల్దీ డైట్, సరైన నిద్ర, ప్రతిరోజు వ్యాయామంతో పాటు భోజనం తర్వాత.. ఈ చిన్న నడకను కూడా అలవాటుగా మార్చుకుంటే బరువు తగ్గడానికి మరింత మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు. భోజనం చేసిన వెంటనే నడవడం బరువు తగ్గడానికి మరింత ప్రభావవంతంగా ఉందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
బీపీ కంట్రోల్లో : నడక అనేది సులువైన వ్యాయామం. ఇది రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బీపీ కంట్రోల్లో ఉండేందుకు సహకరిస్తుందని అంటున్నారు. దీంతో గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందని సూచిస్తున్నారు. దీర్ఘకాలం ఈ అలవాటును పాటిస్తే గుండె పనితీరు మరింత మెరుగ్గా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు.
ఇలా ప్రారంభించాలట : భోజనం చేశాక వేగంగా నడవాల్సిన అవసరం లేదట. మీకు సౌకర్యంగా అనిపించేలా నడిస్తే సరిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ అలవాటు ప్రారంభించిన కొత్తలో 10 నిమిషాలు నడవాలంటున్నారు. ఆ తర్వాత 15 నిమిషాలకు పెంచుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే, వీలైనంత వరకు తిన్న ప్రతిసారీ వాక్ చేయడం మాత్రం తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ శరీరానికి ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే మాత్రం ఆపేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఒకవేళ మీకు ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే ఈ విషయంపై వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
బీపీ అదుపు తప్పుతోందా? - ఈ టిప్స్ పాటించాలంటున్న నిపుణులు!