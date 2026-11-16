చలికాలంలో "ఇమ్యూనిటీ" ఎందుకు తగ్గుతుంది? - రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి ఈ విటమిన్లు మంచివట!
Vitamins and Foods for Immunity: వింటర్లో కామన్గా జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి సమస్యలు - వీటికి రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడమే కారణం - మరి ఇమ్యూనిటీని పెంచుకునేందుకు ఏ ఫుడ్స్ బెస్ట్!
Published : November 16, 2026 at 11:21 AM IST
చలికాలం స్టార్ట్ అయ్యింది. ఇక ఈ సీజన్లో జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి సమస్యలు చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు అందరినీ ఇబ్బందిపెడతాయి. ఈ సమస్యలకు రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం ప్రధానం కారణం. ఎందుకంటే ఇతర కాలాలతో పోలిస్తే వింటర్లో ఇమ్యూనిటీ సహజంగానే కొంత బలహీనపడుతుంది. వైద్య నిపుణులు, శాస్త్రీయ పరిశోధనలు కూడా ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అయితే చలికాలంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకుని ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే పోషకాహారాన్ని తీసుకోవాలని, ముఖ్యంగా కొన్ని విటమిన్లుండే పదార్థాలను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రోగ నిరోధక శక్తి ఎందుకు తగ్గుతుంది?: ఇతర కాలాలతో పోలిస్తే చలికాలంలో వాతావరణ మార్పుల కారణంగా శరీరంలో పలు మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయని, దీని వల్ల ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా చల్లని గాలి పీల్చినప్పుడు ముక్కు లోపల ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుందని, ఫలితంగా ముక్కులో ఉండి వైరస్లను అడ్డుకునే రక్షణ కణాల సామర్థ్యం దాదాపు సగానికి తగ్గిపోతుందంటున్నారు. అలాగే గాలిలో తేమ శాతం తగ్గడం వల్ల ముక్కు, గొంతు పొరలు పొడిబారి వైరస్లు సులభంగా శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తాయంటున్నారు. అలాగే, ఎండ తక్కువగా తగలడం వల్ల శరీరంలో విటమిన్ D లోపం ఏర్పడి రోగనిరోధక వ్యవస్థ మందగిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
ఇమ్యూనిటీని పెంచే విటమిన్స్ ఇవే:
విటమిన్ సి: మానవ శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి తోడ్పడే విటమిన్లలో విటమిన్ సి కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ విటమిన్ లోపిస్తే త్వరగా జబ్బు పడే అవకాశాలుంటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే రోజు వారి ఆహారంలో విటమిన్ ‘సి’ పుష్కలంగా లభించే కమలా, నిమ్మకాయ.. వంటి సిట్రస్ పండ్లను భాగం చేసుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు. వీటితో పాటు పాలకూర, క్యాప్సికం వంటి వాటిని కూడా చేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
విటమిన్ బి6: ఇమ్యూన్ వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో విటమిన్ ‘బి6’ సహకరిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలతో పోరాడటానికి సహాయపడే తెల్ల రక్త కణాలు, టి కణాలను ఉత్పత్తి చేయడంలో ఇది ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు . ఈ క్రమంలోనే ఇది అధికంగా లభించే అరటిపండ్లు, బంగాళాదుంపలు, చికెన్, చేపలు, శనగలు, టోఫు వంటి ఆహార పదార్థాల్ని రోజువారీ మెనూలో చేర్చుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
విటమిన్ ఇ: ఇది శక్తిమంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అని, శరీరం ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే రోగనిరోధక వ్యవస్థను పటిష్టపరచడంలోనూ సహకరిస్తుందంటున్నారు. కాబట్టి ఇది ఎక్కువగా లభించే సన్ఫ్లవర్ గింజలు, పల్లీలు, బాదంపప్పులు, పాలకూర, బ్రోకలీ, అవకాడో వంటి వాటిని రోజువారీ డైట్లో చేర్చుకోవాలంటున్నారు.
విటమిన్ ఎ: ఈ విటమిన్లోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరుస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఇది కంటి ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదంటున్నారు. కాబట్టి క్యారెట్, తర్బూజా, గుమ్మడికాయ, చిలగడదుంప, పాలకూర, బ్రోకలీ, గుడ్లు, పాల పదార్థాలను తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
విటమిన్ డి: రోగనిరోధక వ్యవస్థ చురుగ్గా పనిచేయడానికి, దాని రక్షణకు విటమిన్ ‘డి' ఎంతగానో తోడ్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే దీని వల్ల ఎముకలు కూడా దృఢంగా మారతాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఈ విటమిన్ను పొందడానికి ఆహారం కన్నా ఉదయాన్నే లేలేత ఎండలో 10 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు సమయం గడపాలంటున్నారు. అలాగే ఇది అధికంగా లభించే చేపలు, కోడిగుడ్లు వంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవాలంటున్నారు. ఈ విటమిన్లతో పాటు జింక్, సెలీనియం అధికంగా కలిగిన ఆహారాలను కూడా తమ డైట్లో చేర్చుకోవాలంటున్నారు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://ods.od.nih.gov/factsheets/ImmuneFunction-HealthProfessional/
https://health.clevelandclinic.org/does-cold-weather-make-you-sick
https://health.clevelandclinic.org/vitamins-best-boosting-immunity
https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/fight-off-the-flu-with-nutrients
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8779769/#sec3-molecules-27-00555
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