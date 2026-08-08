రాత్రి సరిపడా నిద్రపోయినా, పగటిపూట అలసటగా అనిపిస్తుందా? - కారణాలు ఇవే కావచ్చట!
- నిద్ర ఎక్కువైనా నీరసం తగ్గట్లేదా? - ఈ ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండొచ్చట!
Published : August 8, 2026 at 5:27 PM IST
Hidden Reasons for Fatigue After Sleep : రాత్రిపూట 8 గంటలు నిద్రపోయినప్పటికీ.. మధ్యాహ్నం అయ్యే సరికి ఒంట్లో సత్తువ లేనట్లు, విపరీతమైన మత్తుగా లేదా తల భారంగా అనిపిస్తోందా? రోజువారీ పనులపై అసలు దృష్టి పెట్టలేకపోతున్నారా? అయితే, ఈ సమస్యను కేవలం సాధారణ అలసట లేదా బద్ధకం అనుకుని అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దంటున్నారు నిపుణులు.
రాత్రిళ్లు ఎక్కువ సమయం పడుకోవడం మాత్రమే కాదు, ఎంత గాఢంగా నిద్రపోయామనే నాణ్యత కూడా రోజంతటి ఉత్సాహాన్ని నిర్ణయిస్తుందట. అయితే, రాత్రిపూట ప్రశాంతంగా నిద్రపోయిన.. పగటిపూట నిరంతరం వేధించే ఈ అలసట వెనుక.. శరీరంలో కొన్ని తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు దాగి ఉండవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఐరన్ లోపం : దీర్ఘకాలిక అలసటకు ఐరన్ లోపం అత్యంత సాధారణమైన కారణమట. కానీ, చాలామంది దీనిని సులభంగా నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్య ముఖ్యంగా మహిళల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో శరీరంలో తగినంత ఐరన్ లేకపోతే.. అవయవాలకు, కణజాలాలకు రక్తం ద్వారా అందాల్సిన ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల రాత్రంతా ఎంత విశ్రాంతి తీసుకున్నా సరే.. మరసటి రోజు అలసటగా అనిపిస్తుందట. ఐరన్ లోపం వల్ల రాత్రి పూట నిద్రకు భంగం కలిగి, నిద్రపోయినా కూడా అలసట తగ్గనట్లుగా అనిపిస్తుందని clevelandclinic పేర్కొంది.
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థైరాయిడ్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం : థైరాయిడ్ గ్రంథి మందగించినప్పుడు.. శరీరంలోని ప్రతి ప్రక్రియ నెమ్మదిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శరీరంలోని ప్రతి కణం ఎంత వేగంగా శక్తిని వినియోగించుకోవాలో థైరాయిడ్ నియంత్రిస్తుందని అంటున్నారు. కాబట్టి, థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నప్పుడు మొదటగా కనిపించే లక్షణం అలసట అని తెలియజేస్తున్నారు. అయితే, దీనిని చాలామంది 'కేవలం ఒత్తిడి' అని సులభంగా కొట్టిపారేస్తారట. కానీ హైపోథైరాయిడిజం వల్ల బరువు పెరగడం, చలిగా అనిపించడం, మైండ్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని hopkinsmedicine పేర్కొంది. రక్త పరీక్షల ద్వారా మాత్రమే దీనిని కచ్చితంగా నిర్ధారించుకోవచ్చట.
బి 12, విటమిన్ డి లోపం : విటమిన్ బి12 లోపం వల్ల నరాలు, ఎర్ర రక్తకణాలు పనితీరు దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల అలసటగా అనిపిస్తుందట. కొన్నిసార్లు చేతులు, కాళ్లులో తిమ్మిర్లు వస్తాయని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.
అలాగే, రోజంతా ఎక్కువగా ఇళ్లలోనే గడిపే వారిలో విటమిన్ డి లోపం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది అలసటతో పాటు కండరాలు బరువుగా అనిపించడం, నీరసం, మూడ్ సింగ్స్కు దారితీస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ లోపాలు రక్త పరీక్షల్లో బయటపడతాయని చెబుతున్నారు. అందుకే, చాలామంది తమకు ఈ లోపాలు ఉన్నాయనే విషయం తెలియకుండానే ఏళ్ల తరబడి జీవిస్తున్నారట.
అంతర్గత ఆరోగ్య సమస్యలు : శరీరంలో దాగి ఉండే చిన్న చిన్న అంతర్గత సమస్యల వల్ల శక్తి నిరంతరం ఖర్చవుతూనే ఉంటుందట. ముఖ్యంగా, డయాబెటిస్ వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు హెచ్చుతగ్గులకు గురికావడం, కాలేయం లేదా కిడ్నీలు ఒత్తిడికి లోనవ్వడం, శరీరంలో దీర్ఘకాలంగా దాగి ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్లు శక్తిని లోలోపలే హరించివేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యలకు సంబంధించిన స్పష్టమైన లక్షణాలు పైకి కనిపించకపోవచ్చని అంటున్నారు. అందుకే, రాత్రి ఎంత బాగా నిద్రపోయినప్పటికీ.. పగటిపూట అలసటగా అనిపిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.
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