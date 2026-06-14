బరువు తగ్గేందుకు "ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్" - వీరు మాత్రం అస్సలు చేయొద్దట!
- ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ అంటే? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవంటున్న నిపుణులు!
Published : June 14, 2026 at 11:01 AM IST
Intermittent Fasting : ఈ రోజుల్లో చాలామంది బరువు తగ్గడానికి 'ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్' పద్ధతిని ఫాలోవుతున్నారు. అయితే, ఇలా డైటింగ్ చేసే ముందు మనం దానికి అర్హులమా? కాదా? అని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది అందరికీ సురక్షితం కాదని సూచిస్తున్నారు. ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్తో కొత్త ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ అంటే ఏంటి? ఎవరు ఈ పద్ధతిని అనుసరించాలి? తదితర అంశాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ అంటే : ఈ డైట్లో ఆహారంపై కాకుండా టైంకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. 16:8, 20:4 పద్ధతిని బాగా ఫాలో అవుతుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంటే 16 గంటలు లేదా 20 గంటలు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోకుండా ఫాస్టింగ్ చేసి ఆ తర్వాత 8 గంటలు లేదా 4 గంటలు కడుపు నిండా తింటారని చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ 16 లేదా 20 గంటలు ఉపవాసం ఉంటారని పేర్కొంటున్నారు. ఈ పద్ధతిలో కేలరీల గురించి చింతించాల్సిన అవసరం లేదని తెలియజేస్తున్నారు. ఏమైనా తినొచ్చట. ఆకలి, బరువును నియంత్రించడంలో ఈ డైట్ సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. దీనివల్ల శరీర మెటబాలిజం మెరుగుపడుతుందట. ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ బరువు తగ్గడానికి ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని, 10 వారాలలో 7-11 పౌండ్ల బరువు తగ్గే అవకాశం ఉందని the nutrition source పేర్కొంది.
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ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ అనేది ఈ మధ్యకాలంలో బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. దీన్ని ఒక డైట్ అనే దానికన్నా కూడా ఆహారం తీసుకునే విధానంలో ఒక జీవన శైలి మార్పు అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే, ఇది ఫుడ్ మీద ఫోకస్ కన్నా మన ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది. అయితే, డయాబెటిస్ ఉన్నవారు ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎక్కువ సేపు ఆహారం తీసుకోకపోతే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ పడిపోతాయి. ఇన్సులిన్ ఇతర మందులు వాడే వారిలో కూడా ఈ ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుంది. గర్భిణులు, పాలిచ్చే తల్లులు కూడా ఈ డైట్కి దూరంగా ఉండాలి. పిల్లలు, టీనేజర్లు కూడా ఈ ఫాస్టింగ్ చేయకూడదు. వారిలో ఎదుగుదల లోపం వచ్చే అవకాశం ఉంది- డా. లావణ్య అరిబండి, జనరల్ ఫిజీషియన్
వీరు దూరంగా ఉండాలి : టైప్ 1 డయాబెటిస్ ఉన్నవారు ఇన్సులిన్ తీసుకుంటారు కాబట్టి, ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ పద్ధతి ఉపవాస సమయంలో అసురక్షిత స్థాయిలలో హైపోగ్లైసీమియాకు దారితీయవచ్చని hopkinsmedicine పేర్కొంది. అలాగే, కిడ్నీ, గుండె, లివర్కు సంబంధించి వ్యాధులతో బాధపడుతు ఉన్నవారు కూడా ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్కు దూరంగా ఉండాలని పేర్కొంటున్నారు. ఈ సమస్యలు ఉన్నవారు ఎక్కువసేపు ఉపవాసం ఉంటే డీ హైడ్రేషన్, బలహీనత, రక్తపోటులో మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు. దీనివల్ల గుండెపై అదనపు ఒత్తిడి పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. రక్తపోటు, గుండె జబ్బుల మందులు తీసుకునే వ్యక్తులు ఉపవాసం వల్ల ఎలక్ట్రోలైట్ల కొరతకు గురయ్యే అవకాశం ఉందని Bastyr University పేర్కొంది.
అంతేకాదు, ఈటింగ్ డిజార్డర్స్తో బాధపడుతున్న వారు, బరువు తక్కువగా ఉన్నవారు కూడా ఈ ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్కు దూరంగా ఉండటమే మంచిదట. ఈ క్రమంలో ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ పద్ధతి ప్రారంభించే ముందు సంబంధిత డాక్టర్ను సంప్రదించాలని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. వారే మీకు ఈ డైట్ సరిపోతుందో? లేదో? చెబుతారట.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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