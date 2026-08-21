ఇల్లు తుడ్చినా, బట్టలు ఉతికినా వ్యాయాయమే! - WHO తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడి!
-శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి ‘ఇంటిపని’ మంచిదంటున్న నిపుణులు - ఎందుకో తెలుసా?
Published : August 21, 2026 at 3:56 PM IST
WHO on Physical Activity in Home: శరీరాన్ని, మనసును ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం కోసం యోగాసనాలు, వ్యాయామం, వాకింగ్ లాంటివి చేస్తుంటాం. వీటితో పాటు ఇంటిపనీ, తోటపనీ మన ఆరోగ్యాన్ని మెరుగ్గా ఉంచుతాయని ఎన్నో ఏళ్ల మన అనుభవాలు చెబుతున్నాయి. ఇదే విషయాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) తాజా అధ్యయనమూ ధ్రువీకరించింది. ఉదయం నిద్ర లేవగానే ఇంటిని, పరిసరాల్ని శుభ్రపరచడం, పాత్రలు కడగడం, బట్టలు ఉతకడం, సర్దడం, ఇస్త్రీ చేయడం, వంట చేయడం, బజారుకు వెళ్లి సామానులు తేవడం, ఇంట్లో దుమ్ము, బూజు దులపడం, ఫర్నీచర్ను శుభ్రం చేయడం, వాహనాలను కడగడం, తోటపని, ఇంటి మరమ్మతులు ఇలాంటి ప్రతి ఇంటి పని వ్యాయామంలా ఉపయోగపడుతుందని.. శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం కలుగుతుందని WHO అధ్యయనం వెల్లడించింది. ఫిజికల్ యాక్టివిటీపై ఈ అధ్యయనాన్ని నిర్వహించారు.
WHO ప్రమాణాల ప్రకారం.. ప్రతి మనిషికి వారంలో 150 నిమిషాల పాటు శారీరక శ్రమ అవసరం. అంటే శరీర కదలికలతో కూడిన అన్ని పనుల్నీ చేయాలి. నడక, సైక్లింగ్, క్రీడలు, చురుకైన వినోదం, ఆటలు వంటి వాటితో పాటు ఇంటి పనులు కూడా భాగమే. ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రతి ముగ్గురు పెద్దల్లో ఒకరు, కౌమార దశలో ఉన్నవారిలో 81 శాతం మంది తగినంత శారీరక శ్రమ చేయడం లేదు. రవాణా పద్ధతుల్లో మార్పులు, చాలా పనులకు సాంకేతికతపై ఆధారపడటం, సాంస్కృతిక విలువలు, నిశ్చల జీవనశైలి వంటివి దీనికి కారణాలు. ఇవి ఆరోగ్య వ్యవస్థలు, పర్యావరణం, ఆర్థికాభివృద్ధి, సమాజం, వ్యక్తి గత శ్రేయస్సు, జీవన ప్రమాణాలపై ప్రతికూల ప్రభావాలను చూపుతాయని అధ్యయనం తేల్చింది.
భోజన సమయంలో నీరు తాగొచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!
ఇంటి పనులతో ప్రయోజనాలివీ : రోజువారీ శారీరక శ్రమ మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అందరూ కలిసి పనులు పంచుకుంటే ఒత్తిడి తగ్గి శరీరం చురుగ్గా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కండరాలు బలపడతాయని పేర్కొంటున్నారు. బరువు అదుపులో ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. గుండె ఆరోగ్యం మెరుగవుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంటే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అందరూ కలిసి పనిచేస్తే బంధాలు మెరుగుపడతాయని ఉత్సాహంగా ఉండొచ్చని అంటున్నారు.
- నేల తుడవడం శరీరానికి మంచి వ్యాయామం, వంగడం, చేతులు చాచడం వల్ల పొత్తికడుపు, చేతులు భుజాల కండరాలు బలపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- బట్టలు ఉతకడం వల్ల చేతులు, కాళ్ల కండరాలకు శక్తి అందుతుందంటున్నారు.
- వంట కోసం ఎక్కువ సేపు నిలబడటం, కూరగాయలు తరగడం వల్ల చేతుల్లో పటుత్వం పెరుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
- మొక్కలకు నీరు పోయడం, కలుపు తీయడం వంటి పనుల ద్వారా శరీరం చురుగ్గా మారి మంచి వ్యాయామం అవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
- ఇంటి పనుల వల్ల మనసు ఒక పద్ధతిలో నిమగ్నమై ఒత్తిడి, ఆందోళన తగ్గుతుందని వివరిస్తున్నారు.
- పనులు పూర్తయిన తర్వాత కలిగే సంతృప్తి మానసిక ఉల్లాసాన్ని ఇస్తుందట.
అన్ని వయసుల వారికీ : ఇంటి పనులు అన్ని వయసుల వారికీ మెరుగైన ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇంటిపని ప్రభావం మహిళల కంటే పురుషుల్లో ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. వృద్ధులు ఇంటిపని చేయడం వల్ల వారి ఆరోగ్యం, జీవించే అవకాశాలపై సానుకూల ప్రభావాలు ఉంటాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఎక్కువ సమయం ఇంటిపని చేయడం వల్ల ప్రామాణిక శారీరక కార్యకలాపాల మార్గదర్శకాల్ని అందుకోవడంతో పాటు, ఆరోగ్యంపై స్వీయ అంచనాకు రావొచ్చని వివరిస్తున్నారు. తద్వారా శారీరక స్థితిగతులపై నిత్యం అప్రమత్తంగా ఉండొచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
ప్రోత్సహించాలి : ఇంటి పనిని కేవలం ఒక భారంగా కాకుండా ఒక రకమైన శారీరక వ్యాయామంగా కూడా చూడాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- లింగపరమైన మూస ధోరణులను పక్కన పెట్టి ఆరోగ్యం, దీర్ఘయుష్షు కోసం మహిళలు, పురుషులు ఇంటిపనిలో నిమగ్నమయ్యేలా కుటుంబ సభ్యులు ప్రోత్సహించాలని పేర్కొంటున్నారు.
- శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే కార్యక్రమాల్ని ఇల్లు, పరిసరాల్లో అభివృద్ధి చేయాలంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
పీరియడ్స్ వాయిదా వేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందేనట!