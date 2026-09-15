ఎరుపు VS తెలుపు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ - ఏది ఎవరికి బెటర్?
ఎరుపు కంటే తెల్ల డ్రాగన్ ఫ్రూట్లో షుగర్, కేలరీలు తక్కువ - కాబట్టి ఇది షుగర్ పేషెంట్లకు చాలా మంచిదంటున్నారు నిపుణులు
Published : September 15, 2026 at 3:30 PM IST
White vs Pink Dragon Fruit Which is Rich in Nutrients and Healthy : డ్రాగన్ ఫ్రూట్ నేడు మన ఆహార అలవాట్లలో భాగంగా మారిపోయింది. ఒకప్పుడు కేవలం అరటిపండు, యాపిల్ వంటి సంప్రదాయ పండ్లకే పరిమితమైన మన కొనుగోళ్లు, ఇప్పుడు చిన్న దుకాణాల నుంచి సూపర్ మార్కెట్ల వరకు లభించే డ్రాగన్ ఫ్రూట్ వైపు మళ్లాయి. ఈ క్రమంలో మార్కెట్లో సాధారణంగా రెండు రకాల డ్రాగన్ పండ్లు కనిపిస్తాయి. ఒకటి లోపల తెల్లని గుజ్జు, మరొకటి ముదురు పింక్ లేదా ఎరుపు రంగు గుజ్జు ఉంటుంది. పైకి రెండు ఒకేలా అనిపించినా, వీటి రుచి, పోషకాలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలలో కొన్ని ముఖ్యమైన తేడాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, వాటి ప్రయోజనాలు, తేడాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పోషకాలు, ప్రయోజనాలు : డ్రాగన్ ఫ్రూట్ లోపల ఉండే చిన్నచిన్న నల్లటి గింజలు రెండు రకాల్లోనూ ఒకేలా ఉంటాయి. కానీ, పండు రంగును బట్టి అది శరీరానికి ఇచ్చే ప్రయోజనాలు మారుతుంటాయి.
ఎరుపు రంగు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ :
- ఎరుపు రంగు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తినడానికి చాలా తియ్యగా, రుచిగా ఉంటుంది. దీని గాఢమైన ఎరుపు రంగుకు ఇందులో ఉండే 'బెటాసయనిన్' అనే పోషకమే కారణమంటున్నారు నిపుణులు. ఇది శరీరంలోని హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ను నశింపజేసి, కణాలు దెబ్బతినకుండా రక్షిస్తుంది. దీనివల్ల చర్మంపై ముడతలు పడకుండా, చర్మం ఎల్లప్పుడూ కాంతివంతంగా మెరిసేలా సహాయపడుతుంది.
- రక్తంలో ఐరన్ లోపం లేదా ఎనీమియాతో బాధపడేవారికి ఎరుపు రంగు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఒక అద్భుతమైన ఆహారం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది రక్తంలో ఐరన్ స్థాయిలను వేగంగా పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. ఇందులో సమృద్ధిగా ఉండే విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, పీచు పదార్థాలు శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందిస్తాయి. అంతేకాకుండా, ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, రక్తనాళాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచడం ద్వారా గుండె పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది.
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తెలుపు రంగు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ : తెల్లటి గుజ్జు కలిగిన డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తినడానికి తేలికపాటి తీపితో, మృదువైన రుచిని కలిగి ఉంటుంది.
- ఎరుపు రంగు పండుతో పోల్చితే, తెల్లటి గుజ్జు ఉండే డ్రాగన్ ఫ్రూట్లో సహజ చక్కెర స్థాయిలు, క్యాలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలనుకునే వారికి, మధుమేహ రోగులకు ఇది ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక
- ఇందులో క్యాలరీలు తక్కువగాను, పీచు పదార్థం, నీటి శాతం ఎక్కువగాను ఉంటాయి. ఇది అనవసరమైన ఆకలిని నియంత్రించి, శరీర బరువును తగ్గించుకోవాలనుకునే వారికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
- ఇందులో అధికంగా ఉండే పీచు పదార్థం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య తలెత్తకుండా ఉంటుంది. ఇది ప్రేగులను శుభ్రంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. అంతేకాకుండా, ఇది రక్తపోటును నియంత్రణలో ఉంచడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
ఎవరికి ఏది ఉత్తమం? : ఈ రెండు రకాల పండ్లలోనూ శరీరానికి అవసరమైన ప్రత్యేకమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దాగి ఉన్నాయి.
- రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి, రక్తహీనతను తగ్గించుకోవడానికి, చర్మాన్ని కాంతివంతంగా ఉంచుకోవడానికి ఎరుపు రంగు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఉత్తమమైన ఎంపిక.
- అదే శరీర బరువును తగ్గించుకోవడానికి డైట్లో ఉన్నట్లయితే లేదా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలనుకుంటే, తెల్లటి గుజ్జు ఉంటే డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అత్యంత సరైనది.
అందుకే, వీలైనప్పుడల్లా ఈ రెండు రకాల పండ్లను ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల, శరీరానికి అవసరమైన అన్ని రకాల పోషకాలు అందుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పరిశోధన మూలాలు :
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9861186/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S088915752500184X
https://www.researchgate.net/publication/359310541_Antioxidants_Properties_and_Health_Benefits_of_Dragon_Fruit
https://www.health.harvard.edu/diet-and-nutrition/dragon-fruit-how-to-enjoy-this-antioxidant-rich-fruit
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