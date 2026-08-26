బరువు తగ్గినప్పుడు శరీరంలోని కొవ్వు ఏమవుతుంది? - తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!
కొవ్వు ఎలా కరుగుతుంది? - అది శరీరం నుంచి బయటకు ఎలా వెళ్తుంది?
Published : August 26, 2026 at 3:14 PM IST
Where Does Fat Disappear to When You Lose Weight : ఊబకాయంతో ఉన్న ఒక వ్యక్తి కొన్ని నెలల తర్వాత బాగా బరువు తగ్గడం చూసినప్పుడు, 'వావ్! ఎంత బరువు తగ్గారు! ఆ కొవ్వు అంతా ఎక్కడికి పోయింది?' అని ఆశ్చర్యపోవడం సహజం. చాలా మంది ఆ కొవ్వు అంతా చెమట రూపంలోనో లేదా మలమూత్రాల వంటి వ్యర్థాల రూపంలోనో బయటకు వచ్చేస్తుందని పొరపాటుగా అనుకుంటారు. కానీ, మనం కోల్పోయే కొవ్వులో అత్యధిక భాగం మనం పీల్చి వదిలే గాలిలోనే కలిసిపోతుందని మీకు తెలుసా? అవును, ఇది నిజం! మనం శ్వాస ద్వారా బయటకు వదిలే కార్బన్ డయాక్సైడ్ (CO₂), మనం కరిగించే కొవ్వులో ఒక ప్రధాన భాగం.
ఆహారం నుంచి శరీరంలోకి కొవ్వు ఎలా చేరుతుంది? : మనం బరువు తగ్గాలంటే తీసుకునే కేలరీల పరిమాణాన్ని తగ్గించి, వ్యాయామం ద్వారా ఎక్కువ కేలరీలను ఖర్చు చేయాలని మనందరికీ తెలుసు. కానీ ముందుగా, శరీరంలో ఈ కొవ్వు ఎలా నిల్వ చేయబడుతుందో అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం.
మనం తినే ఆహారంలోని కొవ్వును మన జీర్ణవ్యవస్థ ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు అని పిలువబడే చిన్న భాగాలుగా విడగొడుతుంది. ఈ ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు రక్తప్రవాహం ద్వారా శరీరం అంతటా రవాణా చేయబడి, కణ నిర్మాణం, హార్మోన్ల నియంత్రణ, అవయవాల రక్షణ వంటి ముఖ్యమైన విధులకు ఉపయోగపడతాయి. శరీరానికి శక్తి అవసరమైనప్పుడు లేదా తగినంత ఆహారం అందుబాటులో లేనప్పుడు వాడుకోవడానికి, మిగిలిన కొవ్వు ఆమ్లాలను శరీరం ట్రైగ్లిజరైడ్లుగా మార్చి కొవ్వు కణాలలో భద్రపరుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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శరీరంలో కొవ్వు ఎక్కువగా నిల్వ ఉంటుంది? : మన శరీరంలో రెండు ముఖ్యమైన ప్రదేశాలలో కొవ్వు నిల్వ ఉంటుంది.
చర్మం కింద కొవ్వు : మన పొట్ట, తొడలు, చేతుల చర్మం కింద చేరే కొవ్వు. మనం బరువు తగ్గేటప్పుడు సాధారణంగా ఈ కొవ్వు ఎక్కువగా కరుగుతుంది.
విసరల్ ఫ్యాట్ : ఇది మన పొట్ట భాగంలోని కాలేయం, ప్రేగులు వంటి ముఖ్యమైన అవయవాల చుట్టూ లోపలి భాగంలో ఉండే కొవ్వు.
బరువు తగ్గేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? : మనం తినే ఆహార పరిమాణాన్ని తగ్గించి, వ్యాయామాలు చేసేటప్పుడు శరీరానికి కావలసిన శక్తి వెంటనే లభించదు. దీనివల్ల శరీరంలో ఒక రకమైన 'శక్తి కొరత' ఏర్పడుతుంది. ఈ సమయంలో, నిల్వ ఉన్న కొవ్వును ఉపయోగించుకోమని మెదడు, హార్మోన్ల నుంచి కొవ్వు కణాలకు సమాచారం అందుతుంది.
- ఈ సంకేతాలను అందుకున్న వెంటనే, కొవ్వు కణాలలో నిల్వ ఉన్న ట్రైగ్లిజరైడ్లు మళ్లీ కొవ్వు ఆమ్లాలుగా విచ్ఛిన్నమవుతాయి. ఈ ప్రక్రియను 'లైపోలిసిస్' అంటారు. ఇలా విడిపోయిన కొవ్వు ఆమ్లాలు కణాల శక్తి కేంద్రమైన మైటోకాండ్రియా ప్రాంతానికి తీసుకెళ్తాయి.
- అక్కడ 'బీటా ఆక్సిడేషన్' అనే రసాయన మార్పు జరుగుతుంది. ఇందులో కొవ్వు ఆమ్లాలు విభజించబడి, శరీరానికి కావలసిన శక్తిని ఇచ్చే ATP అణువులుగా మారుతాయి. ఈ ప్రక్రియలోనే కొవ్వు పూర్తిగా విచ్ఛిన్నమై, కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ (Co2), నీరుగా మారుతుంది.
కరిగే కొవ్వు ఎక్కడికి వెళుతుంది? :
84 శాతం కొవ్వు : మనం శ్వాస ద్వారా వదిలే గాలి (Co2) రూపంలో శరీరం నుంచి బయటకు వెళుతుంది.
16 శాతం కొవ్వు : నీటి రూపంలో చెమట, మూత్రం, ఇతర ద్రవాల ద్వారా బయటకు వెళుతుంది.
ఉదాహరణకు, మీరు 10 కిలోల బరువు తగ్గితే, అందులో 8.4 కిలోల కొవ్వు మీరు శ్వాస ద్వారా వదిలే గాలి (కార్బన్ డయాక్సైడ్) రూపంలో శరీరం నుంచి బయటకు పోతుంది. మిగిలిన 1.6 కిలోల కొవ్వు మాత్రమే నీటి రూపంలో మారి చెమట లేదా మూత్రం ద్వారా బయటకు వస్తుంది.
కొవ్వును తగ్గించడానికి మనం ఏమి చేయాలి? : గాలి రూపంలో కొవ్వు బయటకు వెళుతుంది కదా అని, ఒకే చోట కూర్చుని వేగంగా శ్వాస వ్యాయామాలు చేసినంత మాత్రాన కొవ్వు తగ్గిపోదు. ఎందుకంటే, శరీరానికి శక్తి అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే కొవ్వు కణాలు విచ్ఛిన్నమై ఈ రసాయన ప్రక్రియ జరుగుతుంది.
బరువు తగ్గడానికి సులువైన మార్గాలు :
మితాహారం : ప్రతిరోజూ శరీరానికి కావలసిన క్యాలరీల కంటే కొంచెం తక్కువగా, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి.
వ్యాయామం : నడక, పరుగు లేదా బలాన్ని పెంచే వ్యాయామాలుు చేసినప్పుడు శరీరానికి శక్తి అవసరం పెరిగి, కొవ్వు వేగంగా కరుగుతుంది.
కండరాలను బలోపేతం చేయడం : వ్యాయామం చేయడం వల్ల కొవ్వు తగ్గడమే కాకుండా, కండరాల నాళాలు బలోపేతమై శరీరం దృఢంగా మారుతుంది.
పరిశోధన మూలాలు :
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMra2032804
https://www.bmj.com/content/349/bmj.g7257
https://health.clevelandclinic.org/where-does-body-fat-go-when-you-lose-weight
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