ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా "షుగర్ లెవల్స్" పెరుగుతున్నాయా? - ఇవే కారణమట!
-డయాబెటిస్ను కంట్రోల్లో ఉంచుకునేందుకు డైట్, మందులు వాడటం వంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం కామన్ - కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ పెరుగుతాయంటున్న నిపుణులు!
Published : October 14, 2026 at 1:34 PM IST
What Reasons Spikes Blood Sugar: ప్రస్తుతం వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని ఇబ్బంది పెడుతున్న ఆరోగ్య సమస్యల్లో డయాబెటిస్ ఒకటి. ఒక్కసారి దీని బారిన పడ్డామంటే.. నియంత్రణలో ఉంచుకోవటం తప్పించి, చేయగలిగిందేమీ లేదు. అందుకే చాలా మంది తీపి పదార్థాలకు దూరంగా ఉండటం, ఆహార అలవాట్లు మార్చుకోవడం, శారీరక శ్రమ, మందులు వాడటం వంటివి చేస్తుంటారు. అయినా, కొన్నిసార్లు టెస్ట్ చేయించుకున్నప్పుడు షుగర్ లెవల్స్ పెరిగినట్లే చూపిస్తుంది. దీంతో చాలా మందికి ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాదు. అయితే అన్నీ కరెక్ట్గా పాటిస్తున్నా డయాబెటిస్ పెరగడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మధుమేహం విషయంలో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా మనకు తెలియకుండానే మన రోజువారీ అలవాట్లు, చుట్టూ ఉండే వాతావరణం, కొన్ని శారీరక మార్పులు బ్లడ్ షుగర్ను ఒక్కసారిగా పెంచేస్తాయని సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ వెల్లడించింది. అవేంటంటే..
సన్బర్న్: ఎండలో ఎక్కువగా తిరగడం వల్ల బ్లడ్ షుగర్ పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీరు విన్నది నిజమే. ఎందుకంటే ఎండ వేడి వల్ల శరీరానికి కలిగే నొప్పి ఒత్తిడిని కలిగిస్తుందని.. దీని వల్ల బాడీలో 'కార్టిసోల్', 'అడ్రినలిన్' వంటి హార్మోన్లు విడుదలవుతాయని.. ఇవి ఇన్సులిన్ పనితీరును అడ్డుకుని, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పెంచుతాయని వివరిస్తున్నారు.
ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నర్స్: షుగర్ను కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలనుకునేవారు, బరువు తగ్గాలనుకునే వారు ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నర్లను ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే షుగర్ ఫ్రీ కోసం వాడే కృత్రిమ చక్కెరలు కూడా రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవల్స్ను పెంచుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాగా, ఇవి నేరుగా గ్లూకోజ్ను పెంచకపోయినా, కాలక్రమేణా ఇన్సులిన్ నిరోధకతను పెంచి బ్లడ్ షుగర్ పెరగడానికి కారణమవుతుందని వివరిస్తున్నారు.
కాఫీ: డయాబెటిస్ను కంట్రోల్లో ఉంచుకునేందుకు చాలా మంది బ్లాక్ కాఫీ తాగుతుంటారు. అయితే ఈ కాఫీ కూడా బాడీలో షుగర్ లెవల్స్ను పెంచుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే కాఫీలో ఉండే కెఫెన్ కణాలలోని అడెనోసిన్ ప్రోటీన్ను బ్లాక్ చేయడం వల్ల, కణాలు గ్లూకోజ్ను సరిగ్గా గ్రహించలేవని, ఫలితంగా షుగర్ లెవల్స్ పెరుగుతాయంటున్నారు. డయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో కెఫెన్ ఇన్సులిన్ను ప్రభావితం చేయవచ్చని.. దానివల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగవచ్చు లేదా తగ్గవచ్చని మయో క్లినిక్ వెల్లడించింది. మధుమేహం ఉన్న కొందరిలో, సుమారు 200 మిల్లీగ్రాముల కెఫెన్ ఈ మార్పుకు కారణం కావచ్చని.. మరికొందరిలో, దీనివల్ల రక్తంలో చక్కెరపై ఎటువంటి గణనీయమైన ప్రభావం ఉండకపోవచ్చంటున్నారు.
నిద్ర లేకపోవడం: తరచూ తగినంత నిద్ర లేకపోతే డయాబెటిస్ ముప్పు పెరుగుతుందనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. అయితే కేవలం ఒక్క రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపోకపోయినా మరుసటి రోజు షుగర్ లెవల్స్ మారిపోతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, సరైన నిద్రలేకపోతే శరీరం.. రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిల నియంత్రణ సామర్థ్యం కోల్పోతుందని.. ఫలితంగా గ్లూకోజ్ లెవల్స్ పెరుగుతాయని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రతి రోజూ 7 నుంచి 8 గంటల పాటు సరైన విధంగా నిద్రపోవడం మేలంటున్నారు.
బ్రేక్ఫాస్ట్ మానేయడం: చాలా మంది ఉదయం పూట బ్రేక్ఫాస్ట్ను స్కిప్ చేస్తుంటారు. కానీ ఇది కూడా షుగర్ లెవల్స్ పెరగడానికి కారణం అంటున్నారు నిపుణులు. ఉదయం టిఫెన్ చేయకుండా మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనం చేస్తే షుగర్ లెవల్స్ విపరీతంగా పెరుగుతాయంటున్నారు. ఎందుకంటే ఉదయం పూట లాంగ్ ఫాస్టింగ్ వల్ల ప్యాంక్రియాస్లోని బీటా కణాల పనితీరు మందగిస్తుందని.. ఫలితంగా మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత ఇన్సులిన్ వేగంగా విడుదల కాదని.. దీంతో గ్లూకోజ్ లెవల్స్ పెరుగుతాయంటున్నారు.
డాన్ ఫినామినన్: మధుమేహం ఉన్నవారిలో ఉదయం పూట రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అధికంగా ఉండటానికి డాన్ ఫినామినన్ ఒక సాధారణ కారణం అంటున్నారు నిపుణులు. డాన్ ఫినామినన్ అంటే తెల్లవారుజామున శరీరాన్ని నిద్ర లేపడానికి బ్రెయిన్ కొన్ని హార్మోన్లను విడుదల చేస్తుందని.. ఇవి కాలేయం నుంచి గ్లూకోజ్ను రక్తంలోకి విడుదల చేస్తాయని.. డయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో ఇన్సులిన్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఉదయాన్నే షుగర్ స్పైక్ కనిపిస్తుందంటున్నారు.
డీహైడ్రేషన్: శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గినా రక్తంలో చక్కెర శాతం ఆటోమేటిక్గా పెరిగిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే శరీరంలో నీరు తగ్గినప్పుడు రక్తం చిక్కబడుతుందని.. దీనివల్ల షుగర్ లెవల్స్ పెరుగుతాయంటున్నారు. అందుకే డైలీ తగినంత వాటర్ తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
నాజల్ స్ప్రే: జలుబు వల్ల ముక్కు బ్లాక్ అయ్యి, గాలి పీల్చుకోవడానికి ఇబ్బందిపడుతుంటారు చాలా మంది. దీని నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు నాసల్ స్ప్రేలు వాడుతుంటారు. అయితే వీటి వల్ల కూడా షుగర్ లెవల్స్ పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ స్ప్రేలలో ఉండే కొన్ని రకాల రసాయనాలు కాలేయాన్ని ప్రేరేపిస్తాయని.. దీనివల్ల లివర్ అదనపు గ్లూకోజ్ను రక్తంలోకి విడుదల చేస్తుందని.. ఫలితంగా షుగర్ లెవల్స్ పెరుగుతాయని వివరిస్తున్నారు.
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