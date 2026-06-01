చిన్న వయస్సులో మోకాళ్ల, తుంటి నొప్పులా? - ఈ చిన్న చిన్న అలవాట్లే కారణమని తెలుసా?
ఎముకలు, వెన్నెముక ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసే అలవాట్లు ఇవే - ముందుగా గుర్తించి జాగ్రత్త పడాలని నిపుణులు సూచన!
Published : June 1, 2026 at 4:52 PM IST
Knees and Hips Problems : మన శరీరం శక్తిమంతంగా ఉండి, పనులను సవ్యంగా చేసుకోవాలంటే కీళ్లు, ఎముకలు ఆరోగ్యంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. అయితే, వయసు మీద పడుతున్న కొద్దీ కీళ్లు, ఎముకలు పలు రకాల అనారోగ్యాలకు గురవుతూ బలహీనపడుతుంటాయి. ఇంకొందరికి వయసుతో సంబంధం లేకుండా కీళ్ల నొప్పులతో బాధపడుతుంటారు. ఈ క్రమంలో వయసుతో మీద పడుతున్న ఎముకలు, కీళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కొన్ని రకాల అలవాట్లుకు దూరంగా ఉంటే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
బలమైన కండరాలు, దృఢమైన ఎముకలు, ఆరోగ్యకరమైన కీళ్లు కేవలం వయస్సు లేదా జన్యువులపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉండవని అంటున్నారు నిపుణులు. మనం కూర్చునే విధానం, నిద్రపోయే పద్ధతి కూడా వాటిని ప్రభావితం చేస్తాయట. ఇలా కొన్ని రోజువారీ పద్ధతులు నిశ్శబ్దంగా వాటి అరుగుదలను వేగవంతం చేస్తాయని చెబుతున్నారు. అలాగే, కాలక్రమేణా చలనశక్తిని, స్థిరత్వాన్ని క్రమంగా దెబ్బతీస్తాయట. ఇప్పుడు ప్రమాదకరం అనిపించకపోయినా, భవిష్యత్తులో కీళ్లు బిగుసుకుపోవడానికి, దీర్ఘకాలిక నొప్పికి, శస్త్రచికిత్సకు కూడా కారణం కావొచ్చట.
కదలకుండా గంటల తరబడి కూర్చోవడం : ఆన్లైన్ చదువులు, ఆఫీసు పనుల వల్ల చాలామంది గంటల తరబడి ఫోన్, కంప్యూటర్లు లేదా ల్యాప్టాప్ల ముందు కదలకుండా కూర్చుంటున్నారు. ఇలా ఎటువంటి కదలిక లేకుండా ఎక్కువసేపు కూర్చుని ఉండటం వల్ల కండరాలు బిగుసుకుపోతాయంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా నడుము, తుంటి భాగాల కదలిక సామర్థ్యం తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. ఇది దీర్ఘకాలంలో తీవ్రమైన నొప్పులకు దారితీస్తుందట. అందుకే, గంటకు ఒకసారి లేచి బ్రేక్ తీసుకోని కాసేపు నడవడం లేదా స్ట్రెచింగ్ వ్యాయామాలు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఎక్కువ సేపు కూర్చోవడం వల్ల తుంటి కీళ్ల సమస్యలకు దారితీయవచ్చని betterhealth పేర్కొంది. వెన్నుకు కూడా సమస్యలు రావచ్చని తెలిపింది.
రక్తదానంలాగా "మూలకణాలు" డొనేట్ చేయొచ్చు! - మరి, ఎలా దానం చేయాలో తెలుసా?
కాళ్ల వ్యాయామాలు స్కిప్ చేయడం : ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఆహారంతో పాటు వ్యాయామం ముఖ్యమని తెలిసింది. ఇందులోనే భాగంగా చాలామంది ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటారు. కానీ, కాళ్ల వ్యాయామాలను మాత్రం నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. అయితే, శరీరాన్ని దృఢంగా ఉంచడానికి, బరువును సమతుల్యం చేయడానికి కాళ్ల వ్యాయామాలు చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి మోకాళ్లు, తుంటి కీళ్ల స్థిరత్వానికి, దీర్ఘకాలిక చలనశీలతకు వాటి చుట్టూ ఉండే కండరాలను బలోపేతం చేస్తాయని చెబుతున్నారు.
సపోర్ట్ లేని చెప్పులు : ఇప్పుడు ఎవరైనా చెప్పులు లేకుండా నడవడం దాదాపు అసాధ్యమే! అయితే, మనం వేసుకోనే పాదరక్షలు కేవలం ఫ్యాషన్ కోసం మాత్రమే కాదంటున్నారు నిపుణులు. సరైన సపోర్ట్ లేని చెప్పులు ధరిస్తే, ఆ ప్రభావం కేవలం పాదాలపైనే కాకుండా యాంకిల్స్ నుంచి వెన్నెముక వరకు పడుతుందని చెబుతున్నారు.
బోర్లా పడుకోవడం : బోర్లా పడుకోవడం ఆ సమయానికి హాయిగా అనిపించవచ్చు. కానీ, ఈ భంగిమ వెన్నెముక సహజ అమరికను నెమ్మదిగా దెబ్బతీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల కాలక్రమేణా తీవ్రమైన వెన్నునొప్పి సమస్యలు వస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. బోర్లా పడుకోవడం వల్ల వెన్నుకు అతి తక్కువ ఆధారాన్ని అందిస్తుందని SleepFoundation పేర్కొంది. వెన్నెముకపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది, కొన్నిసార్లు నిద్రలేచినప్పుడు నొప్పికి కారణమవుతుందని తెలిపింది.
కీళ్ల నొప్పులను నిర్లక్ష్యం చేయడం : చిన్న కీళ్లనొప్పులను 'తగ్గిపోతుందిలే' అని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. కానీ, అవి భవిష్యత్తులో సర్జరీ వరకు దారితీసే పెద్ద సమస్యలుగా మారతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నొప్పి వచ్చినప్పుడు శరీరం ఇచ్చే సంకేతాలను అసలు లైట్ తీసుకోకూడదని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్నారా? - నిర్లక్ష్యం చేయొద్దంటున్న నిపుణులు
అమ్మలూ - ఆరోగ్యంగా తింటున్నారా? - డైట్లో ఇవి తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!