యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువుందా? - ఈ ఫుడ్స్ను డైట్లో చేర్చుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
-తరచూ వేధించే యూరిక్ యాసిడ్ సమస్య - తినాల్సిన, తినకూడని పదార్థాలు ఏంటో వివరిస్తోన్న నిపుణులు!
Published : October 27, 2026 at 4:46 PM IST
Uric Acid Reducing Foods: యూరిక్ యాసిడ్ను సైలెంట్ కిల్లర్గా చెబుతుంటారు వైద్యులు. రక్తంలో వీటి లెవల్స్ పెరిగితే వివిధ రకాల అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఈ క్రమంలోనే దీనిని తగ్గించుకునేందుకు మందులు వాడుతుంటారు. అయితే మన రోజు వారీ డైట్లో కొన్ని ఆహారాలను చేర్చుకోవడం వల్ల యూరిక్ యాసిడ్ను తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు యూరిక్ యాసిడ్ అంటే ఏంటి? ఎలా ఏర్పడుతుంది? ఏఏ పదార్థాలు తినాలి? వేటిని తినకూడదు? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
యూరిక్ యాసిడ్ అంటే: శరీరం విసర్జించే వ్యర్థ పదార్థాల్లో యూరిక్ యాసిడ్ ఒకటి అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. రెడ్ మీట్, సీఫుడ్, ఆల్కహాల్ వంటి ప్యూరిన్లు అధికంగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల యూరిక్ యాసిడ్ ఏర్పడుందని వివరిస్తున్నారు. ఇలా ఏర్పడిన యూరిక్ యాసిడ్ కిడ్నీల ద్వారా ఫిల్టర్ అయ్యి, మూత్రం ద్వారా బయటకు వెళ్లిపోతుందని వివరిస్తున్నారు. ఒకవేళ యూరిన్ ద్వారా వెళ్లకపోతే రక్తంలో కలిసి, ఆ తర్వాత స్ఫటికాలుగా మారి కీళ్లు, కీళ్ల చుట్టూ ఉండే కణజాలాల్లో పేరుకుపోతాయని వివరిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితినే గౌట్/హైపర్ యూరిసెమియా అని కూడా పిలుస్తారని వివరిస్తున్నారు.
తీసుకోవాల్సిన ఫుడ్స్ ఇవే:
కాఫీ : ఉదయం లేవగానే మెజార్టీ పీపుల్ కాఫీ తాగుతుంటారు. వేడివేడిగా పొగలు కక్కే కాఫీ తాగితే ఎంతో రిలీఫ్గా ఉంటుంది. అయితే కాఫీతో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. కాఫీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఇతర సమ్మేళనాలు యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని వివరిస్తున్నారు.
మెగ్నీషియం అధికంగా ఉండే ఆహారాలు : వాపును తగ్గించడంలో, మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంలో మెగ్నీషియం ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. యూరిక్ యాసిడ్ లెవల్స్ను తగ్గించడంలో కూడా కీలకమే అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మెగ్నీషియం అధికంగా ఉండే ఆకుకూరలు, గింజలు, విత్తనాలు, తృణధాన్యాలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
అరటిపండ్లు : సహజంగానే అరటిపండ్లలో ప్యూరిన్లు తక్కువగా ఉంటాయని, వీటిని తీసుకోవడం వల్ల యూరిక్ యాసిడ్ అదుపులో ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ పండ్లలోని పొటాషియం శరీరంలోని యాసిడ్ స్థాయిలను లెవల్ చేసి, పేరుకుపోకుండా నిరోధిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
అల్లం : గౌట్ ఉన్నవారికి అల్లం ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇది ఇన్ఫ్లమేషన్ను తగ్గించడానికి, గౌట్ లక్షణాలను నివారించడానికి సహాయపడతుందంటున్నారు. అయితే అల్లం అనేది నేరుగా యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించనప్పటికీ, గౌట్ వల్ల కలిగే నొప్పి, మంట నుంచి ఉపశమనం ఇస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
చెర్రీస్ : చెర్రీ పండ్లు కూడా రక్తంలో యూరిక్ యాసిడ్ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఆంథోసియానిన్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయని, ఇవి వాపును తగ్గించి, కీళ్లలో యూరిక్ యాసిడ్ స్ఫటికాలు ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తాయంటున్నారు.
యాపిల్స్: ఈ ఫ్రూట్స్లో డైటరీ ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది రక్తంలో ఉన్న అదనపు యూరిక్ యాసిడ్ను గ్రహించి, శరీరం నుంచి తొలగించడంలో సహాయపడుతుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. అలాగే ఇందులో మాలిక్ యాసిడ్ ఉంటుందని, ఇది యూరిక్ యాసిడ్ ప్రభావాలను తటస్థీకరించగలదని తెలుపుతున్నారు.
గ్రీన్ టీ : గ్రీన్ టీ కూడా యూరిక్ యాసిడ్ను తగ్గించడంలో హెల్ప్ అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయని, ఇవి వాపు, యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించగలవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉదయం గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల గౌట్, కిడ్నీ సమస్యలను నివారించవచ్చని తెలుపుతున్నారు.
మందార టీ : మందార పూలతో తయారైన వాటర్ తాగడం వల్ల కూడా యూరిక్ యాసిడ్ లెవల్స్ తగ్గుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీఆక్సిడెంట్ లక్షణాలతో నిండిన పాలీఫెనాల్స్ను ఉంటాయని, ఇది యూరిక్ యాసిడ్ను తగ్గించడంతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన కిడ్నీల పనితీరును నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
డ్రైఫ్రూట్స్: డ్రైఫ్రూట్స్ ఆరోగ్యానికి మంచివన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే యూరిక్ యాసిడ్ను తగ్గించడంలో కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వాల్నట్స్, పిస్తా, బాదం, జీడిపప్పు, ఖర్జూర, బ్రెజిల్ నట్స్లోని పోషకాలు యూరిక్ యాసిడ్ను బయటకు పంపి కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉండేలా చేస్తాయంటున్నారు.
యూరిక్ యాసిడ్ అధికంగా ఉన్నప్పుడు తీసుకోకూడని ఆహార పదార్థాలు:
- కూల్ డ్రింక్స్
- ఆల్కహాల్
- రెడ్ మీట్
- సీ ఫుడ్
- ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్
- బఠానీలు
- బచ్చలికూర
- వేరుశనగలు
- ఎండు ద్రాక్ష
పరిశోధనలు:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459218/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464612000084
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2937590/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9459802/
https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/22548-gout-low-purine-diet
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