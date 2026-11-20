ఒంట్లో "పిత్త దోషం" ఎక్కువైతే విపరీతమైన కోపం! - ఈ పథ్యాహారంతో తగ్గించుకోవచ్చట!
How to Control Pitta Dosha: మానవ శరీర నిర్మాణంలో కీలకంగా పిత్త దోశం - పిత్త దోషాన్ని తగ్గించుకునేందుకు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన!
Published : November 20, 2026 at 5:03 PM IST
శరీరంలో విపరీతమైన వేడి, కడుపులో మంట, ఎసిడిటీ, చర్మంపై దద్దుర్లు వంటి సమస్యలు నిత్యజీవితంలో చాలా మందికి ఎదురవుతాయి. అయితే మెజార్టీ పీపుల్ వీటిని ఈజీగా కొట్టిపారేస్తుంటారు. ఫుడ్ లేదా ఇతర కారణాల వల్ల ఈ సమస్యలు వస్తాయని భావిస్తుంటారు. మీరు కూడా ఈ సమస్యలను లైట్ తీసుకుంటున్నారా? అయితే అలర్ట్ కావాలని చెబుతున్నారు ఆయుర్వేద నిపుణులు. ఎందుకంటే పైన చెప్పినవి చాలా వరకు శరీరంలో పిత్త దోషం పెరిగిపోయిందని తెలిపే సంకేతాలుగా చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు పిత్త దోషం అంటే ఏంటి? ఇది పెరిగితే ఎదురయ్యే సమస్యలు, తీసుకోవాల్సిన ఆహారానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పిత్త దోషం అంటే: ఈ దోషం అగ్ని మూలకం వల్ల ప్రభావితమవుతుందని ఆయుర్వేద కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ గాయత్రీ దేవి చెబుతున్నారు. పిత్తం నాభి పైన ఉదరం పైభాగంలో ఉంటుందని, శరీరంలోని జీవక్రియకు, జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరుకు ఇది బాధ్యత వహిస్తుందంటున్నారు. అగ్నితత్వమైన పిత్త శక్తి శరీరంలోని జీవక్రియల నిర్వహణ ద్వారా శరీర ఉష్ణోగ్రతను క్రమబద్ధీకరిస్తుందిని వివరిస్తున్నారు.
పిత్త దోషం ఎక్కువైతే కనిపించే లక్షణాలు: శరీరంలో వివిధ క్రియలను నిర్వర్తించే పిత్త దోషం పెరిగినప్పుడు కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తాయని డాక్టర్ గాయత్రీ దేవీ వివరిస్తున్నారు. అవేంటంటే,
- విపరీతమైన ఆకలి
- ముఖం మీద మొటిమలు
- చర్మం మీద దద్దుర్లు, పొక్కులు
- విరేచనాలు
- కళ్ల మంట
- శరీరంలో విపరీతమైన వేడి
- కోపం, చిరాకు
- నిద్రలేమి
పిత్త దోషాన్ని అదుపులో ఉంచడానికి పాటించాల్సిన నియమాలు: పిత్త దోషాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలంటే ఆహారం విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అయితే సహజంగా కూడా కొన్ని సమయాల్లో పిత్త దోషం పెరుగుతుందని డాక్టర్ గాయత్రీ దేవీ చెబుతున్నారు. చలికాలం మొదలయ్యే రోజుల్లో, మధ్య వయసు కలవారిలో, మధ్యాహ్న సమయంలో పిత్త దోషం సహజంగానే పెరుగుతుందంటున్నారు.
- సహజ తీపి, చేదు, వగరు వంటి రుచులు కలిగిన పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాల వంటి పదార్థాలను ఆహారంలో చేర్చుకుంటే పిత్త దోషం అదుపులో ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- ఇక కారం, పులుపు, ఉప్పు వంటి రుచులు కలిగిన ఆహారాలను తీసుకుంటే పిత్త దోషం పెరుగుతుందంటున్నారు. కాబట్టి ఈ రుచులు కలిగిన వాటిని వీలైనంత తగ్గించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఒంటికి చలువు చేసే మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్లు, చెరుకు రసం వంటి పదార్థాలను తీసుకోవాలంటున్నారు.
- సరిపడా నిద్ర, సమయానికి భోజనం చేసేలా చూసుకోవాలంటున్నారు.
- తగినంత వ్యాయామం, పలు యోగాసనాలు పిత్త దోషాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడానికి తోడ్పడతాయంటున్నారు.
పథ్యాహారం: పిత్త దోషాన్ని తగ్గించుకునేందుకు ఆయుర్వేద మూలికలు ఉపయోగించి చేసే పథ్యాహారం ఉపయోగపడుతుందని ఆయుర్వేద నిపుణురాలు డాక్టర్ గాయత్రీ దేవీ చెబుతున్నారు.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నెయ్యి - 50 గ్రాములు
- బూడిద గుమ్మడికాయ తురుము - అర కిలో
- యాలకుల పొడి - 1 చెంచా
- శొంఠి పొడి - 1 చెంచా
- జీలకర్ర పొడి - 1 చెంచా
- పిప్పళ్ల చూర్ణం - 1 చెంచా
- ధనియాల పొడి - 1 చెంచా
- పటికబెళ్లం పొడి - అర కిలో
- తేనె - 50 గ్రాములు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా అరకిలో పరిమాణంలో ఉన్న బూడిద గుమ్మడికాయ తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి చెక్కు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. తురుముకోవడం ఇష్టం లేని వారు చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అయితే గ్రైండ్ చేసినా, తురుముకున్న అందులో నీటిని పిండేసి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు శొంఠి, పిప్పళ్లను విడివిడిగా నేతిలో దోరగా వేయించి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం విడివిడిగా మెత్తని పొడిలా చేసి రెడీగా ఉంచాలి. అదే విధంగా ధనియాలు, జీలకర్ర, యాలకులను కూడా విడివిడిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. పటిక బెల్లాన్ని కూడా మెత్తని పొడిలా చేసి రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యి బూడిద గుమ్మడి మిశ్రమం వేసి పచ్చివాసన పోయేవరకు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలుపుతూ వేయించాలి.
- గుమ్మడిలోని పచ్చి వాసన పోయి కాస్త లైట్గా కలర్ మారినాక పటిక బెల్లం పొడి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన పొడులన్నింటినీ వేసి కలిపి దగ్గరపడే వరకు కుక్ చేయాలి.
- మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా ఉడికి పాన్కు అంటుకోకుండా సెపరేట్ అయినప్పుడు తీసి బౌల్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత తేనె వేసి కలుపుకుంటే పిత్త దోషాన్ని అదుపులో ఉంచే పథ్యాహారం రెడీ అయినట్లే.
ఎలా తీసుకోవాలి: బాడీలో పిత్త దోషం అధికంగా ఉన్నవారు ఉదయం, సాయంత్రం 1 చెంచా(5 గ్రాముల) చొప్పున తీసుకుంటే పిత్త దోషం అదుపులో ఉంటుందని ఆయుర్వేద నిపుణురాలు డాక్టర్ గాయత్రీ దేవీ చెబుతున్నారు.
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