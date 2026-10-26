"గుండె ఆరోగ్యం నుంచి బరువు తగ్గడం వరకు" - నేలపై కూర్చొని తింటే కలిగే లాభాలివే!
-కింద కూర్చొని తినడం పాతకాలపు అలవాటు అని కొట్టిపారేస్తున్నారా?- కానీ వీటి వల్ల కలిగే లాభాలు తెలుసుకుంటే మాత్రం కచ్చితంగా ఫాలో అవుతారట!
Published : October 26, 2026 at 11:21 AM IST
Health Benefits of Eating While Sitting on the Floor: ప్రస్తుతం మెజార్టీ ప్రజల ఇళ్లల్లో డైనింగ్ టేబుల్స్ కామన్ అయ్యాయి. చాలా మంది వాటి మీద కూర్చొనే భోజనం చేస్తుంటారు. ఇవి లేని వారు కుర్చీలు, సోఫాలు, మంచాలు ఇలా పైన కూర్చొని తింటుంటారు. కానీ కింద కూర్చొని మాత్రం తినరు. పైపెచ్చు కింద కూర్చొని తినడం పాతకాలపు అలవాటు అని కొట్టిపారేస్తుంటారు. అయితే, కుర్చీ కంటే నేలపై కూర్చొని తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. కాళ్లు ముడుచుకొని నేల మీద కూర్చొవడం వల్ల ఆరోగ్యపరంగా పలు ప్రయోజనాలు చేకూరతాయని తెలియజేస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కండరాలు దృఢంగా!: ఎత్తు మీద కంటే నేల మీద కూర్చొని తినడం చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల పొట్ట చుట్టూ ఉండే కండరాల్లో నొప్పి ఉంటే తొలగిపోయే అవకాశం ఉంటుందని తెలుపుతున్నారు. ఇలా రోజూ కింద కూర్చొని తినడం అలవాటు చేసుకుంటే కండరాల్లో కదలిక పెరిగి అవి ఫ్లెక్సిబుల్గా, దృఢంగా మారతాయని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే ఈ భంగిమ వివిధ రకాల శారీరక నొప్పుల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలిగిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
జీర్ణక్రియ సాఫీగా: కింద కూర్చొని నేలపై ప్లేట్ పెట్టుకుని తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ సాఫీగా సాగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా భోజనం నోట్లో పెట్టుకోవడానికి ముందుకు వంగడం, తిరిగి వెనక్కి రావడం వంటి కదలికల వల్ల పొత్తికడుపు కండరాలు ఉత్తేజితమవుతాయని, దీంతో ఆహారం సులభంగా అరిగి జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
సరిపడినంత మాత్రమే: కింద కూర్చొని తినడం వల్ల బరువు కూడా తగ్గొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనకు సరిపోయేంత తిన్నామా? లేదా? అనే విషయం తెలియడానికి పొట్ట నుంచి మెదడుకు సిగ్నల్స్ పంపించే వేగస్ నాడి ఉంటుందని.. డైనింగ్ టేబుల్పై తినడం కంటే కింద కూర్చొని తినడం వల్ల ఈ నాడి మరింత సమర్థంగా పనిచేస్తుందంటున్నారు. కాబట్టి మనకు సరిపోయేంత ఆహారం మాత్రమే తీసుకుంటామని, ఫలితంగా బరువు అదుపులో ఉండే అవకాశమూ ఉంటుందంటున్నారు.
గుండె ఆరోగ్యం: ఎత్తు మీద కూర్చున్నప్పుడు రక్తం కాళ్ల వైపుగా ప్రవహిస్తుంది. అదే కింద కూర్చొని (ముఖ్యంగా సుఖాసనం లేదా పద్మాసనంలో) తినేటప్పుడు, కాళ్లకు వెళ్లే రక్త ప్రసరణ తగ్గి, గుండె సహా ఇతర ప్రధాన అవయవాలకు రక్తం సరఫరా అవుతుందని, ఫలితంగా గుండెపై అనవసర ఒత్తిడి తగ్గి.. గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
శరీర భంగిమ : కింద కూర్చోవడం వల్ల వెన్నెముక నిటారుగా ఉంటుందని, భుజాలు వెనక్కి ఉంటాయని.. ఇది శరీర భంగిమను మెరుగుపరచడమే కాకుండా కీళ్లు, కండరాలను దృఢంగా ఉంటాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
కీళ్ల నొప్పులు రాకుండా: ప్రతిరోజూ మూడు పూటల నేల మీద కూర్చొని తినడం, లేవడం వల్ల మోకాళ్లు, తుంటి, చీలమండల కీళ్లు నిరంతరం కదులుతాయని.. ఇది కీళ్లలో సహజమైన లూబ్రికేషన్ను పెంచి, వయసు పెరిగినా కీళ్ల నొప్పులు రాకుండా కాపాడుతుందని చెబుతున్నారు.
బంధాలు పటిష్టం: విడివిడిగా తినడం కంటే కుటుంబ సభ్యులందరితో కలిసి హాయిగా కింద కూర్చొని తింటే, మనసుకు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది పరోక్షంగా అనుబంధాలను పెంచుతుందని వివరిస్తున్నారు. చివరగా కింద కూర్చొని తినడం వల్ల ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నా, నడుము నొప్పి సహా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్న వారు మాత్రం వైద్యుల సలహా, తమ సౌకర్యం మేరకు ఎక్కడ వీలుగా ఉంటే అక్కడ కూర్చొని తినడం మంచిదంటున్నారు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7770356/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28212491/
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నేలపై పడుకోవడం ఎంతవరకు సేఫ్? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
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