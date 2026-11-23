రాత్రిపూట "సాక్సులు" వేసుకుని నిద్రపోతున్నారా? - మీ బాడీలో జరిగే మార్పులివే!
What Happens if we Sleep With Socks: చలికాలంలో రాత్రిపూట సాక్సులు ధరించి నిద్రించే అలవాటు మీకుందా? - అయితే, ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!
Published : November 23, 2026 at 3:23 PM IST
చలి తీవ్రత రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా రాత్రి పూట చలితో చాలా మంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. అందుకే చలి నుంచి రక్షణ కోసం రాత్రిపూట స్వెటర్లు, మఫ్లర్లు ధరించి నిద్రపోతుంటారు. ఇంక కొంతమంది అయితే నిద్రపోయే ముందు కాళ్లకు సాక్సులు వేసుకుంటుంటారు. ఇవి వేసుకుంటే చలి నుంచి ఉపశమనం లభించడంతో పాటు వెచ్చగా, హాయిగా ఉంటుందని భావిస్తుంటారు. కానీ కొద్దిమంది మాత్రం చర్మ సమస్యలు వస్తాయని అనుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే రాత్రిపూట సాక్సులు వేసుకొని నిద్రించడం ఆరోగ్యానికి మంచిదా? కాదా? అనే దానిపై నిపుణుల సమాధానం ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
సాక్సులు వేసుకుని నిద్రపోవడం మంచిదేనా?: చలిని తట్టుకుని హాయిగా నిద్రపోయేందుకు స్వెటర్లు, మఫ్లర్లతో పాటు కాళ్లకు వేసుకునే సాక్సులు కూడా ఉపయోగపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే శరీర ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉంటే నిద్ర సరిగ్గా పడుతుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సాక్సులు వేసుకున్నప్పుడు పాదాలు వెచ్చగా మారి, రక్తనాళాలు వెడల్పై శరీరంలోని అదనపు వేడి బయటకు వెళుతుందని, దీంతో శరీర అంతర్గత ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుందంటున్నారు. ఫలితంగా మంచి నిద్ర లభిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇక రాత్రిపూట సాక్సులు ధరించడం వల్ల పాదాల ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణలో ఉండి మంచి నిద్రను పొందడంతో పాటు రాత్రిపూట మేల్కొనే సంఖ్య తగ్గినట్లు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ ఓ అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
ఈ ప్రయోజనాలు కూడా: రాత్రిపూట సాక్సులు ధరించడం వల్ల మంచి నిద్ర మాత్రమే కాకుండా వివిధ రకాల ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటంటే..
మెరుగైన రక్త ప్రసరణ : చలి కారణంగా రాత్రి పూట పాదాలు చల్లగా అవుతాయి.. దీంతో రక్తనాళాలు సంకోచం చెంది రక్త ప్రసరణ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే, రాత్రిపూట కాళ్లకు సాక్సులు వేసుకొని పడుకుంటే రక్తప్రసరణ మెరుగుపడడానికి తోడ్పడుతుందని చెబుతున్నారు. బాడీలో రక్త ప్రసరణ మెరుగ్గా ఉంటే అన్ని అవయవాలకు రక్తం, ఆక్సిజర్ సరఫరా సాఫీగా సాగుతుందని.. ఫలితంగా గుండె, లంగ్స్, కండరాల ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
రేనాడ్ సిండ్రోమ్ లక్షణాలు తగ్గడం: రాత్రిపూట సాక్సులు వేసుకోవడం వల్ల రేనాడ్ సిండ్రోమ్ లక్షణాలు తగ్గుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రేనాడ్ సిండ్రోమ్ అనేది చలికి లేదా తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు చేతి వేళ్లు, కాలి వేళ్లలోని చిన్న రక్తనాళాలు అకస్మాత్తుగా సంకోచించి రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోయే ఒక ఆరోగ్య పరిస్థితి అని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ సిండ్రోమ్ ఉన్నవాళ్లకు రాత్రిపూట సాక్సులు ధరించడం మేలు చేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
పాదాల పగుళ్లను తగ్గించుకోవచ్చు: చలికాలంలో చర్మం పొడిబారి పాదాల పగుళ్ల సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అలాంటి వారికి కూడా ఈ పద్ధతి ఉపయోగకరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రాత్రిళ్లు పాదాలకు ఆయిల్ లేదా మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసి సాక్సులు ధరించి నిద్రిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు. ఎందుకంటే సాక్సులు తేమను నిలపడానికి తోడ్పడుతాయని, దీంతో చర్మం మృదువుగా మారుతుందంటున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి!: రాత్రిపూట సాక్సులు ధరించడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నా.. పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటేనే ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు. అవేంటంటే..
- సాక్స్లు ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. ఎందుకంటే మురికి సాక్స్లు వేసుకుంటే, ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- మరీ టైట్గా ఉండే సాక్సులు వేసుకోకపోవడం బెటర్ అని చెబుతున్నారు. టైట్గా ఉండేవి ధరిస్తే రక్తప్రసరణకు ఆటంకం కలగవచ్చంటున్నారు. కాబట్టి, వీలైనంత వరకు వదులుగా, శుభ్రంగా ఉండే సాక్సులు వేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
ఇతర పరిశోధనలు:
https://www.sleepfoundation.org/sleep-hygiene/sleeping-with-socks-on#references-80380
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5921564/
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