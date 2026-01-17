తక్కువ టైంలో ఎక్కువగా నీరు తాగుతున్నారా? - ఇలా తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?
Published : January 17, 2026 at 2:15 PM IST
What Happen Drink a Lot of Water at One Time : 'రోజూ తగినన్ని నీళ్లు తాగండి, అనారోగ్యాలు దరిచేరవు' అని డాక్టర్లు చెబుతుంటారు. నీరు మన శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచడమే కాకుండా జీర్ణక్రియ, రక్త ప్రసరణ, శరీర ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ, మెదడు సక్రమంగా పనిచేయడానికి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.కానీ, కొంతమంది కళ్లు మూసుకుని గడగడా తగేస్తారు. ఇలా తక్కువ సమయంలో అతిగా నీరు తాగడం ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఒకేసారి అతిగా నీరు తాగడం వల్ల కలిగే పరిణామాలు, అది ఆరోగ్యానికి ఎంత ప్రమాదకరమో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
అతిగా నీరు తాగడం వల్ల : తక్కువ సమయంలో అతిగా నీరు తాగడం వల్ల రక్తం పలుచన అవుతుంది, శరీరంలోని ఎలక్ట్రోలైట్లు తగ్గుతాయని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. దీనివల్ల 'వాటర్ ఇంటాక్సికేషన్' లేదా 'హైపోనట్రీమియా' అనే తీవ్రమైన పరిస్థితికి దారితీస్తుందని తెలిపింది. ఇలాంటి పరిస్థితిలో శరీర కణాలు నీటితో ఉబ్బిపోతాయి. మెదడుపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఇది కొన్నిసార్లు ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సాధారణ ప్రజలలో ఇది అరుదుగా జరిగినప్పటికీ, క్రీడాకారులు, ఎక్కువసేపు వ్యాయామం చేసేవారు లేదా దాహం వేయకపోయినా నిరంతరం నీరు తాగే వారిలో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఆరోగ్యానికి ఎంత ప్రమాదకరం :
నిరంతరం రంగులేని మూత్రం : శరీరానికి అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ నీరు తాగినప్పుడు మూత్రం రంగు కోల్పోయి నీళ్లలా కనిపిస్తుంది. ఇది రక్తం లోని సోడియం వంటి ఎలక్ట్రోలైట్లను తగ్గించి హైపోనాట్రేమియాకు దారితీసే ప్రమాదం ఉంది. లేత పసుపు రంగులో ఉండటం శరీరం సరైన మోతాదులో హైడ్రేటెడ్గా ఉందని చెప్పడానికి ఒక సంకేతం.
కిడ్నీలపై భారం : కిడ్నీలు గంటకు సుమారు 0.8 నుంచి 1.0 లీటర్ల నీటిని మాత్రమే బయటకు పంపగలవు. అంతకంటే ఎక్కువ తాగితే కిడ్నీలపై అధిక భారం పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎక్కువ నీరు తాగినప్పుడు, కిడ్నీలు అదనపు నీటిని తొలగించలేవని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
వికారం, వాంతులు, మైకం : శరీరంలో సోడియం లెవల్స్ తగ్గిపోవడం వల్ల వికారం, వాంతులు, తల తిరగడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. దీనిని చాలామంది డీహైడ్రేషన్ అని అనుకుంటారు. కానీ ఇది అతిగా నీరు తాగడం వల్ల వస్తుంది.
దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్నవారు నీళ్లు అవసరానికి మించి తాగితే కిడ్నీ, గుండెపై ఒత్తిడి పడే అవకాశం ఉంది. ఒకేసారి ఎక్కువ మోతాదులో నీళ్లు తాగితే గుండెకు రక్తం పంప్ కావడం కష్టమవుతుంది. గుండె, ఊపిరితిత్తుల చుట్టూ నీరు చేరడం, చేతులు, కాళ్లు వాపులు వస్తాయి. - డాక్టర్ అమ్మన్న నలమాటి, కన్సల్టెంట్ నెఫ్రాలజిస్ట్, విజయవాడ
మెదడు వాపు కారణంగా తలనొప్పి : శరీరంలో సోడియం స్థాయిలు తగ్గినప్పుడు మెదడు కణాలలోకి నీరు చేరి అవి వాపునకు గురవుతాయి, దీనివల్ల తీవ్రమైన తలనొప్పి వస్తుంది.
గందరగోళం, మతిమరుపు : అధిక నీటి వినియోగం వల్ల మెదడు పనితీరు ప్రభావితమై దృష్టి పెట్టలేకపోవడం, చిరాకు లేదా అలసట కలుగుతాయి.
చర్మం వాపు : చేతులు, కాళ్లు, పెదవులు, ముఖం వాపునకు గురవుతాయి. చర్మం వెలవెలబోయినట్లు లేదా సాగినట్లు కనిపిస్తుంది.
అలసట, బలహీనత: అదనపు నీటిని బయటకు పంపడానికి కిడ్నీలు ఎక్కువగా శ్రమించడం వల్ల శరీరం అలసిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది.
కండరాల తిమ్మిర్లు : ఎలక్ట్రోలైట్స్ లోపం వల్ల కండరాలలో తిమ్మిర్లు లేదా నొప్పులు రావచ్చు.
ఫిట్స్ వచ్చే ప్రమాదం: తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో సోడియం స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పడిపోయి ఫిట్స్ రావడం లేదా స్పృహ తప్పిపోవడం జరగవచ్చు. తక్కువ వ్యవధిలో అధిక మొత్తంలో నీరు తాగినప్పుడు సంభవించే మెదడు వాపు, మూర్ఛ లాంటి సమస్యలు వస్తాయని sciencedirect అధ్యయనం పేర్కొంది.
శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది : మెదడు వాపు శ్వాస వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది, ఇది ప్రాణాంతకంగా మారవచ్చు.
ఎంత నీరు త్రాగాలి? : వయసు, శారీరక శ్రమ, ఆరోగ్య పరిస్థితులతో పాటు ఉష్ణోగ్రతలు, వాతావరణాలపై నీటి మోతాదు ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో వాతావరణం, ఆహార పద్ధతుల దృష్ట్యా పురుషులు 3 లీటర్లు, మహిళలు 2.2 నుంచి 2.5 లీటర్ల నీళ్లు తాగాలని ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అధ్యయనం పేర్కొంది. మాములుగా మహిళలు రోజుకు సగటున 9 కప్పులు, పురుషులు సగటున 13 కప్పుల నీటిని తాగాలని NIH అధ్యయనం పేర్కొంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
