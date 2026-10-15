మీ పిల్లల్లో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా?- పోషకాహారలోపం ఉన్నట్లేనట!
-పిల్లలు శారీరకంగా, మానసికంగా ఎదగాలంటే పోషకాహారం తప్పనిసరి - కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల పిల్లల్లో తగ్గుదల - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే అప్రమత్తం కావాలని సూచన!
Published : October 15, 2026 at 2:21 PM IST
Signs of Nutritional Deficiencies in Children: పిల్లలు శారీరకంగా, మానసికంగా ఎదగాలంటే పోషకాహారం తప్పనిసరి. అందుకే వారికి పెట్టే ఆహారం విషయంలో అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకోమని తల్లిదండ్రులకు వైద్యులు సూచిస్తుంటారు. అయితే చాలా సందర్భాల్లో పిల్లలు చెప్పే కొన్ని సమస్యలను పెద్దలు లైట్ తీసుకుంటుంటారు. ముఖ్యంగా కాళ్లు లాగడం, నీరసంగా అనిపించడం వంటి వాటిని "ఆటలాడి అలసిపోయారులే" అని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. అయితే ఇవన్నీ పిల్లల్లో పోషకాహార లోపాన్ని సూచిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే పిల్లలు చెప్పే సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వాటికి తగిన పరిష్కారాలు చూపాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని లక్షణాల ద్వారా పిల్లల్లో పోషకాహార లోపాన్ని గుర్తించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కుంగుబాటు: ఈ రోజుల్లో చాలా మందిని ఆందోళన, కుంగుబాటు వంటి సమస్యలు వేధిస్తున్నాయి. వీరిలో పిల్లలూ ఉంటున్నారు. అయితే చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఈ సమస్యలను స్కూల్ లేదా కాలేజీలో జరిగిన వాటితో పోల్చి లైట్ తీసుకుంటారు. కానీ ఈ ఆందోళన, కుంగుబాటుకు పోషకాహార లోపం కూడా కారణమని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప్రొటీన్లు మెదడు పనితీరును ప్రభావితం చేస్తుంటాయని.. ఆహారంలో ఇవి లోపించినప్పుడు ఆందోళన, కుంగుబాటు వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పిల్లలకు ఇచ్చే ఆహారంలో ప్రొటీన్లు తగినంతగా ఉండేలా జాగ్రత్తపడాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ మేరకు పల్లీలు, పనీర్, కోడిగుడ్లు, చికెన్, క్వినోవా, బాదం, గుమ్మడి గింజలు వంటివి వారి ఆహారంలో చేర్చాలని చెబుతున్నారు.
హైపర్ యాక్టివ్గా ఉన్నా: కొంతమంది పిల్లలు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. టైమ్తో పనిలేకుండా ఎంతసేపైనా ఆడుకుంటుంటారు. ఇంత యాక్టివ్గా ఉన్నా ఆహారం దగ్గరకు వచ్చేసరికి తక్కువగా తింటుంటారు. లేదంటే అసలు వద్దంటారు. దీంతో యాక్టివ్గా ఉన్నారు కదా అని తల్లిదండ్రులు కూడా పెద్దగా పట్టించుకోరు. కానీ, ఇలాంటి వారిలో అరుగుదల సమస్యలు ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి కారణం వారి శరీరం పోషకాలను గ్రహించలేకపోవడమే అంటున్నారు. అదే విధంగా ఫాస్ట్ఫుడ్, ఆహార పదార్థాల్లో కృత్రిమ రంగులు ఉపయోగించడం వల్ల కూడా ఈ సమస్యలు రావచ్చని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, అలాంటి ఆహారాలను సాధ్యమైనంత మేరకు తగ్గించి పొట్ట ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఆహార పదార్థాలను అందించాలని సూచిస్తున్నారు.
తరచుగా ఫ్లూ వస్తుంటే: కొంతమంది పిల్లలకు రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో తరచూ ఫ్లూ వంటి సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇలాంటి వారు ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను పాటిస్తుండాలని.. ఆ బాధ్యత తల్లిదండ్రులదే అంటున్నారు. అంతేకాకుండా శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలను సమపాళ్లలో తీసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. సాధ్యమైనంత వరకు బయటి ఫుడ్కు దూరంగా ఉండాలని, తద్వారా పిల్లల్లో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుందని సూచిస్తున్నారు.
ఊబకాయం: ఈ రోజుల్లో పిల్లలు కూడా ఊబకాయం సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీంతో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు మంచిగానే ఉన్నారులే అని ఫీలవుతుంటారు. కానీ ఇలా జరగడానికి పోషకాహార లోపం కూడా ఓ కారణమంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే తీసుకునే ఆహారంలో సరిపడ పోషకాలు లభించనప్పుడు ఏదో ఒకటి తినాలనిపిస్తుంటుందని, తద్వారా ఎక్కువ మొత్తంలో ఆహారం తీసుకుంటారని.. దీనివల్ల ఊబకాయం వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, పిల్లలకు అందించే ఆహారంలో స్థూల, సూక్ష్మ పోషకాలన్నీ లభించేలా జాగ్రత్తపడాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
నీరసం: పోషకాల్లో క్యాల్షియం, విటమిన్ డి.. ఎంతో ముఖ్యమైనవని.. ఇవి ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇవి సరిపడ మోతాదులో శరీరానికి అందకపోతే కండరాల నొప్పి, ఎముకలు బలహీనంగా మారడం వంటివి జరుగుతుంటాయని.. అలాగే చిన్న పనికే నీరసపడిపోతుంటారని చెబుతున్నారు. అయితే విటమిన్ డి ఆహార పదార్థాల్లో కంటే సూర్యరశ్మి ద్వారానే శరీరానికి ఎక్కువగా లభిస్తుందన్న విషయం చాలామందికి తెలిసిందే. అందుకే ఎదిగే పిల్లలకు ఇది ఎంతో అవసరం అవసరం అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలని సూచిస్తున్నారు.
వయసుకు తగ్గ ఎత్తు లేకపోవడం: పిల్లలు తమ వయసుకు ఉండాల్సిన దానికంటే తక్కువ ఎత్తు ఉండటం కూడా పోషకాహారా లోపాన్ని చూపిస్తుందని చెబుతున్నారు. అయితే ఇది ఒక్క రోజులో వచ్చేది కాదని, దీర్ఘకాలంగా శరీరానికి సరైన పోషకాలు అందకపోవడం వల్ల జరుగుతుందంటున్నారు. ఈ సమస్య కేవలం శారీరక ఎదుగుదలనే కాదు, మానసిక ఎదుగుదలను కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఎత్తుకు తగ్గ బరువు లేకపోవడం: పిల్లల ఎత్తుకు తగిన బరువు లేకపోవడం కూడా పోషకాహార లోపాన్ని సూచించే లక్షణంగా చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇది శరీరానికి సడన్గా ఆహారం అందకపోవడం వల్ల లేదా తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల వచ్చే ముందస్తు పోషకాహార లోపంగా చెబుతున్నారు. ఈ లోపం వల్ల పిల్లల రోగనిరోధక శక్తి బలహీనపడుతుందని.. ఫలితంగా పిల్లలు వివిధ రకాల జబ్బుల బారిన పడతారని తెలుపుతున్నారు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/malnutrition-in-children
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22987-malnutrition
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