ఫోన్ చూస్తూ "భోజనం" చేస్తున్నారా? - బరువు పెరగడంతో పాటు ఈ సమస్యలు!
Side Effects of Eating While Watching Phone: కాలం మారుతున్న కొద్దీ ప్రజల అలవాట్లలో మార్పులు - కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధం లేకుండా ఫోన్లు, టీవీలు చూస్తూ భోజనాలు!
Published : November 20, 2026 at 11:34 AM IST
ఒకప్పుడు భోజన సమయం అంటే కుటుంబ సభ్యులు మొత్తం ఒక దగ్గర కూర్చోని మాట్లాడుకుంటూ తినేవారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. ప్రస్తుతం ఆ స్థానాన్ని ఫోన్లు, టీవీలు ఆక్రమించాయి. ఖాళీగా కూర్చున్నప్పుడే కాదు, తినే సమయంలో కూడా చేతిలో ఫోన్ ఉండాల్సిందే. చిన్న పిల్లలు కార్టూన్లు చూస్తే, పెద్దలు కూడా సోషల్ మీడియా యూజ్ చేస్తూ భోజనం చేస్తుంటారు. అయితే ఈ అలవాటు ఆరోగ్యంపై పలు రకాలుగా ప్రభావం చూపుతుందని, ఆరోగ్య సమస్యలు సైతం వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని విజయవాడలోని నాగార్జున హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ కొడాలి జగన్మోహన్రావు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
బరువు పెరుగుతారు: భోజనం చేసేటప్పుడు మనసు ఆహారంపై ఉండటం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. ఏం తింటున్నాం? ఎంత తింటున్నాం? అనే విషయాలను గమనించాలని.. మొబైల్ చూస్తూ తినడం వల్ల ఆహారంపై ఏకాగ్రత తగ్గుతుందని, కడుపు నిండిన సంకేతాలను మెదడు సరిగ్గా గుర్తించకపోవచ్చంటున్నారు. ఫలితంగా అవసరానికి మించి తినే అవకాశం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఫోన్ చూస్తూ తిన్నవారు, ఎలాంటి దృష్టి మళ్లింపు లేకుండా తిన్నవారితో పోలిస్తే ఎక్కువ కేలరీలు తీసుకున్నట్లు పలు అధ్యయనాల్లో సైతం గుర్తించారని వివరిస్తున్నారు. ఈ అలవాటు దీర్ఘకాలంలో బరువు పెరగడానికి కారణమవుతుందని చెబుతున్నారు.
ఈ సమస్యలు కూడా:
- తినే ఆహారాన్ని సరిగ్గా నమలడం జీర్ణక్రియకు అవసరం అని, తెరపై దృష్టి పెట్టినప్పుడు కొందరు ఆహారాన్ని నమలకుండా త్వరత్వరగా తింటుంటారని.. దీని వల్ల అజీర్తి, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. అలాగే ఆహారంలోని రుచి, వాసన, రంగు, ఆకృతిని ఆస్వాదించే అవకాశం కూడా తగ్గుతుందని, ఫలితంగా భోజనంపై తృప్తి ఉండకపోవచ్చంటున్నారు.
- చిన్నారులకు అన్నం తినిపించేటప్పుడు మొబైల్ చూపిస్తుంటారు. కానీ ఇది చాలా తప్పంటున్నారు డాక్టర్ కొడాలి జగన్మోహన్రావు. కార్టూన్లు చూస్తు తింటున్నప్పుడు పిల్లలు కడుపు నిండిందనే విషయాన్ని గుర్తించకపోవచ్చని చెబుతున్నారు. దీంతో ఎంత పెడితే అంత తినే అవకాశం ఉందని, ఫలితంగా ఊబకాయం బారిన పడే అవకాశం ఉందంటున్నారు.
- పిల్లలు ఆహారాన్ని తాకడం, దాని రంగు, రుచి, వాసన, ఆకృతిని తెలుసుకోవడం కూడా వారి ఎదుగుదలలో భాగమే అంటున్నారు నిపుణులు. అయితే భోజన సమయంలో డిజిటల్ తెరలకు అలవాటు పడితే ఆహారంపై సహజ ఆసక్తి తగ్గే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. సొంతంగా తినడం నేర్చుకునే ప్రక్రియకూ ఆటంకం కలగవచ్చంటున్నారు. ఈ అలవాటు క్రమక్రమంగా ఫోన్ వదిలి వెళ్లలేని పరిస్థితికి తీసుకువెళ్తుందని చెబుుతున్నారు.
పరిశోధనలు:
- 2025లో ప్రచురితమైన ఒక సమీక్షలో స్మార్ట్పోన్ చూస్తూ చిరుతుండి తిన్న పెద్దలు సగటున 591 కేలరీలు, ఎలాంటి దృష్టి మళ్లింపు లేకుండా తిన్నవారు 535 కేలరీలు తీసుకున్నారని, అంటే దాదాపు 10 శాతం ఎక్కువ అని డాక్టర్ కొడాలి జగన్మోహన్రావు వివరిస్తున్నారు. అయితే ఇది ఒక నిర్దిష్ట ప్రయోగంలో నమోదైన ఫలితం మాత్రమే అంటున్నారు.
- 2026లో ప్రచురితమైన 50 అధ్యయనాల సమీక్షలోనూ దృష్టి మళ్లింపుతో భోజనం చేసే సమయంలో ఎక్కువ ఆహారం తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. పిల్లలల్లో టీవీ చూస్తూ తినే అలవాటుకు అనారోగ్యకరమైన ఆహార ఎంపికలకు మధ్య సంబంధం ఉన్నట్లు కొన్ని అధ్యయనాలు సూచించాయని వివరిస్తున్నారు. అయితే భోజన సమయంలో ఫోన్ వాడకం వల్ల నేరుగా మధుమేహం వస్తుందని నిర్ధారించే ఆధారాలు ఇంకా స్పష్టంగా లేవంటున్నారు.
"భోజనం చేసేటప్పుడు ఫోన్కు పక్కన పెట్టడం చిన్న మార్పే కావచ్చు. కానీ అది ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లకు, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అనుబంధానికి మంచి ఆరంభం అవుతుంది. రోజంతా జరిగిన విషయాలను పంచుకోవడం, పిల్లల అనుభవాలను తెలుసుకోవడం, కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడటం వంటివి ఈ సమయంలో సాధ్యమవుతాయి. కానీ అందరూ ఫోన్లలో మునిగిపోతే ఆ అవకాశం కోల్పోతారు. " - డాక్టర్ కొడాలి జగన్మోహన్రావు, కన్సల్టెంట్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్, నాగార్జున హాస్పిటల్స్, విజయవాడ
ఈ మార్పులు చేసుకోవాలి:
- రోజులో కనీసం ఒక పూట కుటుంబ సభ్యులంతా ఫోన్లకు దూరంగా కూర్చుని భోజనం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. తినే సమయంలో టీవీలు, ఫోన్లకు దూరంగా ఉండాలంటున్నారు.
- పిల్లలకు ఆహారం పెడుతున్నప్పుడు కార్టున్లు చూపించకుండా వారితో మాట్లాడుతూ తినిపించాలని చెబుతున్నారు.
- చిన్నారులకు ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తం కాకుండా కొద్దికొద్దిగా ఆహారం పెడుతూ, మరింత కావాలంటే అడిగే అవకాశం ఇవ్వాలంటున్నారు. అదే విధంగా పిల్లలు తినడానికి నిరాకరిస్తే బలవంతం చేయకుండా కాసేపు విరామం ఇవ్వాలంటున్నారు. అలాగే ఆహారంలో రుచి, వాసన, రంగు, ఆకృతిని పిల్లలకు పరిచయం చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
పలు పరిశోధనలు:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11866264/
https://nin.res.in/dietaryguidelines/pdfjs/locale/DGI_2024.pdf
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9317201/
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