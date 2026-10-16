నవరాత్రుల సందర్భంగా "ఉపవాసం" ఉంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలతో పాటు ఈ ఫుడ్స్ మంచివట!
-రోజంతా ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత - పలు హెల్దీ ఫుడ్స్ తీసుకోవాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : October 16, 2026 at 11:14 AM IST
Precautions and Best Foods for Navratri Fasting: హిందువులు అత్యంత వైభవంగా జరుపుకునే పండగలలో దసరా ఒకటి. అంగరంగ వైభవంగా జరిగే ఈ వేడుకల్లో పిల్లలు, పెద్దలు ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఇదిలా ఉంటే దసరా ఉత్సవాల సమయంలో దేవి అనుగ్రహం కోసం ఉపవాసాలు చేస్తుంటారు మెజార్టీ ప్రజలు. అయితే మామూలు సమయాలతో పోలిస్తే సెలవులు, పండుగ దినాలు ఉండటం వల్ల ఈ సమయంలో ఇంట్లో పని రెట్టింపు అవుతుంది. దీంతో ఉపవాసం చేస్తే నీరసించిపోయే అవకాశముంటుంది. ఇలా జరగకూడదంటే ఉపవాసం సమయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంతో పాటు పలు ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఉపవాసం సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:
- తొమ్మిది రోజులూ కటిక ఉపవాసమంటే కుదరని పని అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే మధ్యమధ్యలో పాలు, పండ్లు వంటివి ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ఆకలిని తగ్గించుకోవడానికి చాలామంది పదే పదే టీ, కాఫీలు వంటివి తాగుతుంటారు. కానీ ఇది కూడా మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే వీటిని తాగడం వల్ల కడుపులో యాసిడ్స్ పెరగడానికి, డీహైడ్రేషన్కు దారితీస్తుందంటున్నారు. అయితే వీటి బదులుగా ఫైబర్ కంటెంట్ ఉన్న పండ్లు తింటే ఆకలి ఎక్కువగా కాదంటున్నారు.
- ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు చాలా మంది నీళ్లు కూడా తాగరు. కానీ ఈ సమయంలో బాడీ హైడ్రేటెడ్గా ఉండటం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా ఉండటానికి మంచినీటితో పాటు నిమ్మరసం, మజ్జిగ, కొబ్బరినీళ్లు వంటివి తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. వీటి ద్వారా శరీరానికి కావాల్సిన పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి ఎలక్ట్రోలైట్లు అందుతాయని వివరిస్తున్నారు.
- ఉపవాసం రోజున కఠినమైన వ్యాయామాలు, శారీరక శ్రమ అధికంగా ఉన్న పనులకు దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో శరీరం తక్కువ శక్తిని కలిగి ఉంటుందని.. పనులు చేయడం వల్ల నీరసించే పోయే అవకాశం ఉందంటున్నారు.
ఉపవాసం అనంతరం తీసుకోవాల్సిన ఆహారాలు:
బుక్వీట్ : ఉపవాసం ముగిసిన అనంతరం చాలా మంది గోధుమపిండి లేదా మైదాతో తయారైన ఆహారాలను తింటుంటారు. అయితే వీటికి బదులుగా బుక్వీట్ను ఆహారంగా తీసుకోమంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులో ఫాస్ఫరస్, సెలీనియం, జింక్, రాగి, పొటాషియం, మెగ్నిషియం వంటి వివిధ ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయంటున్నారు. అలాగే బుక్వీట్ ప్రొటీన్కు బెస్ట్ అని.. ఇందులో మొత్తం తొమ్మిది ముఖ్యమైన అమైనో ఆమ్లాలు ఉంటాయని.. ఉపవాసంలో కోల్పోయిన శక్తిని తిరిగి ఇవి అందిస్తాయని University of New Hampshire అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఇందులో ఫైబర్ కూడా అధికంగా ఉంటుందని, ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో, కడుపు నిండిన భావనలను ప్రోత్సహించడంలో సహాయపడుతుందని చెబుతున్నారు.
జీలకర్ర : ఉపవాస సమయంలో చాలా తక్కువ సుగంధ ద్రవ్యాలు మాత్రమే తీసుకుంటారు. అందులో జీలకర్ర ఒకటి. ఉపవాసం తర్వాత వచ్చే కడుపు ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పిని ఇది నివారిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, జీర్ణక్రియకు సహాయపడడంతో పాటు ఐరన్, పీచు పదార్థానికి అద్భుతమైన వనరుగా జీలకర్రను పేర్కొంటున్నారు. ఇక ఇమ్యూనిటీ పవర్ను పెంచడంలో జీలకర్ర చక్కగా పనిచేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల బరువు తగ్గడంతో సహా కొలెస్ట్రాల్ను అదుపులో ఉంచుతుందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
బంగాళాదుంప : ఉపవాసం అనంతరం తినాల్సిన ఆహారాలలో బంగాళదుంప ఒకటి. అయితే చాలా మంది ఆలూ చిప్స్ లేదా ఆలూ ఫ్రై వంటివి చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే వీటికి బదులుగా ఆలుగడ్డలను ఉడికించి తినడం వల్ల శరీరానికి తక్షణ కార్బోహైడ్రేట్లు లభిస్తాయని వివరిస్తున్నారు. ఇక వీటిని సరైన పద్ధతిలో తిన్నప్పుడు ఇందులోని బి, సి విటమిన్లు, పొటాషియం, పీచు పదార్థాలు సమృద్ధిగా లభిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.
సగ్గుబియ్యం : నవరాత్రిలో చాలా రకాలుగా వాడే ఒక ప్రధాన ఆహారంలో సగ్గుబియ్యం ఒకటి. పాయసం, కిచిడి, వడ వంటి వంటకాలలో దీనిని వాడతారు. అయితే సగ్గుబియ్యంలో వివిధ రకాల యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, కాల్షియం, ఐరన్, విటమిన్ కె వంటి ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని.. ఉపవాసం అనంతరం దీనితో చేసిన ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు.
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