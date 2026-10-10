"బరువు తగ్గడం నుంచి జుట్టు రాలడం వరకు" - శరీరంలో "ఈ లక్షణాలను" నిర్లక్ష్యం చేయకూడదట!
- కొన్ని లక్షణాలను సాధారణ సమస్యలుగా గుర్తించి నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న ప్రజలు - కానీ ఇది ప్రాణానికే ప్రమాదమని హెచ్చరిక! - తొలి దశలో గుర్తించి, చికిత్స తీసుకోవాలని సూచన!
Published : October 10, 2026 at 11:10 AM IST
What Health Symptoms Should Never Ignore: ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటుంటారు పెద్దలు. కానీ నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఆరోగ్యం విషయంలో ఎవరూ శ్రద్ధ చూపించడం లేదు. జలుబు, నీరసం, జ్వరం, తలనొప్పి వంటి సమస్యలను లైట్ తీసుకుని, 'అదే తగ్గుతుందిలే' అనే ధోరణిలోనే ఉంటున్నారు. అయితే ఈ నిర్లక్ష్యమే కొన్నిసార్లు ప్రాణాల మీదకు తీసుకొస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. ఆరోగ్యం విషయంలో ఏమాత్రం అనుమానం కలిగినా, కొన్ని రకాల లక్షణాలు కనిపించినా ఆలస్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు. అప్పుడే సమస్యను తొలి దశలోనే గుర్తించి తగిన చికిత్స అందించడం వీలవుతుందని, ప్రాణహానీ తప్పుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆరోగ్యపరంగా నిర్లక్ష్యం చేయకూడని లక్షణాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
సడెన్ వెయిట్లాస్: ప్రస్తుత రోజుల్లో అధిక బరువుతో చాలా మంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బరువు తగ్గేందుకు వివిధ రకాల వ్యాయామాలు చేస్తుంటారు. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా.. ఎటువంటి వ్యాయామాలు చేయకుండా, ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా సడెన్ వెయిట్లాస్ అయితే అలర్ట్ కావాల్సిందే అంటున్నారు నిపుణులు. ఆకస్మాత్తుగా బరువు తగ్గడం అనేది థైరాయిడ్, డయాబెటిస్, జీర్ణకోశ వ్యాధులకు కారణం కావచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. Mayo Clinic కూడా ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేసిందని చెబుతున్నారు. అందుకే ఎటువంటి ఆలస్యం చేయకుండా సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించి తగిన పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
రక్తం పడటం: మల, మూత విసర్జన సమయంలో కొంతమందికి రక్తం పడుతుంటుంది. అయితే చాలా మంది ఈ విషయాన్ని లైట్ తీసుకుంటుంటారు. ముఖ్యంగా వేడి చేయడం వల్ల ఇలా జరుగుతుందని నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంటారు. అయితే అసలు కారణం ఇది కాకపోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. జీర్ణకోశ సంబంధిత సమస్యలు, UTI.. వంటి ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల కూడా ఇలా రక్తం పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని అశ్రద్ధ చేయకూడదంటున్నారు.
దీనిని తేలికగా తీసుకోకూడదు: నార్మల్గా మహిళల్లో అండం విడుదలయ్యే సమయంలో/నెలసరికి రెండు వారాల ముందు, కలయికలో పాల్గొన్నప్పుడు వైట్ డిశ్చార్జ్ అవడం సహజమే. అందుకే చాలా మంది దీనిని పెద్దగా పట్టించుకోరు. కానీ ఈ డిశ్చార్జి బ్రౌన్, గులాబీ రంగుల్లో రావడం, దుర్వాసనతో కూడుకున్నట్లయితే ఆలస్యం చేయకుండా నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు. అలాగే పీరియడ్స్ సమయంలో కొంతమందిలో రక్తం గడ్డల్లాగా పడుతుంటుంది. దీనికి ఫైబ్రాయిడ్లు కూడా కారణం కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి దీర్ఘకాలంలో అధిక రక్తస్రావానికి, తద్వారా రక్తహీనతకు దారితీసే ప్రమాదం ఎక్కువంటున్నారు.
మామూలు సమయాల్లో ఇలా ఉన్నా: ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు వికారం, వాంతులు వంటి సమస్యలు కామన్. కానీ సాధారణ సమయాల్లో కూడా ఇలా పదే పదే జరుగుతోందంటే అప్రమత్తం కావాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మైగ్రెయిన్, ఒత్తిడి, వెజైనల్ సమస్యలు, మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడడం వంటి సమస్యల కారణంగా కూడా ఇలా అనిపించవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇదే విషయాన్ని MedlinePlus కూడా ధృవీకరించినట్లు చెబుతున్నారు.
నిరంతర జ్వరం : 103 డిగ్రీల లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత లేదా ఒక వారం కంటే ఎక్కువ కాలం ఉండే తక్కువ స్థాయి జ్వరాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. దీనికి న్యుమోనియా, మెనింజైటిస్ లేదా మూత్ర నాళాల ఇన్ఫెక్షన్ వంటివి కారణం కావచ్చని UC San Diego Health అధ్యయనం పేర్కొంది.
ఇలా జరిగినా: కొంతమందికి తరచూ కడుపుబ్బరంగా, కడుపంతా పట్టేసినట్లుగా ఉంటుంది. అయితే తీసుకునే ఆహారమే ఇందుకు కారణమనుకుంటారు చాలా మంది. కానీ వివిధ రకాల పొట్ట సంబంధిత సమస్యలున్నప్పుడూ ఇలా జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువే అని చెబుతున్నారు. కాబట్టి అసలు సమస్యేంటో తెలుసుకోవాలంటే సంబంధిత పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు.
జుట్టు రాలినా: అమ్మాయిలకు జుట్టు అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే దీని సంరక్షణ కోసం ఎన్నెన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. అయితే ఉన్నట్లుండి జుట్టు ఎక్కువగా రాలడం అనేది.. హార్మోన్ల సమస్యలు, థైరాయిడ్, రక్తహీనత వంటివి వాటిని కారణంగా చెబుతున్నారు నిపుణులు.
నొప్పి కలిగినా: కలయిక సమయంలో నొప్పి రావడానికి వెజైనా పొడిబారడమే కారణమనుకుంటారు చాలామంది. కానీ కొన్నిసార్లు ఎండోమెట్రియోసిస్, యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లు, వెజైనల్ ఈస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లు, సుఖ వ్యాధుల వల్ల కూడా ఇలా జరిగే అవకాశం ఎక్కువని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి నొప్పి వెనకున్న అసలు కారణాలేంటో త్వరగా తెలుసుకొని సంబంధిత చికిత్స తీసుకోవడం అన్ని విధాలా మేలంటున్నారు.
వీటితో పాటు ఛాతీలో నొప్పి, శ్వాస నెమ్మదించడం, ఆకస్మాత్తుగా విపరీతమైన తలనొప్పి, కాళ్ల వాపు, కళ్లు మసకబారడం వంటి లక్షణాలు కనిపించినా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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