మీకు "పర్పుల్ ఆలుగడ్డలు" తెలుసా? - ఆహారంలో చేర్చుకుంటే సూపర్ బెనిఫిట్స్ సొంతం!
Purple Potato Health Benefits : మీకు ఆలుగడ్డలు అంటే ఇష్టమా? - అయితే తెల్లవి కాకుండా ఓసారి ఊదా రంగును ట్రై చేస్తే బోలెడు ప్రయోజనాలు!
Published : November 28, 2026 at 12:33 PM IST
పొటాటో.. పేరు చెబితే చాలు చిన్న పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. కొద్దిమంది పెద్దవాళ్లు కూడా ఈ దుంపను ఆహారంలో చేర్చుకుంటుంటారు. అయితే సాధారణంగా బంగాళదుంపలు అంటే ఎక్కువమందికి వైట్ కలర్లో ఉండేవే తెలుసు. వీటినే వంటల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. కానీ తెల్లవి మాత్రమే కాదు ఊదా రంగులో కూడా ఆలుగడ్డలు లభిస్తున్నాయి. తెల్ల వాటితో పోలిస్తే ఈ పర్పుల్ పొటాటోల ద్వారా వివిధ రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
పోషకాల గని : పర్పుల్ పొటాటోలో ఫైబర్, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి3, బి6, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు మొత్తం లభిస్తాయంటున్నారు.
ప్రయోజనాలివే:
శరీర వాపును తగ్గించడంలో: ఊదారంగు ఆలుగడ్డలలో ఆంథోసైనిన్స్ అనే పాలీఫెనాల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లుగా పనిచేస్తూ గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్, టైప్-2 డయాబెటిస్ వంటి జీవక్రియ సమస్యలకు దారితీసే శరీర వాపును నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయని కెనడా ప్రభుత్వ సంస్థ (అగ్రికల్చర్ అండ్ అగ్రి ఫుడ్ కెనడా), గ్వెల్ఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలెప్మెంట్ సెంటర్ శాస్త్రవేత్తలు నిర్వహించిన ప్రాథమిక అధ్యయనంలో వెల్లడైంది.
రక్తపోటు నియంత్రణ: అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారికి ఊదా ఆలుగడ్డలు మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో లభించే పొటాషియం, ఆంథోసైనిన్స్ రక్తనాళాల పనితీరును మెరుగుపరిచి, హైబీపీ నియంత్రించడంలో సాధారణ ఆలుగడ్డల కంటే మెరుగ్గా పనిచేస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలకు మేలు : పర్పుల్ పొటాటోలో ఉండే పాలీఫెనాల్స్ అనే మొక్కల సమ్మేళనాలు పిండి పదార్థాల శోషణపై ప్రభావం చూపుతాయని, దీని వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పెరగకుండా ఉంటాయంటున్నారు. అలాగే సాధారణ బంగాళాదుంపలతో పోలిస్తే వీటి గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ కూడా కొంచెం తక్కువగా ఉంటుందని.. ఇది కూడా మధుమేహం పెరగకుండా చూస్తుందని చెబుతున్నారు.
జీర్ణక్రియ, పేగుల ఆరోగ్యానికి: పర్పుల్ పొటాటోలోని ఫైబర్ మలబద్ధకం సమస్యను తగ్గించి జీర్ణక్రియ సక్రమంగా సాగేందుకు సాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఇందులో ఉండే పాలీఫెనాల్స్ పేగుల లోపలి పొరను బలోపేతం చేసి 'లీకీ గట్' వంటి సమస్యల నుంచి రక్షణ కల్పించడంలో సహాయపడతాయని ల్యాబ్ స్థాయి పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.
మానసిక ఒత్తిడిపై ప్రభావం: మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన వంటి సమస్యలతో ఇబ్బందిపడే వారికి ఊదా ఆలుగడ్డలు మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా 'షాడో క్వీన్' అనే పర్పుల్ ఆలుగడ్డ తీసుకోవడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి, చిరాకు వంటి లక్షణాలు తగ్గినట్లు జపాన్లో నిర్వహించిన ఓ చిన్న పరిశోధనలో వెల్లడయ్యాయి. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్లో ప్రచురితమయ్యాయి.
ఎలా తింటే మంచిది? : ఈ రకం ఆలుగడ్డలను నూనెలో వేయించడం కంటే ఆవిరిపై లేదా నీటిలో ఉడికించి తింటే పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయని చెబుతున్నారు. ఇక ఉడికించిన తర్వాత చల్లార్చి తింటే రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్ మరింత పెరుగుతుందంటున్నారు. ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా తొక్కలోనే ఉంటాయని, కాబట్టి, వాటిని శుభ్రంగా కడిగి తొక్కతోనే వంటల్లో వాడుకుంటే మంచిదని వివరిస్తున్నారు. ఇక చివరగా వీటిలో కార్బోహైడ్రేట్లు, పొటాషియం ఉంటాయి కాబట్టి మధుమేహం, కిడ్నీ సమస్యలతో ఇబ్బంది పడేవారు డాక్టర్ల సలహా మేరకు ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
పరిశోధనలు:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7192330/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9227939/#sec4-nutrients-14-02446
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11960900/
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