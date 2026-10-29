నోటి ఆరోగ్యం కోసం "ఆయిల్ పుల్లింగ్" - ఎలా చేస్తే మంచిదో తెలుసా?
-దంతాల సంరక్షణతో మొత్తం ఆరోగ్యం - ఆయిల్ పుల్లింగ్తో పలు ప్రయోజనాలు సొంతం చేసుకోవచ్చని నిపుణుల సూచన!
Published : October 29, 2026 at 2:35 PM IST
Oil Pulling Health Benefits: "నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదవుతుంది" అన్న సామెత నోటి ఆరోగ్యానికి కూడా వర్తిస్తుంది. ఎందుకంటే శరీర ఆరోగ్యానికి అసలైన ముఖద్వారం నోరు. ఇది ఆరోగ్యంగా ఉంటే మొత్తం శ్రేయస్సుకు కృషి చేస్తుంది. ప్రస్తుతం వివిధ కారణాల వల్ల చాలా మంది నోటి దుర్వాసన, చిగుళ్ల నొప్పులు, దంతక్షయం వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఇక నోటి ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేకపోతే, అది కేవలం దంతాలకే పరిమితం కాకుండా గుండె పోటు, డయాబెటిస్ సహా శరీరంలోని ఇతర అవయవాలపై కూడా ఎఫెక్ట్ చూపుతుంది. అందుకే నోటి ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ తీసుకోవాలని దంత నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయిల్ పుల్లింగ్ ఉపయోగపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయిల్ పుల్లింగ్ అంటే ఏమిటి? దీని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు? ఎలా చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఆయిల్ పుల్లింగ్ అంటే: బ్రష్ చేసుకున్న అనంతరం చాలా మంది మౌత్వాష్ లిక్విడ్తో నోరు పుక్కిలిస్తుంటారు. దంతాలు, చిగుళ్ల ఆరోగ్యానికి, నోటి దుర్వాసనను దూరం చేయడానికి ఈ ప్రక్రియ బాగా తోడ్పడుతుంది. అయితే, మార్కెట్లో దొరికే మౌత్వాష్లలో ఉండే రసాయనాల గాఢత నోటి ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వేల సంవత్సరాల నుంచి ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగిస్తున్న ఆయిల్ పుల్లింగ్ను ఎంచుకోమంటున్నారు. నూనెను నోట్లో పోసుకుని పుక్కులించే పద్ధతినే ఆయిల్ పుల్లింగ్ అంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ప్రయోజనాలు ఏంటి: ఆయిల్ పుల్లింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా బోలెడన్ని ప్రయోజనాలు చేకూరతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో మన వంటింట్లో ఉండే కొన్ని రకాల నూనెలతో నోటిని పుక్కిలించడం వల్ల నోరు శుభ్రపడటమే కాదు.. ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలూ చేకూరతాయని సూచిస్తున్నారు.
- మన నోట్లో వందల కొద్దీ సూక్ష్మక్రిములు ఉంటాయని.. అందులో కొన్ని హాని కలిగించేవి కూడా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రిములు పంటి నొప్పి, చిగుళ్ల వ్యాధులు, నోటి దుర్వాసనకు కారణమవుతాయని వివరిస్తున్నారు. అందుకే దీని నుంచి బయటపడేందుకు ఆయిల్ పుల్లింగ్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ ప్రక్రియ నోట్లో దాగి ఉన్న బ్యాక్టీరియాను తొలగించగలదని కొన్ని అధ్యయనాల్లో వెల్లడైనట్లు వివరిస్తున్నారు.
- మనం తీసుకునే ఫుడ్స్, నోటిని సరిగ్గా క్లీన్ చేసుకోకపోవడం, మౌత్ ఇన్ఫెక్షన్లు, చిగుళ్ల సమస్యల వంటి వాటి వల్ల నోరు దుర్వాసన వస్తుందని.. అయితే ఈ సమస్య నుంచి బయటపడాలంటే ఆయిల్ పుల్లింగ్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అంటున్నారు.
- చక్కెర, చక్కెర సంబంధిత పదార్థాలు అధికంగా తీసుకోవడం, దంతాల మధ్య చిక్కుకున్న పదార్థాల అవశేషాలను తొలగించుకోకపోవడం వల్ల పళ్లు పుచ్చిపోవడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. అయితే ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండేందుకు ఆయిల్ పుల్లింగ్ మంచి చిట్కా అంటున్నారు నిపుణులు. రోజూ పరగడుపున ఆయిల్ పుల్లింగ్ చేయడం వల్ల ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే బ్యాక్టీరియా నశించే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- కొంతమందిలో చిగుళ్లలో వాపు, రక్తస్రావం లాంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాంటి వారు ఆయిల్ పుల్లింగ్తో ఉపశమనం పొందచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే దంతాల మీద పేరుకున్న పాచి, పసుపుదనాన్ని తొలగించడంతో పాటుగా పళ్లను మెరిపించడానికి ఈ పద్ధతి చక్కగా ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు. ఆయిల్ పుల్లింగ్ ప్రక్రియ వల్ల దవడ, మెడ కండరాలకు చక్కటి వ్యాయామం అందుతుందంటున్నారు. తద్వారా ఆయా భాగాల్లో ఏదైనా నొప్పి ఉంటే తగ్గిపోతుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
ఎలా చేయాలంటే?: నోటి ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే దీనిని పాటించడానికీ ఓ పద్ధతి ఉందని చెబుతున్నారు దంత వైద్య నిపుణులు. ఈ క్రమంలో మూడు చిట్కాల్ని పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. అవేంటంటే..
- ఆయిల్ పుల్లింగ్ కోసం కొబ్బరి లేదా ఆలివ్ లేదా నువ్వుల నూనెలు బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెబుతున్నారు. మీ సౌలభ్యాన్ని బట్టి వీటిలో ఏదో ఒక దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని టేబుల్స్పూన్ అంత నోట్లోకి తీసుకోవాలంటున్నారు.
- ఆపై ఓ ఇరవై నిమిషాల పాటు ఆ నూనె నోట్లోని అన్ని మూలలకు వెళ్లేలా పుక్కిలిస్తూ ఉండాలంటారు. పని పూర్తయ్యాక ఉమ్మివేయాలని సూచిస్తున్నారు. అయితే ఈ క్రమంలో ఆ నూనెను మింగకుండా జాగ్రత్తపడాలంటున్నారు.
- ఆయిల్ పుల్లింగ్ అనంతరం ఏదైనా తినాలన్నా లేదా తాగలన్నా ముందు నోటిని శుభ్రపరచుకొని ఆ తర్వాత ఆహారం తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత సైతం నోటిని శుభ్రపరచుకోవాలని చెబుతున్నారు.
పరిశోధనలు:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12836806/
https://health.clevelandclinic.org/is-oil-pulling-your-best-choice-for-dental-health
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
పక్షవాతాన్ని గుర్తించేందుకు "బీఫాస్ట్" మంత్రం - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే అప్రమత్తం కావాల్సిందేనట!
ప్రెగ్నెన్సీ ఒక్కటే కాదు పీరియడ్స్ మిస్ అవ్వడానికి "ఇవీ" కారణాలే! - డాక్టర్ను ఎప్పుడు కలవాలో తెలుసా?