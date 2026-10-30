"ఏరోబిక్ అండ్ ఎనరోబిక్ వ్యాయామాలు" - ఆరోగ్యానికి ఏవి మంచివి?
Aerobic and Anaerobic Exercises: ఫిట్నెస్పై రోజురోజుకు పెరుగుతోన్న శ్రద్ధ - అయితే వ్యాయమాలు చేసేవారు ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలు తెలుసుకోవడం ముఖ్యమని నిపుణుల సూచన!
Published : October 30, 2026 at 5:18 PM IST
నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఫిట్నెస్పై శ్రద్ధ పెట్టేవారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే జిమ్లకు వెళ్లడం లేదంటే ఇంట్లోనే చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజ్లు చేయడం వంటివి చేస్తున్నారు. అయితే ఎక్సర్సైజ్లలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి. అవే ఏరోబిక్, ఎనరోబిక్. ఏరోబిక్ గురించి చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. మరి ఎనరోబిక్ గురించి అంటే తెలియదనే చెప్పొచ్చు. ఈ క్రమంలోనే ఏరోబిక్, ఎనరోబిక్ అంటే ఏమిటి? ఈ రెండింటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు? వీటిలో ఏది ఆరోగ్యానికి మంచిది? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఏరోబిక్ వ్యాయామాలు: ఏరోబిక్ అంటే.. ‘ఆక్సిజన్తో కూడిన’ అని అర్థం. ఈ తరహా వ్యాయామాల్లో కాళ్లు, చేతులు, కటి, నడుము భాగంలోని భారీ కండరాలను పదేపదే, లయబద్ధంగా కదిలించాల్సి ఉంటుందని.. దీనివల్ల శ్వాస రేటు, రక్తంలో ఆక్సిజన్ పరిమాణం పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే ఆ సమయంలో గుండె కొట్టుకునే రేటు.. మన గరిష్ఠ సామర్థ్యంతో పోలిస్తే 60-90 శాతాన్ని తాకుతుందని.. దీనివల్ల కండరాలకు రక్తప్రవాహం, ఆక్సిజన్ సరఫరా పెరుగుతుందంటున్నారు. అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ల్యాక్టిక్ ఆమ్లం వంటి వ్యర్థాలను వెలుపలికి పంపడానికి వీలవుతుందని చెబుతున్నారు. జాగింగ్, డ్యాన్స్, పరుగు, సైక్లింగ్ వంటివి ఏరోబిక్ వ్యాయామాలకు ఉదాహరణ అని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
ప్రయోజనాలు:
- ఈ వ్యాయామాల వల్ల గుండె, ఊపిరితిత్తులు, రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా ఉంటాయని.. శరీర సౌష్ఠవం మెరుగుపడుతుందంటున్నారు. అలాగే శక్తిని పెంచి అలసటను తగ్గిస్తాయని చెబుతున్నారు.
- బరువు తగ్గడానికి, రక్తపోటును తగ్గించడంలో ఇవి హెల్ప్ అవుతాయని వివరిస్తున్నారు.
- రక్తంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచడం, చెడు కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ను తగ్గిస్తాయంటున్నారు.
- ఇమ్యూనిటీ, మానసిక స్థితి మెరుగుపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
- ఏరోబిక్ వ్యాయామాల వల్ల శరీరంలో ఎండార్ఫిన్లు అనే సహజసిద్ధ పెయిన్ కిల్లర్లు విడుదలవుతాయని.. అవి ఉల్లాస భావనను కలిగించి.. కుంగుబాటును తగ్గిస్తుందంటున్నారు.
వాయురహిత వ్యాయామాలు(Anaerobic ): తక్కువ సమయంలోనే చాలా ఎక్కువ శ్రమతో, వేగంగా చేసే వ్యాయామాలను ఎనరోబిక్ అంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో శరీరం ఆక్సిజన్ సహాయం లేకుండా కండరాల్లో దాగి ఉన్న గ్లూకోజ్ని శక్తిగా మారుస్తుందని, దీనివల్ల కండరాలలో లాక్టిక్ యాసిడ్ పేరుకుపోతుందని వివరిస్తున్నారు. బరువులు ఎత్తడం, వేగంగా పరిగెత్తడం, HIIT వ్యాయామాలు దీని కిందకు వస్తాయంటున్నారు.
ప్రయోజనాలు:
- ఏరోబిక్ మాదిరిగానే వాయురహిత వ్యాయామాలు కూడా వ్యక్తి హృదయనాళ ఆరోగ్యంపై సానుకూల ప్రభావం చూపిస్తుందని చెబుతున్నారు. అయితే ఏరోబిక్ పోలిస్తే ఇందులో తక్కువ సమయంలోనే శరీరం నుంచి ఎక్కువ శక్తిని ఖర్చు చేస్తుందని చెబుతున్నారు.
- అంటే శరీరంలోని కొవ్వు తగ్గించుకోవాలనుకునేవారికి ఈ ఎనరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్లు మేలు చేస్తాయంటున్నారు. అలాగే ఇవి కండరాల పరిమాణాన్ని పెంచడానికి, కండరాల బలాన్ని పెంచడానికి, ఎముకల సాంద్రతను మెరుగుపరచడానికి తోడ్పడతాయని వివరిస్తున్నారు.
ఈ రెండింటిని ఎంత సేపు చేయాలి: యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ హ్యూమన్ సర్వీసెస్ (HHS) ప్రకారం, పెద్దలు ప్రతి వారం 150 నుంచి 300 నిమిషాల మితమైన లేదా 75 నుంచి 150 నిమిషాల తీవ్రమైన ఏరోబిక్ వ్యాయామాలు చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక వ్యాయామం చేసే సమయాన్ని పెంచడం వల్ల మరింత ఎక్కువ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని వివరిస్తున్నారు. పెద్దలు వారంలో కనీసం 2 రోజులు మితమైన లేదా అంతకంటే ఎక్కువ తీవ్రత కలిగిన కండరాలను బలోపేతం చేసే వాయురహిత వ్యాయామాలు చేయాలని చెబుతున్నారు.
ఆరోగ్యానికి ఏవి మంచివి: ఏరోబిక్, వాయురహిత వ్యాయామాల్లో ఏది మంచిదంటే చెప్పడం కష్టమంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే రెండు వ్యాయామాలూ వేర్వేరు ప్రయోజనాలను ఇస్తాయి కాబట్టి, ఆరోగ్యకరమైన జీవనానికి రెండూ ముఖ్యమైనవే అని చెబుతున్నారు. విడివిడిగానే కాకుండా రెండు రకాల వ్యాయామాలు కూడా గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయని, రక్త ప్రసరణను పెంచుతాయని, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తాయంటున్నారు. అలాగే గుండె జబ్బులు, టైప్-2 మధుమేహం, డిప్రెషన్ వంటి ఆరోగ్య సమస్యల రిస్క్ను ఇవి తగ్గిస్తాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఏది చేయాలనేది మీ ఆరోగ్య పరిస్థితి, వైద్య నిపుణుల సలహాలు తీసుకుని చేయడం మంచిదంటున్నారు.
పరిశోధనలు:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5329739/
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/aerobic-exercise/art-20045541
https://medlineplus.gov/ency/article/002230.htm
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