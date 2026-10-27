బరువు తగ్గిన కొంతకాలానికే మళ్లీ పెరుగుతున్నారా? - మీరు చేస్తున్న "తప్పులు" ఇవేనట!
-వ్యాయామాలు, డైటింగ్తో బరువు తగ్గడం సహజమే - కానీ మనం చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లు తిరిగి బరువు పెరిగేలా చేస్తాయట!
Published : October 27, 2026 at 12:13 PM IST
Weight Regain after Weight Loss: పిల్లలు, పెద్దలు అని తేడా లేకుండా ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మందిని ఇబ్బందిపెడుతోన్న సమస్య అధిక బరువు. అందుకే బరువు తగ్గి హెల్దీగా ఉండాలని డైటింగ్, వ్యాయమాలు చేస్తుంటారు. దీంతో బరువు కూడా వేగంగా తగ్గుతారు. అయితే ఇంతవరకు బానే ఉన్నా మొదట్లో కనిపించిన పురోగతి తగ్గుతూ మళ్లీ బరువు పెరగడం మొదలుపెడతారు. దీంతో చాలామంది నిరాశపడి, తమను తాము నిందించుకుంటుంటారు. అయితే, బరువు తగ్గడం ఆగిపోవడానికి మీరు చేసే చిన్న చిన్న తప్పులే కారణం అంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటి? తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు? వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
సహజ మార్పులుగానే గుర్తించాలి: సాధారణంగా బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ముందు డైట్లో మార్పులు చేసుకుంటారు. ఈ క్రమంలోనే తీసుకునే ఆహారంలో తక్కువ క్యాలరీలు ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. దీనివల్ల మొదట్లో సానుకూల ప్రయోజనాలు పొందుతుంటారు కూడా. అయితే, దీర్ఘకాలం ఇలా తక్కువ క్యాలరీలు తీసుకోవడం వల్ల శరీరం దీన్ని ప్రమాదకర సంకేతంగా గుర్తిస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా శరీరం తనను తాను రిపేర్ చేసుకునే క్రమంలో జీవక్రియలు మందగించడం, ఎక్కువ ఆకలి, శక్తి తగ్గిపోవడం, మూడ్ మారిపోతుండడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని వివరిస్తున్నారు. ఇక ఆకలి పెరగడం వల్ల తెలియకుండానే అతిగా తింటారని.. దానివల్ల ఆశించిన ప్రయోజనాలు పొందలేక వెయిట్ పెరుగుతుంటారని చెబుతున్నారు. అయితే దీని గురించి ఆందోళన చెందకుండా సహజ మార్పులుగానే గుర్తించాలని సూచిస్తున్నారు.
మార్పులు చేసుకుంటూ: కొంతమంది ఒకే రకమైన డైట్ను ఎక్కువకాలం పాటిస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల శరీరంలో అనవసర కొవ్వులు కరగడం వంటి సానుకూల మార్పులు కూడా కనిపిస్తుంటాయి. అయితే ఒకటే రకమైన ఫుడ్ను ఎక్కువ రోజులు తీసుకోవడం వల్ల శరీరం అందుకు తగినట్లుగా అలవాటుపడుతుందని.. ఒక్కోసారి ఇది బరువు తగ్గే అంశం పైనా ప్రభావం చూపిస్తుందని చెబుతున్నారు. అందుకే పాటించే ఆహార నియమాలకు తగ్గట్లుగా శరీరం స్పందించాలంటే ఎప్పటికప్పుడు స్వల్ప మార్పులు చేసుకోవాలని.. ఇందులో భాగంగానే ప్రత్యామ్నాయ ఆహార పదార్థాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు.
సమతుల్యత ఉండేలా: కొంతమంది డైట్ విషయంలో చాలా కఠినంగా ఉంటారు. అయితే ఇలా కఠినమైన ఆహార నియమాలు పాటించడం వల్ల ఒక్కోసారి కండరాలు క్షీణించే అవకాశం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వ్యాయామానికి తగినట్లుగా ప్రొటీన్ తీసుకోకపోతే ఈ ప్రమాదం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు. ఎందుకంటే క్యాలరీలను ఖర్చు చేయడంలో కండరాలు కీలకంగా వ్యవహరిస్తాయంటున్నారు. అందుకే కండరాలు క్షీణించకుండా కాపాడుకోవడానికి వ్యాయామానికి తగినట్లుగా శరీరానికి కావలసిన ప్రోటీన్ అందేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. అలాగే కొన్ని వారాలకొకసారి వ్యాయామ తీవ్రతను కూడా మార్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు ఉండేలా: కఠినమైన ఆహార నియమాలు పాటించడం వల్ల తెలియకుండానే ఆహారంతో అన్హెల్దీ బంధం ఏర్పడుతుందని.. దీంతో నచ్చిన ఫుడ్కు దూరంగా ఉండడం, సంప్రదాయ భోజనం చేయకపోవడం వంటివి చేస్తుంటారంటున్నారు. అయితే కొంతకాలం తర్వాత అపరాధ భావనకు లోనై.. తిరిగి సాధారణ డైట్కు మారుతుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే బరువు తగ్గడానికి అనుసరించే ప్రతి డైట్ సత్ఫలితం ఇవ్వదని సూచిస్తున్నారు.
మరికొంతమందిలో సరైన డైట్ పాటించినా పీఎంఓఎస్, థైరాయిడ్, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్.. వంటి సమస్యలు బరువు తగ్గే అంశం పై కూడా ఎఫెక్ట్ చూపుతాయని చెబుతున్నారు. అందుకే బరువు తగ్గాలనుకునేవారు తాత్కాలిక డైట్ల మీద ఆధారపడకుండా దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు పొందేలా జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
పరిశోధనలు:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3901982/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3797148/
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