పురుషుల్లో నీరసానికి పని ఒత్తిడే కాదు, "ఇవీ" కారణాలే! - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలట!
-మహిళలకు మాత్రమే కాదు పురుషులకు కూడా నీరసం, అలసట ఉంటాయి! - అయితే ఈ విషయాలు గమనించాలని నిపుణుల సూచన!
Published : October 28, 2026 at 7:40 PM IST
Causes for Low Energy in Men: నీరసం, ఒంట్లో శక్తిలేకపోవడం అనగానే మహిళలే ఎక్కువగా ఇబ్బందిపడుతుంటారని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ పురుషుల్లో కూడా అలసట అనేది సహజం. ఆఫీస్ పనులు, వ్యాపారాలు, కుటుంబ బాధ్యతలతో తలమునకలయ్యే మగవారు కూడా అలసటకు, నీరసానికి గురవుతుంటారు. అయితే చాలా మంది దీనిని "పని ఒత్తిడి" అని సింపుల్గా కొట్టిపారేస్తుంటారు. కానీ, పురుషులు నీరసంగా కనిపించడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. ఇంతకీ అవేంటి, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పురుషుల్లో లో ఎనర్జీకి కారణాలు ఇవే:
ఆహారం: శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు లేని లేదా తగినన్ని క్యాలరీలు లభించని ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల పురుషుల్లో శక్తి తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే సరిగ్గా తినని/పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతున్న వృద్ధుల్లో ఈ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
వ్యాయామం: శారీరక శ్రమ అస్సలు లేకపోయినా కండరాలు బలహీనపడతాయని, ఫలితంగా నీరసం వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే వ్యాయామం చేయడం ముఖ్యమంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇది అడ్రినలిన్, శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుందంటున్నారు. అయితే వ్యాయామం మంచిది కదా అని అతిగా చేసినా లో-ఎనర్జీ సమస్య ఎదురై అలసటకు దారితీస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
తక్కువ టెస్టోస్టెరాన్: లైంగిక హార్మోన్ అయిన టెస్టోస్టెరాన్ పురుషులకు చాలా ముఖ్యమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే పురుషులలో శారీరక, మానసిక ఉత్సాహానికి ఇది మంచిదంటున్నారు. అయితే వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇది సహజంగానే తగ్గుతుంది.. క్రమక్రమంగా ఈ హార్మోన్ స్థాయిలు పడిపోవడం వల్ల తీవ్రమైన శక్తి లేమి, కండరాల దారుఢ్యం తగ్గడం వంటివి జరుగుతాయంటున్నారు. అయితే వయసుతో సంబంధం లేకుండా చిరాకు, ఏకాగ్రత లోపించడం, రక్తహీనత, వేడి ఆవిర్లు, అంగస్తంభన లోపం, వంధ్యత్వం వంటివి లక్షణాలు కనిపిస్తే అవి టెస్టోస్టెరాన్ తగ్గుదలకు లక్షణాలుగా చెబుతున్నారు.
స్లీప్ అప్నియా: నిద్రలో శ్వాస కొద్దిసేపు అంటే కనీసం 10 సెకన్ల పాటు ఆగిపోయే ప్రమాదకరమైన వ్యాధి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రాత్రి సమయంలో ఇది ఎక్కువుగా జరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు. అయితే మహిళల కంటే పురుషులలో స్లీప్ అప్నియా ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని, ముఖ్యంగా అధిక బరువు ఉన్నవారిలో కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు. దీనివల్ల రాత్రి నిద్ర సరిగ్గా సరిపోక పగటిపూట తీవ్రమైన నిస్సత్తువ ఆవహిస్తుందంటున్నారు. దీనితో పాటు గురక, ఉదయం పూట తలనొప్పి, ఏకాగ్రత లోపించడం, చిరాకు, ఆందోళన వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే స్లీప్ అప్నియాను సూచిస్తాయంటున్నారు.
నిద్రలేమి: నిద్రలేమి కూడా పురుషుల్లో శక్తి హీనతకు కారణమంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. రాత్రిపూట సరిగ్గా నిద్రపట్టకపోవడం లేదా నిద్ర నాణ్యత లోపించడం వల్ల పగటిపూట నిస్సత్తువగా అనిపిస్తుందంటున్నారు.
డిప్రెషన్: మానసిక ఆందోళన కూడా పురుషులలో శక్తి హీనతకు కారణంగా చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇక దీని కారణంగా వారు రోజువారీ పనులు, ఆఫీస్ లేదా వ్యాపారాలపై ఆసక్తిని కోల్పోతారంటున్నారు.
రక్తహీనత: శరీరంలో ఐరన్ లోపం వల్ల లేదా అంతర్గత అల్సర్లు, గాయాల వల్ల రక్తస్రావం జరిగి రక్తహీనత ఏర్పడితే శరీరం శక్తిని కోల్పోతుందని, ఫలితంగా నీరసం వస్తుందంటున్నారు.
థైరాయిడ్ సమస్యలు: థైరాయిడ్ గ్రంథి శరీర జీవక్రియ, ఇతర ముఖ్యమైన విధులను నియంత్రించే హార్మోన్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే ఈ గ్రంథి తగినంత హార్మోన్లను ఉత్పత్తి చేయనప్పుడు (హైపోథైరాయిడిజం) శరీర మెటబాలిజం మందగించి లో-ఎనర్జీకి దారితీస్తుందంటున్నారు.
ఇతర దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు: డయాబెటిస్, గుండె జబ్బులు ఉన్నవారిలో, కొన్ని రకాల మందులు వాడుతున్న వారిలో కూడా శక్తి స్థాయిలు తక్కువగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
శక్తి స్థాయిలను ఎలా పెంచుకోవాలి: కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల పురుషుల్లో శక్తి స్థాయిలను పెంచుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, కొలెస్ట్రాల్, చక్కెర అధికంగా ఆహారాలు తినడం మానుకోవాలంటున్నారు. వీటి బదులు పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉండే మాంసం, తృణధాన్యాలను డైట్లో చేర్చుకోమంటున్నారు.
- శారీరక శ్రమ టెస్టోస్టెరాన్, అడ్రినాలిన్ వంటి హార్మోన్ల స్థాయిలను పెంచుతుంది కాబట్టి వ్యాయామం చేయడం కూడా మొదలుపెట్టాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వాకింగ్ వంటి తేలికపాటి వ్యాయామలతో మొదలుపెట్టి క్రమక్రమంగా పెంచుకుంటూ వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. వీటితో పాటు ప్రతిరోజూ 7 నుంచి 9 గంటలు నిద్రపోయేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. అలాగే హైడ్రేట్గా ఉండేందుకు క్రమం తప్పకుండా నీరును తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
పరిశోధనలు:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532933/
https://www.nhlbi.nih.gov/health/sleep-apnea
https://www.nia.nih.gov/health/fatigue/fatigue-older-adults
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