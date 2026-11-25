మలబద్ధకంతో ఇబ్బందిపడుతున్నారా? - ఈ "యోగాసనాలు" హెల్ప్ అవుతాయట!
-వయసుతో సంబంధం లేకుండా మెజార్టీ పీపుల్ ఎదుర్కొనే ఆరోగ్య సమస్య "మలబద్ధకం" - దీనిని తగ్గించుకునేందుకు యోగ బెటర్ ఆప్షన్ అంటున్న నిపుణులు!
Published : November 25, 2026 at 12:28 PM IST
Yoga Poses to Relive Constipation: చిన్నా, పెద్దా అనే తేడా లేకుండా మెజార్టీ పీపుల్ ఇబ్బందిపడే సమస్య మలబద్ధకం. దీని కారణంగా రోజంతా ప్రశాంతంగా ఉండలేరు. మలవిరసర్జన కాక.. కడుపులో బరువుగా ఉన్నట్టు ఫీలవుతుంటారు. అయితే మారిన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. అందుకే మలబద్ధకాన్ని తగ్గించుకునేందుకు మందులు వాడుతుంటారు. అయితే దీర్ఘకాలం వీటిని వాడితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. మందుల తీసుకోవడం బదులు కొన్ని యోగాసనాలతో మలబద్ధకాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఇంతకీ అవి ఏంటి? ఎలా వేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
యోగకు మలబద్ధకానికి సంబంధం ఏంటి?: మన మెదడుకు, జీర్ణవ్యవస్థకు మధ్య 'గట్-బ్రెయిన్ యాక్సిస్' అనే బలమైన అనుసంధానం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మానసిక ఒత్తిడి పెరిగినప్పుడు జీర్ణక్రియ నెమ్మదిస్తుందని.. ఈ క్రమంలో యోగ అనేది ఒత్తిడి హార్మోన్లను తగ్గించి, జీర్ణక్రియను నియంత్రించే 'వేగస్ నరాన్ని' ఉత్తేజపరుస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే, కొన్ని రకాల ఆసనాలు పొట్ట భాగంలోని పేగులకు సహజమైన మసాజ్లా పనిచేసి వ్యర్థాలు సులభంగా బయటకు వెళ్లేలా ప్రేరేపిస్తాయని చెబుతున్నారు. నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్లో ప్రచురితమైన అధ్యయనంలో రోజూ యోగ చేయడం వల్ల వృద్ధులలో మలబద్ధకం సమస్య తగ్గడంతో పాటు నిద్రలేమి కూడా తగ్గినట్లు వెల్లడైంది.
మలబద్ధకాన్ని దూరం చేసే యోగాసనాలు:
పవనముక్తాసనం: ఈ ఆసనం కడుపుబ్బరం, గ్యాస్ట్రిక్, మలబద్ధకం సమస్యలను తగ్గించడంలో సమర్థవంతంగా పని చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే జీర్ణవ్యవస్థ కండరాలు ఉత్తేజితమై ఆహారం ముందుకు వెళ్లడానికి సహాయపడుతుందంటున్నారు. అలాగే ప్రేగుల పనితీరును మెరుగుపరుస్తుందని వివరిస్తున్నారు. పవనముక్తాసనం వేయడం వల్ల ప్రేగులు మరింత యాక్టివ్గా పనిచేస్తాయని.. అపాన వాయువు బయటకు వెళ్లి.. మలబద్ధకం నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఎలా వేయాలి:
- యోగ మ్యాట్ మీద వెల్లకిలా(శవాసనం) పడుకోవాలి.
- ఊపిరి పీల్చుకుంటూ మోకాళ్లను మడిచి, పొత్తికడుపు దగ్గరకు తీసుకురావాలి.
- చేతులతో కాళ్లను పట్టుకుని తొడలు, పొత్తికడుపుకు ఒత్తిడి కలిగిస్తూ మోకాళ్లను ముఖం వరకు తీసుకురావాలి.
- తలను పైకెత్తి, గడ్డం మోకాలుకు ఆనించి 30 సెక్లన పాటు ఈ భంగిమలో ఉండి, తిరిగి యథాస్థితిలోకి రావాలి. ఇలా రెండు మూడు సార్లు చేయాలి.
భుజంగాసనం: దీనినే కోబ్రా భంగిమ అంటారు. ఈ ఆసనాన్ని తరచూ ప్రాక్టిస్ చేస్తే.. పొట్ట కండరాలకు బలాన్ని ఇస్తుందని, పొట్టను బిగుతుగా చేస్తుందంటున్నారు యోగ గురు శిరీష. ఇది జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంని.. మలబద్ధకం, అజీర్ణం వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందడంలో ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు. అదే విధంగా ఈ ఆసనం ఛాతీని, ఊపిరితిత్తులను బలోపేతం చేసి, ఆస్తమా, శ్వాస సంబంధ సమస్యల్ని తగ్గిస్తుందంటున్నారు.
ఎలా వేయాలి?
- మ్యాట్పైన బోర్లా పడుకుని కాళ్లను, మడమలను దగ్గరగా తీసుకొచ్చి నిటారుగా ఉంచాలి.
- చేతులను ఛాతీకి ఇరుపక్కలా ఉంచి విశ్రాంతిగా పడుకోవాలి.
- ఇప్పుడు గాలి తీసుకుంటూ శరీరాన్ని పైకి లేపాలి. అనంతరం అరచేతులను నేలపై అదిమి పెట్టి తలనూ, ఛాతీ భాగాన్నీ, నాభి స్థానం వరకూ పైకి లేపాలి. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ 10-15 సెకన్లు సాధారణ శ్వాసలు తీసుకోవాలి.
- ఆపై నెమ్మదిగా యథాస్థానానికి వచ్చి శవాసనంలో విశ్రాంతి పొందాలి.
వజ్రాసనం: ఇది పొట్ట ప్రాంతంలో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఆహారం జీర్ణం కావటానికి తోడ్పడుతుందని వివరిస్తున్నారు. మలబద్ధకం, పులితేన్పులు, మొలలు, హెర్నియా నివారణకు తోడ్పడుతుందని చెబుతున్నారు.
ఎలా చేయాలి:
- రెండు కాళ్లను తిన్నగా చాచి కూర్చోవాలి. ఒకదాని తర్వాత మరో కాలును మోకాళ్ల దగ్గర వంచుతూ వెనక్కి తీసుకురావాలి.
- పాదాలను పిరుదుల కిందికి తీసుకురావాలి. మడమలు ఎడంగా ఉంచుతూ.. బొటనవేళ్లు తాకేలా చూసుకోవాలి.
- అరచేతులను మోకాళ్ల మీద ఆనించి ఉంచాలి. తల, వెన్నెముక నిటారుగా ఉంచాలి.
- కళ్లు మూసుకొని నిదానంగా శ్వాసను తీసుకోవాలి. కొద్దిసేపు అలాగే ఉండి తిరిగి మామూలు స్థితికి చేరుకోవాలి.
- వజ్రాసనం వేసేటప్పుడు ధ్యాసను శ్వాస మీద కేంద్రీకరించాలి. అయితే, మోకాళ్ల నొప్పులు ఎక్కువగా ఉన్నవారు నొప్పి తగ్గేంతవరకు దీన్ని వేయకపోవటం మంచిది.
అర్ధ మత్స్యేంద్ర ఆసనం: మూత్రపిండాలు, కడుపు, క్లోమం, ప్లీహము, లివర్, పెద్దప్రేగును సాగదీయడం ద్వారా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుందని నిపుణులు. శరీరాన్ని డీటాక్స్ చేస్తుందని, పేగు కదలికలను మెరుగుపరుస్తుందంటున్నారు. మలబద్ధకం సమస్యతో బాధపడేవారు రోజూ అర్ధ మత్స్యేంద్ర ఆసనం ప్రాక్టిస్ చేస్తే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
ఎలా చేయాలి:
- ముందుగా కాళ్లు చాపి కూర్చోవాలి. కుడి కాలును వంచి, ఎడమ పాదం వెలుపలి భాగాన్ని నేలపై ఉంచాలి.
- ఎడమ కాలును వంచి పిరుదుల కింద ఉంచాలి.
- ఎడమ చేయి/ మోచేయిని కుడి మోకాలి పైన ఉంచాలి.
- మెల్లగా కుడి భుజాన్ని పైకి లేపి.. కొంతసేపు ఈ పోజ్లో ఉండి ఆ తర్వాత మరో వైపు రిపీట్ చేయాలి. ఇలా ఈ ముద్రను 3-4 సార్లు చేయవచ్చు.
సుప్త మత్స్యేంద్రసనం: మలబద్ధకం సమస్యను దూరం చేయడానికి ఈ ఆసనం ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ భంగిమ వెనుక భాగాన్ని విస్తరించి, వెన్నెముకను సమలేఖనం చేస్తుందని.. సున్నితమైన ట్విస్ట్ ఉదర అవయవాలను మసాజ్ చేస్తుందంటున్నారు. ప్రేగులలో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుందని.. ఆహారం పేగుల నుంచి సులభంగా వెళ్లేలా చేసి.. మలబద్ధకం నుంచి ఉపశమనం అందిస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఎలా చేయాలి:
- ముందు యోగా మ్యాట్ మీద వెల్లకిలా పడుకుని, అరచేతులను చాచి.. T-పొజిషన్లో పెట్టాలి.
- మోకాలి వద్ద ఒక కాలు వంచి.. భుజాలను ఫ్లాట్గా ఉంచుతూ, మెల్లగా వంగిన కాలును వేరే కాలి పైన ఉంచాలి.
- ఈ భంగిమలో కొంతసేపు ఉండాలి. ఈ ముద్రను 3 లేదా 4 సార్లు రిపీట్ చేయాలి.
పరిశోధనలు:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34391308/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4438173/
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