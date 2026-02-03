ETV Bharat / health

లక్షణాల్లేకుండానే కబళించే "ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు" - ఆస్తమా ఎలా వస్తుందో తెలుసా?

జీవనశైలి మార్పులు, ఆహార అలవాట్లలో మార్పులు అనివార్యం - నిపుణులు ఏమంటున్నారో మీ కోసం!

Lung Health And Wellness
Lung Health And Wellness
ETV Bharat Health Team

Published : February 3, 2026

Updated : February 3, 2026

Lung Health And Wellness : నీరు, ఆహారం లేకుండా కొద్దిరోజులు బతకొచ్చేమో! కానీ, శ్వాస తీసుకోకుండా ఒక్క క్షణమైనా ఉండలేం. మనం పుట్టినప్పటి నుంచి ఊపిరితిత్తులు ఈ పనిలోనే నిమగ్నమవుతాయి. శరీరంలోని అన్ని కణాలు, కణాజాలాలకు రక్తం ద్వారా ఆక్సిజన్ అందిస్తాయి. అంతేకాదు, కణాలు ఆక్సిజన్​ను వాడుకున్నాక వాటి నుంచి పుట్టుకొచ్చే కార్బన్ డయాక్సైడ్ వంటి వాయువులను బయటకు పోయేలా చేసేవీ ఊపిరితిత్తులే. శరీరంలో ఇంతటి ముఖ్యమైన అవయవానికి జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లుతో పాటు వాతావరణ కాలుష్యం దెబ్బతీస్తుంది. ఈ క్రమంలో లంగ్స్​కు ప్రధానంగా వచ్చే సమస్యలు? ఇన్ని అవరోధాలు దాటి అవి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

గుల్లవుతున్న యువత ఊపిరితిత్తులు : దేశ వ్యాప్తంగా ఏటా 81,700 కేసులతో యువతను లంగ్ క్యాన్సర్ కబళిస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు ప్రారంభ దశలో ఎటువంటి సృష్టమైన లక్షణాలను చూపవు. అందుకే వీటిని 'సైలెంట్ కిల్లర్స్' అంటారు. ఒకప్పుడు వృద్ధులకు వచ్చేవిగా మాత్రమే భావించే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్, సీవోపీడీ, టీబీ వంటివి ఇప్పుడు యువకుల్లోనూ కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా, స్లీప్ అప్నియా, బ్రోన్కైటిస్, పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ లాంటి ఆరోగ్య సమస్యల బారిన పడుతున్నారు.

ఆస్తమా, న్యుమోనియా వంటి జబ్బులు : ఈ రెండు వేరువేరుగా ఉంటుంది. ఆస్తమా దుమ్ము, మొక్కుల పుప్పొడి రేణువులు, పెంపుడు జంతువుల నుంచి డాంఫ్రస్ వల్ల కొంతమందికి ఆస్తమా వస్తుంది. కొంతమందికి వారసత్వం ద్వారా 40-50 శాతం ద్వారా సంక్రమించవచ్చు. కానీ, న్యుమోనియా అనేది వైరస్, బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చే ఒక రకమైన ఇన్ఫెక్షన్. సీజనల్ ఫ్లూ ద్వారా న్యుమోనియా వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఇది ఊపిరితిత్తులలోని గాలి గదులను (Alveoli) శ్లేష్మంతో నిండిపోతుంది. ఫలితంగా, ఆక్సిజన్ లెవల్స్ తగ్గిపోవడం, ఆయాసం వస్తుంది.

Lung Health And Wellness

వాయు కాలుష్యం : పొగమంచులో మార్నింగ్ వాకింగ్ వెళ్లేవారు, కాలుష్యభరిత ప్రాంతాల్లోని పాఠశాల్లో కూర్చొనే విద్యార్థులు, ట్రాఫిక్​లో రోజువారీ ప్రయాణాలు చేసేవారు, ఫ్యాక్టరీ నుంచి విడుదలయ్యే విషపూరితమైన గాలిని పీలుస్తున్నారు. దీనివల్ల ఊపిరితిత్తులు చిన్న వయసులో గుల్లవుతున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా కాలుష్యం వల్ల లంగ్ క్యాన్సర్, బ్రోన్కైటిస్, సీవోపీడీ, ఆస్తమా లాంటి సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు, బయటిగాలి మాత్రమే కాదని, వంటింట్లో వెలువడే వాయువులూ కూడా ప్రాణాంతకంగా మారుతున్నాయని వివరిస్తున్నారు.

స్మోకింగ్ : సిగరెట్ తాగడం వల్ల ఊపిరితిత్తులకు కలిగే నష్టం చాలా తీవ్రమైనది. స్మోకింగ్ చేసినప్పుడు అది గుండె, మెదడుకు సంబంధించిన రక్తనాళాలపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. తద్వారా హార్ట్ ఎటాక్, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రిస్క్ పెరుగుతుంది. సిగరెట్ పొగలో 4000 నుంచి 5000 రకాల హానికరమైన రసాయనాలు ఉంటాయి. వీటిలో కనీసం 70-80 రకాల క్యాన్సర్‌ వ్యాధులకు కారణమవుతాయట. ఈ క్రమంలో రోజుకు ఒక్క సిగరెట్ తాగినా లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. దీన్ని మానేస్తే పదేళ్లలో ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం 50 శాతం తగ్గుతుందని అనేక అధ్యయనాల్లో వెల్లడైందని చెప్తున్నారు.

ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసా? :

  • కాలుష్యం, కఫం, ఇతర మలినాలు లోపలకి వెళ్లి ఊపిరితిత్తులను దెబ్బతీస్తాయి. అందుకే ఎప్పటికప్పుడు లంగ్స్​ను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.
  • లంగ్స్ వాటంతట అవే శుభ్రమవుతాయి. అయితే, జీవనశైలిలో మార్పులు, ఆహార అలవాట్లతో ఈ సహజ ప్రక్రియ మరింత మెరుగవుతుంది.
  • దీర్ఘశ్వాస తీసుకోవడం, మైండ్​ఫుల్ బ్రీతింగ్ ద్వారా లంగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. ఊపిరితిత్తులకు అందే ఆక్సిజన్ మోతాదు మెరుగవుతుంది.
  • శరీరాన్ని ఎప్పుడూ హైడ్రేటెడ్​గా ఉంచాలి. అప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లోని కఫం కరిగిపోతుంది. మలినాలు బయటకు పోతాయి.
  • మద్యపానం, ధూమపానం వంటి అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలి. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు మాస్క్​ని ఉపయోగించాలి.
  • అల్లం, పసుపు, నిమ్మజాతి పండ్లు, ఆకుకూరలు, క్యారెట్లు, హెర్బల్ టీలు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటాయి. ఊపిరితిత్తుల్లోని మలినాలను శుభ్రం చేస్తాయి.
  • వాకింగ్, సైక్లింగ్, స్విమ్మింగ్ వంటి కార్డియో ఎక్సర్​సైజ్​లు ఊపిరితిత్తులను దృఢంగా మారుస్తాయి. యోగా కూడా మంచి ఫలితాన్నిస్తుంది.
  • యూకలిప్టస్, పుదీనా ఆకులను వేసి మరిగించిన నీళ్లతో ఆవిరి పట్టుకుంటే కఫం తొలగిపోతుంది. ఇవి అప్పటికప్పుడు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిని తొలగిస్తాయి.
  • నిత్యం కాలుష్యంలో పనిచేసే కార్మికులు వెంటిలేషన్ బాగుండేలా చూసుకోవాలి. హానికరమైన పొగలను బయటకు పంపే ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ ఉపయోగించాలి.
  • గాలిలోని ధూళిని నిరోధించడానికి N95 మాస్క్‌లు లేదా రసాయన పొగలను అడ్డుకునే హాఫ్ ఫేస్/ఫుల్ ఫేస్ రెస్పిరేటర్లను తప్పనిసరిగా ధరించాలి.
  • ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించడానికి ఏటా పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ వంటి స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

Last Updated : February 3, 2026

LUNG HEALTHY FOODS
FIT HOGA BHARAT
PROTECTING YOUR LUNGS
AIR POLLUTANTS DAMAGE LUNGS
LUNG HEALTH

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

