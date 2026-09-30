టీ, కాఫీ బదులు గ్రీన్ జ్యూస్ - 200ml దాటకూడదని నిపుణుల సూచన!
గ్రీన్ జ్యూస్లతో ప్రయోజనాలెన్నో! - హెల్తీ లైఫ్ అంటున్న నిపుణులు!
Published : September 30, 2026 at 4:54 PM IST
Green Juices Health Benefits : పొద్దునే లేచి కాఫీ, టీ తాగడం మామూలే. ఇప్పుడు ఆరోగ్యం కోరుకునే వారందరూ గ్రీన్ జ్యూస్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ ఆకుపచ్చ పానీయాలు తక్కువ ఖర్చుతో అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జీర్ణశక్తి నుంచి చర్మకాంతి వరకు శరీరానికి పలు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటున్నారు.
కీరా, కొత్తిమీర, పుదీనా జ్యూస్ : ఈ మూడు ఏ సమయంలోనైనా అందుబాటులో ఉంటాయి. చౌకగానూ దొరుకుతాయి. కీరదోస తక్కువ క్యాలరీలతోనే ఎక్కువ పోషకాలను అందిస్తుంది. విటమిన్ సి, కెలతో పాటు మెగ్నీషియం, పొటాషియం, మాంగనీస్ వంటి ఖనిజాలను కలిగి ఉంటుంది. దాదాపు 92 శాతం నీరే ఉండటం వల్ల డీహైడ్రేషన్కు గురికాకుండా చూస్తుంది. రక్తపోటును అదుపులో ఉంచేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. కొత్తిమీర, పుదీనా రెండింట్లోనూ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువే. రక్తంలో గ్లూకోజ్ను నియంత్రించడంలో, రోగ నిరోధక శక్తిని కాపాడటంలోనూ ఇవి సహాయపడతాయి.
జాగ్రత్తలు : వారానికి ఐదు సార్లు, రోజుకి ఒక కీరా చొప్పున ఈ జ్యూస్ను తీసుకోవడం మేలు చేస్తుంది.
అలోవెరా, పుదీనా జ్యూస్ : ఎసిడిటీ మూలంగా వచ్చే గుండె మంటను తగ్గించేందుకు రక్తంలో గ్లూకోజ్ పరిమాణాన్ని నియంత్రించేందుకు అలోవెరా ఉపయోగపడుతుంది. మలబద్ధకాన్ని నివారించి జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. పుదీనా చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది.
జాగ్రత్తలు : అలోవెరా ఆకులో ఆకుపచ్చ భాగం తొలగించి కేవలం పారదర్శకంగా ఉండే జెల్ మాత్రమే వాడటం మంచిది. ఈ ఆకుపచ్చ భాగం వల్ల కొంతమందిలో డయేరియా, కడుపు నొప్పి మొదలైన లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.
సొరకాయ, ఉసిరికాయ జ్యూస్ : చెక్కు తీసి లేదా చెక్కుతో పాటు కూడా సొరకాయ జ్యూస్ చేయవచ్చు. వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఉండటమే కాక నీటిశాతం ఎక్కువగా ఉండటం వలన డీహైడ్రేషన్ సమస్య రాకుండా ఈ జ్యూస్ ఉపయోగపడుతుంది. రక్తంలో గ్లూకోజ్ నియంత్రించేందుకు అధిక రక్తపోటును తగ్గించేందుకు ఈ జ్యూస్ తీసుకోవచ్చు. ఉసిరిలోని విటమిన్ సి చర్మ ఆరోగ్యానికి, రోగ నిరోధక శక్తికి ఎంతో అవసరం. జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరుకు, గుండె ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడే ఎన్నో పోషకాలు ఉసిరిలో ఉంటాయి.
జాగ్రత్తలు : సొరకాయ జ్యూస్ చేసే ముందు చిన్న ముక్క కోసి రుచి చూడాలి. చేదుగా ఉండే కాయను జ్యూస్కు వాడొద్దు. ఉసిరికాయను నీళ్లతో కలిపి తీసుకోవాలి.
కరివేపాకు, కీరా జ్యూస్ : డిటాక్స్ జ్యూస్గా దీనికి పేరుంది. కరివేపాకులో ఔషధ గుణాలు ఎక్కువ. ఒత్తిడి తగ్గించే గుణం వల్ల కరివేపాకు టీ దక్షిణ భారతదేశంలో బాగా పాపులర్ అయింది. శరీరంలో కణాలకు హాని కలిగించే ప్రీరాడికల్స్తో పోరాడే పాలిపీనాల్స్ అనే పదార్థాలు ఈ ఆకుల్లో ఉంటాయి. మెదడు, నాడీ వ్యవస్థ, గుండె, కిడ్నీలు వంటి ముఖ్యమైన వ్యవస్థల ఆరోగ్యానికి కరివేపాకులోని పోషకాలు ఉపయోగపడతాయి. కూరల్లో వాడినప్పటికీ సాధారణంగా తీసి పక్కన పెట్టేసే అవకాశమే ఎక్కువగా ఉన్నందున కీరాతో కలిపి జ్యూస్ రూపంలో తీసుకుంటే అందులోని విటమిన్లు, పీచుపదార్థాలు, ఖనిజాలు అన్నీ అందుతాయి.
కాకరకాయ, సోయకూర జ్యూస్ : రోజుకు కావలసిన విటమిన్ సి కేవలం వంద గ్రాముల కాకరకాయలో లభిస్తుంది. విటమిన్ ఎ, ఫోలేట్ కూడా దీనిలో అధికం. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి నియంత్రణలో ఉంచేందుకు కాకర ఉపయోగపడుతుంది. దీనికి క్యాన్సర్ను నిరోధించే శక్తి కూడా ఉంది. చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించేందుకు, గుండె ఆరోగ్యాన్ని రక్షించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. అన్ని ఆకుకూరల్లానే దీనిలో కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి.
జాగ్రత్తలు : మధుమేహం, గుండె జబ్బు, కిడ్నీ సమస్యలు, కాలేయ సంబంధిత వ్యాధులు ఉన్నవారు, రక్తం పలుచబడటానికి మందులు వేసుకునే వారు కరివేపాకు, కీరా, కాకరకాయ, సోయకూర జ్యూస్ల విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
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ఆకుకూరలు, కాయగూరలను వేగంగా వస్తున్న కుళాయి నీళ్లతో శుభ్రం చేయాలి. ఇంటి తోటలో పండించిన వాటినే ఉపయోగిస్తే మరింత మంచిది. బయట కొనుగోలు చేస్తే రుచి కోసం ఏదైనా ప్లేవర్స్ కలుపుతారు. దాని వల్ల ఉపయోగం ఉండదు. ఏదైనా పలుచగా చేసుకుని తాగాలి. రోజూ 200 ఎంఎల్ దాటకూడదు. చక్కెర వ్యాధి, కీళ్ల వాతం, బీపీ, గుండె తదితర వ్యాధులు ఉన్నవారు సొంతంగా కాకుండా పోషకాహార నిపుణులను సంప్రదించి తమ శారీరక స్థితికి సరిపోయే పానీయాలను ఎంచుకోవాలి. - డాక్టర్ జి. అరుణ్కుమార్, బీఎన్వైఎస్, ఎంఎస్ (న్యూట్రిషన్) యూకే, అసోసియేట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ (లండన్)
ఇలా మేలు :
- కూరగాయల్ని నమిలి తినడం కన్నా గ్రైండ్ చేసుకుని తాగడం వల్ల వాటిలోని పూర్తి పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి.
- గ్రీన్జ్యూస్ల్లోని పోషకాలు శరీరానికి అందాలంటే వీటిని పరగడుపున తీసుకోవడమే మంచిది. దీనివల్ల శరీరం రసాయలను బాగా శోషించుకుంటుంది.
- మొక్కల్లో ఉండే విటమిన్ ఎ, సి శరీరం క్యాల్షియాన్ని బాగా గ్రహించేలా చూస్తాయి.
- నిల్వ ఉన్న వాటిని తీసుకోవద్దు. ఎప్పటికప్పుడు తాజాగా తయారు చేసుకుని తాగడమే మంచిది.
ఎందుకంటే :
- జీర్ణ వ్యవస్థకు, జీర్ణక్రియకు తోడ్పడతాయి.
- బరువు తగ్గిస్తాయి.
- శరీరంలో పేరుకుపోయిన మలినాలను తొలగిస్తాయి.
- రక్తం శుద్ధి చెంది, సరఫరా మెరుగవుతుంది.
- శరీరానికి తగిన శక్తి చేకూరుతుంది.
- గుండె సమస్యలను నివారిస్తాయి
- వయసు కనబడకుండా చేస్తాయి.
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