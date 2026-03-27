40ల్లోకి వచ్చాక బరువు పెరుగుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు అవసరమంటున్న నిపుణులు!

- జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లతోనే 40 ఏళ్ల తర్వాత ఆరోగ్యం - ఇలా ట్రై చేస్తే మంచిదని నిపుణుల సూచన!

Published : March 27, 2026 at 5:30 PM IST

Why Losing Weight After 40 : వయసు 40 దాటగానే చాలామంది మహిళలు బరువు పెరుగుతుంటారు. తినే ఆహారం, చేసే పనులు, అలవాట్లలో పెద్దగా మార్పులు లేకపోయినా వీరిలో ఈ మార్పు వస్తుంటుంది. ఎందుకిలా అవుతుందో అర్థం కాక చాలామంది ఆందోళన చెందుతుంటారు. అయితే, ఇందుకు హార్మోన్ల అసమతుల్యత ప్రధాన కారణమని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అధిక బరువు వల్ల వచ్చే సమస్యలేంటి? బరువు తగ్గడానికి ఏం చేయాలి? లాంటి వివరాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

40లో శరీరంలో జరిగే హార్మోన్ల మార్పులే మహిళలు బరువు పెరిగేందుకు ప్రధాన కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ వయస్సు మహిళల్లో బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుందంటున్నారు. ఏది తిన్నా తర్వగా అరగదట. జీర్ణక్రియ జరిగే వేగం తగ్గిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు. వయసు పెరిగే కొద్దీ శరీరం క్యాలరీలను వేగంగా ఖర్చు చేయలేదని వివరిస్తున్నారు. అందుకే పొట్ట చుట్టూ ఫ్యాట్ పెరిగే రిస్క్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు. పొట్ట భాగం పెద్దగా కనిపించడం మొదలవుతుందట.

మహిళలు 40 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత శరీరంలో చాలా రకాల హార్మోన్లు మార్పులు వస్తుంటాయి. ఈ వయస్సులో ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ తగ్గడం వల్ల బాడీలో చాలా రకాల మార్పులు వస్తాయి. దీనివల్ల మజిల్ మాస్ తగ్గిపోవడం, బోన్ డెన్సిటీ తగ్గిపోవడం, మెటబాలిజం అనేది కొంచెం స్లో డౌన్ అవడం జరుగుతుంది. అలాగే, నిద్ర సరిగా లేకపోయినా, ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నా బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మహిళలు అందరూ ఒక యాక్టివ్ లైఫ్​ స్టైల్​ను డెవలప్ చేసుకోవాలి. రోజూ వాకింగ్, జిమ్, స్విమ్మింగ్ ఏదో రకమైన ఫిజకల్ యాక్టివిటీ మీరు రెగ్యులర్​గా చేస్తే బరువు అదుపులో ఉంటుంది. అలాగే, ఫ్యాట్ కాంటెంట్​ని తగ్గించడం, కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించడం, ప్రొటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం_డా. రజిని, గైనకాలజిస్ట్

అధిక బరువు వల్ల వచ్చే సమస్యలు : శరీర బరువు ఎక్కువగా పెరిగితే డయాబెటీస్, బీపీ, గుండె జబ్బులు వంటి సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, 40 ఏళ్లు వచ్చిన మహిళలు ఆరోగ్యంపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందంటున్నారు. ప్రతిరోజు అరగంట పాటు నడవాలని సూచిస్తున్నారు. తాజా పండ్లు, కూరగాయలు అధికంగా తీసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. విటమిన్లు, మినరల్స్ సహా ప్రొటీన్, ఐరన్ అధికంగా ఉండే ఫుడ్స్ తినాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో స్వీట్స్, నూనెలో వేయించిన ఆహారాలు, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ తగ్గించాలంటున్నారు. రోజుకు 7-8 గంటలు నిద్రపోవాలని చెబుతున్నారు. ఈ జాగ్రత్తలతో నాలుగు పదుల వయస్సులో కూడా ఆరోగ్యంగా, ఫిట్​గా ఉండవచ్చని వెల్లడిస్తున్నారు. మీరు ఇప్పుడు తినే ఆహారం గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, ఆస్టియోపోరోసిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని నేరుగా ప్రభావితం చేస్తుందని Stanford Medicine పేర్కొంది.

ఈ అలవాట్లను యవ్వనం నుంచే పాటిస్తే తర్వాత జీవితాన్ని ఆనందంగా గడపవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. కాస్త ఆలస్యమైనప్పటికీ నలభైల్లో మొదలు పెట్టినా క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలితో సురక్షితమైన, నాణ్యమైన జీవితాన్ని సాధించవచ్చని చెబుతున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

