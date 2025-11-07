వేసిన దుస్తులే మళ్లీ మళ్లీ వేసుకుంటున్నారా? - ఈ చర్మ సమస్యలు ఇబ్బందిపెడతాయట!

ETV Bharat / health

Wearing Used Clothes
Wearing Used Clothes (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 7, 2025 at 2:29 PM IST

3 Min Read
Wearing Used Clothing Bad for Health: ఉతికే ఓపిక లేకనో, ఏమీ కాదులే అన్న ఉద్దేశంతోనో కొంతమంది వేసిన బట్టలే మళ్లీ మళ్లీ వేసుకుంటూ ఉంటారు. జీన్స్ ప్యాంట్లు, షర్టులు అప్పుడప్పుడూ మాత్రమే ఉతుకుతుంటారు. ఇలా చేయడం మంచిదికాదని, ఫంగల్, బ్యాక్టీరియా ఇన్​ఫెక్షన్లు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ప్రస్తుతం ఇలాంటి చర్మ సమస్యలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయని చెబుతున్నారు. వీటిని ఒకటి, రెండుసార్లు వేసుకున్న తర్వాత ఉతికి మళ్లీ ధరిస్తే పెద్దగా ఇబ్బంది లేదని తెలియజేస్తున్నారు. కానీ, కొంతమంది వారం, పది రోజులు వాటినే వేసుకుంటూ చర్మ సంబంధిత వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పదే పదే వేసుకున్న డ్రెస్సుల వల్ల ఎలాంటి చర్మ సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

అంటుకుంటాయి : హాస్టళ్లలో యువత ఒకరి బట్టలు మరొకరు వేసుకోవడం, ఒకరు వాడిన సబ్బులు, క్రీములు మరొకరు వాడడం చూస్తూంటాం. దీని వల్ల ఫంగల్ ఇన్​ఫెక్షన్లు వ్యాప్తి చెందుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఎండ వల్ల చెమట, బయట తిరగడం వల్ల దుమ్ము, ధూళి బట్టలపై పేరుకుపోతుంటాయని చెబుతున్నారు. వీటినే మళ్లీ మరుసటి రోజు వేసుకోవడంతో చర్మానికి అతుక్కుంటాయని తెలియజేస్తున్నారు.

అబ్బాయిలూ పాత్రలు కడుగుతున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

చర్మానికి అంటిపెట్టుకునే స్కిన్​ఫిట్ డ్రెస్సులు వేసుకుంటే చర్మానికి గాలి తగలదని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. దీంతో లోపల చెమట పట్టి వివిధ రకాల ఫంగల్, బ్యాక్టీరియా ఇన్​ఫెక్షన్లకు దారి తీస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దద్దుర్లు (అర్టికేరియా), గజ్జి(స్కేబిస్), ఎండుగజ్జి(ఎగ్జిమా), తామర(రింగ్​వార్మ్) లాంటి ఇబ్బందులతో చాలా మంది చికిత్స కోసం డాక్టర్లు సంప్రదిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 0-8 వయసు పిల్లలు, యువతలో 30-40 శాతం మందిలో ఏదో ఒక చర్మ సంబంధిత సమస్య వేధిస్తోందని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, పోషకాహార లోపం, పరిశుభ్రత లోపించడం, గాలి వెలుతురు సోకని ఇళ్లు, వసతి గృహాల్లో పరిమితికి మించి ఎక్కువ మంది ఉండటం, కాలుష్యం వల్ల కూడా సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు.

ఈ సమస్యలతో జాగ్రత్త :

  • చర్మం రంగు మారడం
  • ఎర్రగా దద్దుర్లు రావడం
  • దురద, మంట, వాపు
  • పుండుగా మారి చీము కారడం
  • సహజతత్వాన్ని కోల్పోవడం
  • చర్మం బిరుసుగా మారడం

ఉస్మానియా డెర్మటాలజీ ఓపీలో 10-15 శాతం ఫంగల్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్​ఫెక్షన్ కేసులు ఉంటున్నాయి. వీటికి పైపూత మందులు వాడితే అప్పటికప్పుడు తగ్గినట్లు అన్పించినా, మళ్లీ మళ్లీ వేధిస్తుంటాయి. కొన్ని రకాల రక్త పరీక్షలతో ఫంగల్ రకాలను గుర్తించి వాటి మూలాల్లోకి వెళ్లి చికిత్స చేస్తే శాశ్వత పరిష్కారం ఉంటుంది. వైద్యుల సూచనలు లేకుండా సొంతంగా మందులు వాడటం మంచిది కాదు. కొన్నిసార్లు చిన్న మచ్చలే కదా అని నిర్లక్ష్యం చేస్తే అవి వేరే పెద్ద వ్యాధికి దారితీసే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా వైద్యులను సంప్రదించాలి-డాక్టర్ భూమేశ్ కుమార్, హెచ్​వోడీ, డెర్మటాలజీ, ఉస్మానియా

ఇవీ నియామాలు :

  • వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించడం.
  • షర్ట్, ప్యాంటు ఒకటి, రెండు రోజులకు మించి వాడకపోవడం.
  • వదులుగా ఉండే కాటన్ దుస్తులు ధరించడం.
  • చర్మం తేమగా ఉండేలా మాయిశ్చరైజర్లు వాడాలి.
  • తగినన్ని నీళ్లు తాగడం.
  • నిత్యం వ్యాయామం.
  • ఆకు కూరలు, స్ట్రాబెర్రీలు, ఆపిల్స్, పుచ్చకాయ, అరటి పండ్లు తీసుకోవడం.
  • చర్మం కాలుష్యం బారిన పడకుండా కాపాడుకోవడం.
  • రోజూ కాసేపైనా చర్మానికి ఎండ తగిలేలా చూసుకోవడం.
  • జంక్​ఫుడ్స్​కు దూరంగా ఉండడం.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

