అతిగా ఆలోచిస్తున్నారా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

- "ఓవర్ థింకింగ్" ప్రమాదకరమని హెచ్చరిక - అడ్డుకునే మార్గాలున్నాయని సూచన

Overthinking (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 6, 2026 at 4:21 PM IST

Ways to Control Overthinking : కొంత మంది ప్రతి విషయాన్నీ భూతద్దంలో చూస్తారు. తీవ్రంగా మదన పడతారు. ఆందోళన చెందుతారు. అయితే, ఇలా అతిగా ఆలోచిస్తే ఉపయోగమేమీ ఉండదని, దానికి పరిష్కారం లభించకపోగా, మనసు పాడైపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కోపం, ఒత్తిడి పెరిగి మానసికంగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని అంటున్నారు. వీటి ప్రభావం ఆరోగ్యంపై పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, సాధ్యమైనంత త్వరగా ఈ తీవ్ర ఆలోచనల సుడిగుండాన్ని ఛేదించాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

గట్టిగా చెప్పాలి : మన మెదడు ప్రతి చిన్న విషయాన్నీ దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తుంటుంది. ఇలాంటప్పుడే.. మన మెదడుకు వద్దని గట్టిగా చెప్పాలట. ‘ఇప్పుడు ఆ విషయంపై ఆలోచించాలనుకోవట్లేదు’ అనుకుంటూ ఆలోచనలను మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

పనిపై దృష్టి పెట్టడం : ఓవర్ థింకింగ్ చేస్తున్నామని మీకు అనిపించిన వెంటనే ఏదైనా పనిపై దృష్టిపెట్టాలని చెబుతున్నారు. దాన్ని పూర్తి చేయడం మీద దృష్టి పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు. దీంతో నెమ్మదిగా అతి ఆలోచనలు తగ్గిపోతాయంటున్నారు. ప్రస్తుతం చేస్తున్న పనిపై మనసు లగ్నమవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

పేపర్​పై రాయడం : మన మెదడును అతిగా ఆలోచింపచేస్తున్నా విషయాలన్నింటినీ కాగితంపై రాయాలంటున్నారు. దీంతో సగం ఒత్తిడి తగ్గిపోతుందని సలహా ఇస్తున్నారు. మనం రాసిన వాటిని ఒకటికి రెండు సార్లు చదవాలని చెబుతున్నారు. అప్పుడే, దేని గురించి ఆలోచించాలనేది తెలుస్తుందట. దేని గురించి ఆలోచిస్తూ టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నామో కూడా అర్థమవుతుందట!

ఒక నిర్ణయానికి రావడం : మనం ఆలోచిస్తున్న వాటిపై నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతే అవి అతి ఆలోచనలుగా మారిపోతాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, ఏ విషయంలో అయినా ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే, 24 గంటల్లోగా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అప్పటికీ నిర్ణయించుకోలేకపోతే ఆ ఆలోచనలను వదిలేసి వేరే పనుల్లో నిమగ్నం అవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

వాస్తవం లేదా ఊహ : ఒకే విషయంపై తదేకంగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు.. అందులో నిజం ఎంత ఉంది? ఊహ ఎంత ఉంది? రుజువు ఉందా? అనే వాటిపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తే దాదాపు 80 శాతం ఆలోచనలకు స్పష్టత వస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. అది ఊహే అయినప్పుడు వాటి గురించి ఆలోచించాల్సిన పని లేదు కదా అంటున్నారు.

ధ్యానం : ఓవర్ థింకింగ్ కి ధ్యానం బెస్ట్ మెడిసిన్. శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచి కాసేపు ధ్యానం చేయడం వల్ల ఆలోచనలన్నీ మటుమాయమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మెదడు, మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు. ఎప్పుడు అతి ఆలోచనలు వచ్చినా, ఉన్నచోట కాసేపు ధ్యానం చేయడం అలవాటు చేసుకోవడం మంచిదట. ధ్యానం, వ్యాయామం లేదా చిత్రలేఖనం వంటి సంతోషకరమైన, సానుకూలమైన, ఆరోగ్యకరమైన ప్రత్యామ్నాయాలు అనేవి అతిగా ఆలోచించడాన్ని ఆపడానికి సహాయపడతాయని American University of Sharjah అధ్యయనం పేర్కొంది.

నెగిటివ్ థాట్స్ : కొంతమంది ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురవుతాయేమోనని భయపడుతుంటారు. దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అయితే, మీకు ప్రతికూలంగానే పరిస్థితులు లేదా ఫలితాలు వస్తాయని ముందుగానే నిర్ణయించుకోమంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో 70 శాతం ఒత్తిడి తగ్గిపోతుందని చెబుతున్నారు. ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవాలనే దాని గురించి ఆలోచిస్తే సరిపోతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

ఏదో ఒకటి చేయడం : బ్రెయిన్​ను ఏ మాత్రం ఖాళీగా ఉంచినా అది అతిగా ఆలోచిస్తూనే ఉంటుంది. దానికి ఏదైనా పని చెప్పమంటున్నారు నిపుణులు. సంగీతం వినడం, సినిమాలు చూడటం ఇలా ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటే ఆలోచనలు రాకుండా ఉంటాయని సూచిస్తున్నారు.

ఫ్రెండ్స్​తో మాట్లాడండి : అతి ఆలోచనలతో ఒత్తిడికి గురైతే, వాటి గురించి మీకు నమ్మకమైన వ్యక్తితో మాట్లాడమంటున్నారు నిపుణులు. మీ ఆలోచనలు వారితో షేర్​ చేసుకోమంటున్నారు. దీంతో దాదాపు 50 శాతం ఒత్తిడి తగ్గిపోతుందట. మీకు నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం లేనప్పుడు మీ సన్నిహితుల సలహాలు, సూచనలు పాటిస్తే మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

