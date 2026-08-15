'డిజిటల్ బర్న్ అవుట్' గురించి తెలుసా? - ఇలా చేస్తే బయటపడవచ్చని సూచన!
-నిర్ణీత సమయంలో స్మార్ట్ఫోన్ను దూరం పెడదాం! - ఈ చిన్న మార్పులతో మానసిక ప్రశాంతతను తిరిగి పొందవచ్చంటున్న నిపుణులు!!
Published : August 15, 2026 at 5:24 PM IST
Fight With Digital Stress: నేటి డిజిటల్ ప్రపంచం మనసును అతలాకుతలం చేసేస్తోంది. సందేశాలు, వీడియోకాల్స్ దగ్గరి నుంచి ఓటీటీల వీక్షణ వరకు అన్నీ లెక్కలేనంత భారాన్ని మోపుతున్నాయి. ఇక చాలామంది అదేదో లోకంలో విహరిస్తున్నట్టు ప్రవర్తిస్తుంటారు. పక్కన ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియనంతగా స్క్రీన్లలో మునిగిపోతారు. ఇంకొందరికి ఆఫీసు వ్యవహారాలకూ ఆన్లైనే దిక్కు. వేళాపాళాలేని జూమ్ కాల్స్లో మాట్లాడటం, రాత్రంతా ఈ మెయిల్స్ని తనిఖీ చేయటం.. ఇలా పొద్దస్తమానం మొబైల్ ఫోన్లు, డెస్క్టాప్లే లోకం. ఇది మామూలు విషయంగా అనిపించినా డిజిటల్ బర్న్ అవుట్కు దారితీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మానసికంగానే కాదు, శారీరకంగానూ శక్తిని హరించేస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే డిజిటల్ బర్న్ అవుట్ అంటే ఏమిటి? ఎలా గుర్తించాలి? తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు? సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
డిజిటల్ బర్న్ అవుట్: మొబైల్ లేదా ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్లకు ఎక్కువసేపు అతుక్కుపోవటం వల్ల కలిగే మానసిక, శారీరక అలసటే డిజిటల్ బర్న్ అవుట్ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నిరంతరం అందే నోటిఫికేషన్లు, విశ్రాంతి లేని ఆన్లైన్ మీటింగ్లు, ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండాలనే ఒత్తిళ్లతో నలగటం మూలంగా వ్యక్తిగత ప్రపంచం కుంచించుకుపోతుందని, ఫలితంగా, మతిమరుపు, చిరాకు, నిద్రలేమి వంటి సమస్యలతో పాటు మనసులో ఏదో తెలియని శూన్యతా ఆవహిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. దీన్ని పట్టించుకోకపోతే మూడ్, ఏకాగ్రత, సంబంధాల మీదా ప్రభావం చూపుతుందని అంటున్నారు.
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ఎలా గుర్తించాలి?: డిజిటల్ అలసట అన్నిసార్లూ పైకి కనిపించకపోవచ్చని, కొన్నిసార్లు సాధరణ లక్షణాలతో తన ఉనికిని చాటుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
మానసికంగా : ఆందోళన, నిరుత్సాహం, దిగులు వంటివి దాడి చేయొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో మనకు సంతోషం కలిగించే విషయాలనూ ఆస్వాదించలేకపోవచ్చని అంటున్నారు. వాటిపై దృష్టి కేంద్రీకరించలేకపోవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
శారీరకంగా : స్క్రీన్లను చూసీ చూసీ కళ్లు అలసిపోయిన భావన కలగొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. విశ్రాంతి లేని రాత్రులతో కలిగే బలహీనత కుంగదీయొచ్చంటున్నారు. మొత్తంగా ఎడతెగని నిస్సత్తువ నిస్సహాయుల్ని చేయొచ్చని పేర్కొంటున్నారు. గంటల తరబడి నిరంతరాయంగా స్క్రీన్ చూడటం వల్ల కళ్లలో మంట, దృష్టి మసకబారడం, తలనొప్పి వంటి ఇతర లక్షణాలు కలుగవచ్చని clevelandclinic పేర్కొంది.
సామాజికంగా : డిజిటల్ ఓవర్లోడ్తో నిజ జీవితంలోని బంధాలకూ విఘాతం కలుగుతుందని అంటున్నారు నిపుణులు. మనం ఎంతో ఇష్టపడేవారితోనూ సమయం గడపలేక సతమతం కావొచ్చని చెబుతున్నారు. ఇది కుటుంబ, సామాజిక బంధాలను గణనీయంగా దెబ్బతీస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
ఎలా బయటపడాలి?: డిజిటల్ బర్న్అవుట్ శాశ్వతమైందేమీ కాదంటున్నారు నిపుణులు. చిన్న చిన్న మార్పులతో ఆన్లైన్లోనూ, ఆఫ్లైన్లోనూ మరింత ఉత్సాహం, హుషారును సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు. ఆత్మీయులు, స్నేహితులతో తిరిగి అనుబంధాలను నెలకొల్పుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
ఆరోగ్యకరమైన హద్దులను సృష్టించుకోవాలి : మనసుకు కాస్త విశ్రాంతి ఇవ్వాలట. భోజనం చేసే చోట, పడక గది వంటి వాటి ప్రదేశాల్లో ఫోన్ అసలే వాడకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పడుకోవటానికి కొన్ని గంటల ముందు మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు చూడొద్దనే నిర్ణయం తీసుకొని, దాన్ని కచ్చితంగా పాటించాలని సూచిస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియా పరిమితి : అతిగా స్క్రోలింగ్ చేయటం ఒత్తిడిని పెంచుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆందోళనకు కారణమయ్యే మాధ్యమాలు ఏవైనా గానీ మ్యూట్లో పెట్టెయడమో, అన్ఫాలో కావటమో, పూర్తిగా పక్కన పెట్టడమో చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
ఒకింత ఆలోచించి : డిజిటల్ పరికరాల్లో ఏ పనిచేసే ముందైనా కాస్త ఆలోచించమంటున్నారు నిపుణులు. 'ఇప్పుడిది అవసరమా?' అని ప్రశ్నించుకోవాలని చెబుతున్నారు. కాస్త మనసు పెట్టి ఆలోచిస్తే స్క్రోలింగ్ను కొంచెమైనా తగ్గించుకునే అవకాశముందని పేర్కొంటున్నారు.
ఆఫ్లైన్ మీద దృష్టి : పరికరాలను కాసేపు పక్కనపెట్టి అలా ఆరుబయటకు దృష్టి సారించటం అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. పార్కులో నడవటం, పజిల్స్ పూరించటం, స్నేహితులతో మాట్లాడటం వంటివన్నీ నిజమైన ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయని చెబుతున్నారు. చిన్న చిన్న ఆనందాలైనా పెద్ద మార్పు తీసుకొస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు.
డిజిటల్ డిటాక్స్ : వారంలో ఒకరోజు డిజిటల్ పరికరాలకు దూరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నిజ జీవితానికి ప్రాధాన్యమివ్వాలంటున్నారు. దీంతో నాడీ వ్యవస్థ కూడా బాగుంటుందని పేర్కొంటున్నారు.
నిద్రకు ప్రాధాన్యం : నిద్రపోవడానికి 1 నుంచి 2 గంటల ముందు స్క్రీన్లను ఉపయోగించడం మానుకోవాలని American Academy of Ophthalmology పేర్కొంది. డిజిటల్ పరికరాల తెరల నుంచి వెలువడే నీలి కాంతికి దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పడకగదిని కేవలం విశ్రాంతి తీసుకోవటానికే వాడుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. దీంతో ఉదయం పూట కొత్త హుషారు, ఆనందం కలుగుతాయని అంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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