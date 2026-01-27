మనసు పెట్టి తింటున్నారా? - తినేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలట?
ఏం తింటున్నారో, ఎలా తింటున్నారో తెలుసుకోవడం ముఖ్యమట!
Published : January 27, 2026 at 5:49 PM IST
Mindful Eating How to Enjoy Food in Healthy Way: ప్రస్తుతం చాలా మంది ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు టైమ్తో పోటీపడి మరి పరిగెడుతున్నారు. తద్వారా ఏదో ఒక పని కారణంతో గబగబా తింటున్నారు. అయితే, ఇలా తినడం వల్ల మంచి కంటే కీడే ఎక్కువగా జరుగుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆహారం పైనే పూర్తి దృష్టి పెట్టాలన్నా, రుచిని ఆస్వాదించాలన్నా భోజనం చేసే క్రమంలో కొన్ని విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పొట్టను నింపేయొద్దు!: ఏం తినాలో, ఎంత తింటామో, అంతా ఒకేసారి ప్లేట్లో పెట్టుకోవడం కాకుండా, కొద్ది కొద్దిగా ఆహారం ప్లేట్లో వడ్డించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో ఆహారం ప్లేట్లో కనిపిస్తే త్వరగా తినేయాలన్న ఆతృత పెరుగుతుందట. దీంతో మనసు పెట్టి తినకుండా గబగబా తినేస్తాం. కాబట్టి, తక్కువ మొత్తంలో, ఓ ముద్ద తగ్గించి తినడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
వెచ్చదనం కోసం రూమ్ హీటర్లు వాడుతున్నారా? - ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
గుటుక్కుమనించొద్దు : కొందరు ఆహారాన్ని నమలకుండా మింగేస్తుంటారు. దీని వల్ల ఆహారం రుచిని ఆస్వాదించలేరని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా తింటే మనసు పెట్టకుండా తిన్నట్లేనట. అందుకే నోట్లో పెట్టుకున్న ముద్దను నెమ్మదిగా నములుతూ, రుచిని ఆస్వాదిస్తూ తింటే ఆహారంపై ప్రేమ పెరుగుతుందంటున్నారు. అల్పాహారం, తినే వేగం వంటి పోషకేతర కారకాలు కూడా ఊబకాయం, ఉదర ఊబకాయం, ఇతర హృదయనాళం లాంటి సమస్యల్ని పెంచుతాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
పరిశీలించుకోవాలి : తినే ముందు, మధ్యలో, తిన్నాక ఇలా ఎప్పటికప్పుడు ఆకలిని పరిశీలించుకుంటూ తినడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా శరీరానికి ఎంత ఆహారం అవసరమో అన్న విషయం తెలుస్తుందట. ఫలితంగా, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సూచిస్తున్నారు.
తిన్న వెంటనే : కొంతమంది అన్నం పూర్తిగా తిన్నాక ఒకేసారి నీళ్లు తాగుతుంటారు. దానికన్నా భోజనం చేసేటప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు తాగడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. మరికొందరు అయితే తిన్న వెంటనే మళ్లీ ఏదో ఒక చిరుతిండి తింటారు. అలాకాకుండా, భోజనం చేసిన తర్వాత 3 -4 గంటల విరామం ఇవ్వాలంటున్నారు. ఆ తర్వాతే మళ్లీ ఏదో ఒకటి తినాలని సూచిస్తున్నారు.
మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్ : చాలామందికి కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులతో కలిసి మాట్లాడుతూ తినడం అలవాటుగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఇతర విషయాలు కాకుండా, తినే ఆహారం గురించే మాట్లాడుకోవడం, రుచుల్ని ప్రశంసించడం, ఆరోగ్యకరమైన ఆప్షన్ల గురించి పంచుకోవడం కూడా మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్ కిందకే వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
ఫుడ్ డైరీ : కొందరికి డైరీ రాయడం అలవాటుగా ఉంటుంది. ఇలాంటి వారు ఫుడ్ డైరీ అలవాటు చేసుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఆ రోజు తిన్న ఆహార పదార్థాలు, వాటిలోని పోషకాల గురించి అందులో పొందుపరచుకోవచ్చట. ఫలితంగా, ఆహారంపై ప్రేమ పెరగడంతో పాటు హెల్దీ ఆప్షన్లు ఎంచుకోవాలన్న మక్కువా అలవడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
- భోజనం చేసేటప్పుడు మొబైల్, టీవీ తదితర గ్యాడ్జెట్స్కి దూరంగా ఉండాలి.
- ఆఫీస్కు లేట్ అయ్యిందని, ముఖ్యమైన పనులున్నాయని గబగబా తినేయడం కాకుండా, ఆహారాన్ని బట్టి 15 నుంచి 30 సార్లు నమలాలని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
తల తిరిగి కింద పడిపోతున్నారా? - కారణాలు ఇవే కావచ్చట!