మధుమేహ నియంత్రణకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
- డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే బెటర్ అంటున్న ఎక్స్పర్ట్స్!
Published : May 2, 2026 at 5:04 PM IST
Diabetes Control Tips : మధుమేహ నియంత్రణలో మందులతోపాటు జీవనశైలిలో మార్పులు కీలకం అని వైద్యులు చెప్తున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా 'ఆహారం, ఔషధం, జీవనశైలి' మూడు నియమాలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. డయాబెటిస్ బాధితులు సమతులాహారం తీసుకోవాలి. వేగంగా కాకుండా నెమ్మదిగా జీర్ణమయ్యే ఆహారానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. దీంతో రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉండటంతోపాటు శరీరానికి స్థిరమైన శక్తి లభిస్తుంది. రాత్రి నిద్రపోవడానికి కనీసం 2 గంటల ముందే రాత్రి భోజనం ముగించాలి. ఫలితంగా ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచి, రక్తపోటు, షుగర్ అదుపులో ఉంటుంది.
ఆహారం : పాత బియ్యం, గోధుమ, చిరుధాన్యాలు, తృణధాన్యాలను ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి. ఇవి స్థిరమైన శక్తిని విడుదల చేస్తాయి. ముఖ్యంగా సజ్జలు, జొన్నలు, బార్లీ బరువు నిర్వహణకు, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి హెచ్చుతగ్గులు లేకుండా నిర్వహించడానికి దోహదం చేస్తాయి.
చేదు, వగరు రుచులు : కాకరకాయ, వేప, తులసి, మెంతి, నల్ల మిరియాలు, అల్లం వంటి చేదు, వగరు రుచులు కలిగిన ఆహారాలను తీసుకోవాలి. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడానికి, ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని మెరుగుపరచడానికి దోహదం చేస్తాయి.
ఔషధాలు : టైప్ 1 డయాబెటిస్ బాధితులు రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడానికి ఇన్సులిన్ను తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని medlineplus పేర్కొంది. అదే, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రారంభ దశలో ఉన్నవారు కొన్ని సార్లు కేవలం ఆహారపు అలవాట్లు, వ్యాయామం, బరువు తగ్గడం ద్వారా చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించవచ్చు. ఈ క్రమంలో మందులు సరిగా వాడకపోతే రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు అదుపు తప్పి కిడ్నీ వ్యాధులు, కంటి చూపు పోవడం, గుండెపోటు, నరాల బలహీనత వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు.
జీవనశైలి : జీవనశైలిలో మార్పు చేసుకుంటే మధుమేహాన్ని నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. వాకింగ్, యోగా, జాగింగ్, ఈత లాంటి వ్యాయామలను క్రమం తప్పకుండా చేయడం వల్ల ఇన్సులిన్ సున్నితత్వం మెరుగుపడుతుందని gradyhealth పేర్కొంది. రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ నియంత్రణలో ఉండడానికి రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాల పాటు వ్యాయామం మంచి ఫలితాలిస్తుంది.
నిద్రలేమి సమస్య : తక్కువ నిద్ర ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు కారణమై రక్తంలో చక్కెర స్థాయి పెంచుతుందని Sleepfoundation పేర్కొంది. కాబట్టి, రోజుకు కనీసం 7 నుంచి 8 గంటలు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, అధిక ఒత్తిడి వల్ల శరీరంలో కార్టిసోల్ స్థాయిలు పెరిగి గ్లూకోజ్ ఉత్పత్తి ఎక్కువ అవుతుందట. కాబట్టి, ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి ధ్యానం వంటివి చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
నీరు తాగడం : శరీరంలో ద్రవం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ప్లాస్మా పరిమాణం తగ్గిపోతుంది. దీని వల్ల అదే మొత్తంలో ఉన్న గ్లూకోజ్ రక్తంలో మరింత చిక్కగా మారుతుందంటున్నారు నిపుణులు. డీ హైడ్రేషన్ వాసోప్రెస్సిన్ అనే హార్మోన్ను కూడా పెంచుతుందని, ఇది కాలేయంలో గ్లూకోజ్ ఉత్పత్తిని పెంచడానికి, ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని తగ్గించడానికి దోహదపడుతుంది. తేలికపాటి డీహైడ్రేషన్ కూడా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పెంచవచ్చు.
తగ్గించాల్సినవి చక్కెర కంటెంట్, కొవ్వు పదార్థాలు, వేయించినవి, చల్లటి పదార్థాలు, పాలు, పాల ఉత్పత్తులు, తీపి పదార్థాలు, బంగాళeదుంపలు, కాయధాన్యాలు, మైదా ఉత్పత్తులను తగ్గించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. తాజాగా వండిన ఆహారాన్ని సమయానికి తీసుకోవాలని, ఇది జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
NOTE : షుగర్కు సంబంధించి ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
