"హైబీపీ"తో ఆందోళనగా ఉందా? - "ఫిట్ హోగా భారత్" సరైన వేదిక!
జీవనశైలి మార్పులు, ఆహార అలవాట్లలో మార్పులు అనివార్యం - నిపుణులు ఏమంటున్నారో మీ కోసం!
Published : January 31, 2026 at 8:56 AM IST
High Blood Pressure : "మానసిక ఒత్తిడి, అధిక బరువు" హై బీపీకి మార్గాలుగా నిలుస్తున్నాయని అనేక పరిశోధనలు వెల్లడించాయి. నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవనశైలిలో ప్రశాంత జీవనంతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునే విధంగా "ఫిట్ హోగా భారత్" మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దుతుంది. ఇంట్లోనే ఉంటూ రోజు వారి ఆహారం, అలవాట్లు మార్పుకోవడం ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు మెరుగుపర్చుకునేందుకు ఇపుడే 30 రోజుల ఛాలెంజ్లో చేరండి.
ఏదైనా అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రులకు వెళ్లినపుడు ముందుగా శరీర బరువుతో పాటు బీపీ (రక్తపోటు) చెక్ చేస్తుంటారు. శరీరంలో రక్తం ప్రవాహ వేగం ఎక్కువగా ఉందా లేక తక్కువగా ఉందా? అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి బీపీ చూస్తుంటారు. కాగా, మారిన జీవనశైలి కారణంగా అధిక రక్తపోటు (Hypertension) బాధితుల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోందని గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
భారతదేశంలో అధిక రక్తపోటు ఒక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యగా మారింది. గతంలో పట్టణ, నగర ప్రజల్లో ఎక్కువగా కనిపించే అధిక రక్తపోటు ఇటీవల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ వేగంగా పెరుగుతోంది. జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే (NFHS) ప్రకారం దాదాపు ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరు రక్తపోటుకు గురవుతున్నారు. ఈ పెరుగుదల పట్టణ ప్రాంతాల్లో అధికంగా ఉండగా మొత్తం దేశ జనాభాలో 31.1కోట్ల మంది అధిక రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. NFHS-5 (2019-2020) ప్రకారం పట్టణ జనాభాలో 34శాతం, గ్రామీణ జనాభాలో 28శాతం, పురుషులు 21%, మహిళలు 28% బీపీతో బాధపడుతున్నారు. ఛాతీలో రెండు ఊపిరితిత్తుల మధ్య గుప్పెడంత గుండె ఉంటుంది. గుండె ఎక్కువగా కొట్టుకున్నా, తక్కువగా కొట్టుకున్నా అది జీవనాన్ని శాసించే రక్తపోటు తదితర గుండె జబ్బులకు దారితీస్తుంది.
రక్తం శరీరంలోని అన్నిభాగాలకు సరఫరా అవుతుంది. చెడు రక్తం గుండెకు చేరి పరిశుభ్రమై తిరిగి అవయవాలకు చేరుతుంది. ఈ క్రమంలోనే గుండె లయకు అనుగుణంగా రక్త ప్రసరణ ఉడాలి. కానీ, కొందరిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోయి రక్తనాళాలు గట్టిపడిపోవడం వల్ల అధిక రక్తపోటు (హైబీపీ) వస్తుంది. దీనినే వైద్య పరిభాషలో Hypertension అని పిలుస్తారు. ఉండాల్సిన దాని కంటే తక్కువగా ఉంటే దాన్ని Hypotension లేదా లోబీపీ అంటారు. గుండె పనితీరును ఈ రక్తపోటు చెప్పకనే చెప్తుంది. "రక్తపోటు అనేది రోగం కాదు, రోగ లక్షణం మాత్రమే కానీ, అదొక సైలెంట్ కిల్లర్" అని వైద్యులు చెప్తుంటారు.
అధిక రక్తపోటు వల్ల కలిగే ప్రమాదాలు : అదుపులో లేని రక్తపోటు వల్ల, రక్తనాళాలలో కొవ్వు పేరుకుపోతుంది. దీంతో పక్షవాతం, గుండెపోటు వచ్చేందుకు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. గుండె వాపు, గుండె సరిగ్గా పని చేయకపోవడం, ఆయాసం కనిపిస్తుంటాయి. దీర్ఘకాల అధిక రక్తపోటు కారణంగా మూత్ర పిండాలు దెబ్బతింటాయి. కంటి రెటీనా దెబ్బతిని (హైపర్టెన్సివ్ రెటినోపతి) చూపు మందగిస్తుంది. బ్రెయిన్ స్ట్రోక్, జ్ఞాపక శక్తి మందగించే అవకాశాలున్నాయని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
బీపీ చెకింగ్కు వెళ్తే ఇలా చేయండి! : కొంత మందికి ఆస్పత్రి వాతావరణం, డాక్టర్లను చూడగానే భయపడిపోతుంటారు. ఇలాంటి వారు బీపీ పరీక్ష చేయించుకోవడానికి వెళ్లినపుడు ఆందోళనకు గురయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఎవరైనా సరే బీపీ పరీక్షకు ముందు పాటించాల్సిన సూచనలివి.
- గంట ముందుగా ధూమపానం, వ్యాయామం చేయకూడదు.
- కనీసం పది నిమిషాలు ప్రశాంతంగా కూర్చున్నాక పరీక్ష చేయించుకోవాలి.
- బీపీ యంత్రం ఆ వ్యక్తి గుండె ఎత్తులో ఉండాలి.
- పాదాలు పూర్తిగా నేల మీద ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- వెనక ఆసరా ఉండడంతో పాటు చెయ్యి టేబుల్పైన పెట్టాలి.
- బీపీ చూసే సమయంలో కదలకుండా, మాట్లాడకుండా ఉండాలి.
అధిక రక్తపోటు నివారణ చర్యలు :
- రక్తపోటు సమస్య ఉన్నట్లు తేలితే ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవాలి.
- హైబీపీ గురించి ఆందోళన చెందకుండా శరీరానికి క్యాలరీలు, కొవ్వు పదార్థాలు తక్కువగా తీసుకోవాలి. ప్రొటీన్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. కాల్షియం, మెగ్నిషియం, పొటాషియం లాంటి ఖనిజాలు రోజు వారి ఆహారంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- రోజూ 30 నుంచి 45 నిమిషాల పాటు యోగా, నడక వంటి సున్నితమైన వ్యాయామాలు అలవాటు చేసుకోవాలి.
- పనిచేసే కార్యాలయాలు, ఆఫీసుల్లో కుర్చీలకే పరిమితం కాకుండా ప్రతి అరగంటకు ఒకసారి నడవాలి.
- శరీర బరువును అదుపులో ఉంచాలి.
- మద్యపానం, ధూమపానం మానెయ్యాలి.
- ఖాళీ సమయంలో నచ్చిన వారితో మాట్లాడడంతో పాటు నచ్చిన పనులు చేయాలి.
ఆహార పదార్థాల విషయంలో : ఉప్పు వాడకాన్ని తగ్గించాలి. రోజుకు 5 గ్రాములకు మించి వాడొద్దు . ముఖ్యంగా ప్రాసెస్ చేసిన, ప్యాకేజ్ పదార్థాలు మానెయ్యాలి. వాటిల్లో ఉండే సోడియం క్లోరైడ్ రక్తపోటును పెంచుతుంది.
పొటాషియం : ఆహారంలో ఎక్కువగా పండ్లు, కూరగాయలు ఉండేలా చూసుకోవాలి. రక్తపోటును తగ్గించేందుకు పొటాషియం లభించే కొబ్బరినీళ్లు తీసుకోవాలి. నారింజ, పుట్టగొడుగులు, పాలకూర, కంద గడ్డలు, బ్రొకొలి, అరటి పండ్లు, యాప్రికాట్స్, అవకాడో, బాదం, పిస్తా, పప్పు, వాల్నట్స్, గుమ్మడికాయ, పొద్దు తిరుగుడు గింజలు తినాలి.
కొవ్వు పదార్థాలు : రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా ఉండడం రక్తపోటుకు దారితీస్తుంది. నూనెలు తగ్గించడంతో పాటు పచ్చళ్లు, ఊరగాయలు తగ్గించాలి. వంటల్లోనూ నూనె, మసాలాలు, కారం వాడకాన్ని తగ్గించాలి. ఎక్కువ పీచు పదార్థం లభించే పండ్లు, ఆకుకూరలు, పప్పులు తీసుకోవాలి.
Fit Hoga Bharat 30 రోజుల ఛాలెంజ్లో పాల్గొనండి. సహజ పద్ధతుల్లో రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంచుకోవడంతోపాటు మరింత ఆరోగ్య సమాచారం, జీవనశైలి చిట్కాల కోసం
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
