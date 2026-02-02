ETV Bharat / health

- విరుచుకుపడుతున్న మధుమేహ సునామీ! - రిమోట్ కంట్రోల్ మీ చేతుల్లోనే ఉందని తెలుసా?

Diabetes
Diabetes (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 2, 2026 at 2:46 PM IST

Updated : February 2, 2026 at 3:00 PM IST

5 Min Read
Diabetes Symptoms and Causes : ఈ శతాబ్దపు అతి పెద్ద అనారోగ్య సమస్య షుగర్! ప్రపంచవ్యాప్తంగా చక్కెర వ్యాధి బాధితులు ఏకంగా 58.90 కోట్ల మంది ఉన్నారు! అయితే, ఈ డయాబెటీస్​కు అధిక రక్తపోటు, అధిక కొలెస్ట్రాల్ తల్లిదండ్రులు అనే విషయం ఎంత మందికి తెలుసు? అందుకే, ఈ రెండింటికి అడ్డుకట్ట వేస్తే ఆటోమేటిక్​గా షుగర్​ను అడ్డుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం "ఫిట్ హోగా భారత్" చక్కని అవకాశం అందిస్తోంది!

షుగర్ అంటే?

రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి అధికంగా ఉండే పరిస్థితినే డయాబెటిస్ అంటారు. శరీరంలో ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి తగ్గడం లేదా ఇన్సులిన్‌ను శరీరం సరైన విధంగా ఉపయోగించుకోలేని పరిస్థితి ఉంటే, అది డయాబెటిస్​కు దారి తీస్తుంది. తద్వారా రక్తనాళాలు, నరాలు, ముఖ్య అవయవాల పనితీరు మందగిస్తుంది.

ట్రెడిషనల్ ఫుడ్​తో ఆరోగ్యంగా - మన పూర్వీకులు హెల్తీగా ఉండడానికి ఇవే కారణమట!

డయాబెటిస్ రావడానికి ప్రధాన కారణాలు : డయాబెటిస్‌ను టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3 అని మూడు రకాలుగా విభజిస్తారు.

  • టైప్ 1 డయాబెటిస్‌ను ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధిగా పేర్కొంటారు. శరీర రోగనిరోధక వ్యవస్థ పొరపాటున ప్యాంక్రియాస్‌లోని ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేసే బీటా కణాలను నాశనం చేయడం వల్ల ఈ పరిస్థితికి దారితీస్తుంది. జన్యుపరమైన కారణాలు, చిన్న వయసులోనే కనిపించే ఈ రకమైన డయాబెటిస్‌ను పూర్తిగా నివారించడం సాధ్యం కాదు. జీవితాంతం ఇన్సులిన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
  • టైప్ 2 డయాబెటిస్ అంటే అస్తవ్యస్త జీవనశైలికి తోడు జన్యుపరమైన కారణాల ఫలితంగా వస్తుంది. ఊబకాయం, కొవ్వు పెరగడం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, ఎక్కువగా చక్కెర, పిండి, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తినడం వల్ల దీని బారిన పడతారు. ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, వయస్సు పెరగడంతోపాటు కుటుంబ చరిత్ర కూడా కారణమే.
  • టైప్ 3 మధుమేహం గర్భిణుల్లో కనిపిస్తుంది. గర్భధారణ సమయంలో హార్మోన్ల మార్పుల వల్ల తాత్కాలికంగా రక్త చక్కెర పెరిగినా ప్రసవానంతరం తగ్గిపోతుంది. కానీ, వీరికి భవిష్యత్తులో టైప్ 2 డయాబెటిస్ వచ్చే ఉంటుంది.
Symptoms of diabetes
డయాబెటిస్ లక్షణాలు (ETV Bharat)

డయాబెటిస్ ప్రాథమిక లక్షణాలు : షుగర్ వ్యాధి లక్షణాలు నెమ్మదిగా కనిపించవచ్చు, కొందరిలో ఎలాంటి లక్షణాలూ కనిపించకపోవచ్చు. వాటిలో ప్రధానంగా

  • తరచూ మూత్ర విసర్జన
  • అధిక దాహం, తరచూ ఆకలి
  • బలహీనత, అలసట
  • బరువు తగ్గడం, పెరగడం
  • దృష్టి మసకబారడం
  • గాయాలు, పుండ్లు నెమ్మదిగా మానడం
  • పాదాల్లో, చేతుల్లో తిమ్మిరి, జలధరింపు
  • చర్మంపై ఇన్ఫెక్షన్లు ఎక్కువగా రావడం
According to the IDF, people with diabetes
IDF ప్రకారం, డయాబెటిస్ బాధితులు (ETV Bharat)

ఎవరికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటే! :

  • తల్లిదండ్రుల్లో డయాబెటిస్ ఉండటం
  • 40 ఏళ్లు దాటిన వారు
  • ఎక్కువ బరువు, ప్రత్యేకంగా పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు
  • శారీరక శ్రమ తగ్గడం, అనారోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లు
  • రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ సమస్యలు ఉన్న వారు

మధుమేహం ఉప్పెనలా విరుచుకుపడుతోందని ఇంటర్నేషనల్‌ డయాబిటిస్‌ ఫెడరేషన్‌ గత వారం విడుదల చేసిన "డయాబిటిస్‌ అట్లాస్‌" వెల్లడిస్తోంది. 21వ శతాబ్దపు అతిపెద్ద ఆరోగ్య సమస్యల్లో ఇదొకటని హెచ్చరిస్తూ 25.2 కోట్ల మందికి అసలు తమకు జబ్బున్న సంగతే తెలియదని పేర్కొంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 58.90 కోట్ల మంది డయాబెటిస్​తో బాధపడుతున్నారని తెలిపింది.

దాదాపు 9 కోట్ల మంది : ప్రపంచవ్యాప్తంగా మధుమేహం బారిన పడిన ప్రతి ఏడుగురిలో ఒకరు భారతీయులే కావడం ఆందోళనకరం. 20-79 ఏళ్ల వయసువారిలో గతేడాది మధుమేహం బారిన పడిన వారు 8.98 కోట్లు. సంఖ్యా పరంగా చైనా తొలి స్థానంలో, ఆ తర్వాత మనదేశం రెండో స్థానంలో ఉండటం గమనార్హం.

2050 నాటికి 15 కోట్లకు పైగా : మనదేశంలో మధుమేహుల సంఖ్య ప్రస్తుతం 8.98 కోట్లు కాగా, 2050 కల్లా 75% పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. మధుమేహ బాధితులు 15.67 కోట్లకు చేరుకోవచ్చని అంచనా. పట్టణీకరణ, జీవనశైలి మార్పుల వంటి కారణలెన్నో వ్యాధి విస్తరణకు దోహదం చేస్తున్నాయి.

మరింత మందికీ ముప్పు : దేశంలో ముందస్తు మధుమేహం గలవారి సంఖ్య కూడా ఎక్కువే అని తెలుస్తోంది. దాదాపు 13.8శాతం మందిలో గ్లూకోజు మోతాదులు అధికంగా ఉంటుండటం ఆందోళనకరం. వీరంతా మున్ముందు పూర్తిస్థాయి మధుమేహం బారిన పడే అవకాశాలున్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Organs damaged by diabetes
డయాబెటిస్ వల్ల దెబ్బతినే అవయవాలు (ETV Bharat)

సమస్యలు, మరణాల బెడద : మధుమేహం కారణంగా దేశంలో 2024 సంవత్సరంలో 33 లక్షల మంది మరణించారు. సమయానికి జబ్బును గుర్తించి, చికిత్స ప్రారంభిస్తే ఈ మరణాలు చాలావరకూ తగ్గేవే. మధుమేహం దుష్ప్రభావాలతో గుండెజబ్బులు, కిడ్నీ వైఫల్యం, నాడులు దెబ్బతినటం వంటి సమస్యలు చాలామందిని వేధిస్తున్నాయి. మధుమేహ బాధితుల్లో గుండె విఫలమయ్యే ముప్పు 84%, గుండె పోటు ముప్పు 72%, పక్షవాతం ముప్పు 52% అధికంగా ఉంటున్నట్టు తాజా గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

టైప్‌ 1 లోనూ రెండో స్థానం :టైప్‌ 1 మధుమేహంలోనూ మనదేశం రెండో స్థానంలో ఉంది. దాదాపు 9.41 లక్షల మంది బాధితుల్లో 3.01 లక్షల మంది పిల్లలు, 20 ఏళ్లలోపు యువకులే.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • మధుమేహాన్ని వీలైనంత త్వరగా గుర్తించడం వల్ల దుష్ప్రభావాల నుంచి బయటపడొచ్చని వైద్య నిపుణులు చెప్తున్నారు. మధుమేహం లక్షణాలు సాధారణమైనవే కాబట్టి రక్త పరీక్ష ద్వారానే తెలుస్తుందంటున్నారు.
  • 20 ఏళ్ల వయస్సు దాటిన వారంతా ఏడాదికి ఒక్కసారైనా పరగడుపున రక్తంలో గ్లూకోజు పరీక్ష చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
glucose levels in blood
రక్తంలో గ్లూకోజ్ మోతాదు (ETV Bharat)
  • గ్లూకోజు మోతాదు 100 ఎంజీ లోపుంటే ఆందోళన అవసరం లేదంటున్నారు. గ్లూకోజ్ 100-125 మధ్యలో ఉంటే మధుమేహంలోకి అడుగుపెట్టినట్టేనని, 125 దాటితే మధుమేహం వచ్చినట్టేనని చెప్తున్నారు. భోజనం చేసిన రెండు గంటల తర్వాత గ్లూకోజు 140 ఎంజీ దాటితే ముందస్తు మధుమేహంగా, 200 దాటితే మధుమేహంగా పరిగణించాలంటున్నారు. మూడు నెలల గ్లూకోజు సగటును తెలిపే హెచ్‌బీఏ1సీ పరీక్ష ఫలితం 5.7 దాటితే ముందస్తు మధుమేహంగా, 6.5 దాటితే మధుమేహం వచ్చినట్టేనని గుర్తించాలంటున్నారు. ముందస్తు మధుమేహమైనా, మధుమేహమైనా రెండూ రక్తనాళాలను దెబ్బతీస్తాయి కాబట్టి నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
  • చక్కెర వ్యాధి బాధితులు మందులు తప్పనిసరిగా వాడాలని, సత్వరం చికిత్స ఆరంభించటమూ ముఖ్యమేనని హైదరాబాద్​కు చెందిన మధుమేహ పరిశోధకులు డాక్టర్ పి.వి.రావు వెల్లడించారు. సేంద్రియ పద్ధతిలో పండించిన ఆహార పదార్థాలు తింటున్నామనో, రోజూ వ్యాయామం చేస్తున్నామనో లెక్కలు వేసుకుంటూ మధుమేహం దానికదే తగ్గుతుందని మందులు ఆపొద్దని స్పష్టం చేశారు. మందులతో పాటు ఆహార నియమాలు పాటించాలని, నిత్యం వ్యాయామం చేయాలని సూచించారు.

"Fit Hoga Bharat 30 Days Challenge" లో పాల్గొనండి. సహజ పద్ధతుల్లో మధుమేహం నియంత్రణలో ఉంచుకోవడంతోపాటు మరింత ఆరోగ్య సమాచారం, జీవనశైలి చిట్కాల కోసం ETV Bharat పై క్లిక్ చేయండి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

Last Updated : February 2, 2026 at 3:00 PM IST

