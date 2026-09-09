ధ్యానంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం - మానసిక వికాసానికి దివ్యౌషధం అంటున్న నిపుణులు!
మెడిటేషన్ - శారీరక, మానసిక సమతుల్యతకు సాధన చేయాలని నిపుణుల సూచన!
Published : September 9, 2026 at 3:00 PM IST
Ways Meditation can Improve your Health : ధ్యానం అనేది మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి, సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి తోడ్పడే ఒక పురాతన మనో శారీరక సాధన. ఒత్తిడి, ఆందోళన, అనారోగ్యకరమైన అలవాట్లు సర్వసాధారణమైపోయిన నేటి జీవనశైలిలో, మానసిక సమతుల్యతను పెంపొందించుకోవడానికి ధ్యానం ఒక సహజమైన, ప్రభావవంతమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది. ఇందులో లోతైన శ్వాస తీసుకోవడం, మైండ్ఫుల్నెస్ లేదా ఏదైనా ఒక విషయంపై దృష్టి కేంద్రీకరించడం వంటి సాధారణ పద్ధతులు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి మానసిక స్పష్టతను, అంతర్గత ప్రశాంతతను చేకూర్చడానికి ఎంతగానో సహాయపడతాయని అంటున్నారు.
మెడిటేషన్ క్రమం తప్పకుండా సాధన చేయడం వల్ల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై అద్భుతమైన ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ఏకాగ్రతను మెరుగుపరచడానికి, మానసిక స్థిరత్వాన్ని పెంచడానికి, ప్రశాంతమైన నిద్రకు ఎంతగానో తోడ్పడుతుందని అంటున్నారు. శారీరక విశ్రాంతితో పాటు సానుకూల ఆలోచనలను పెంపొందించడం ద్వారా ఆందోళన,కుంగుబాటు వంటి సమస్యలను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి కూడా ధ్యానం అద్భుతంగా సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
ప్రయోజనాలు : ధ్యానం వల్ల కలిగే గొప్ప ప్రయోజనాలలో ఒకటి ఏమిటంటే, దీనిని సాధన చేయడం ఎంతో సులభం. దీనికోసం ఎటువంటి ప్రత్యేక పరికరాలూ అవసరం లేదు. ప్రతిరోజూ కేవలం కొన్ని నిమిషాలు కేటాయించినా సరిపోతుందట. అది మిమ్మల్ని మరింత ప్రశాంతంగా, ఏకాగ్రతతో, ఉత్సహంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. కాలక్రమేణా, ధ్యానం ఒక ఆరోగ్యకరమైన అలవాటుగా మారి, ప్రశాంతమైన మనస్సుకు, సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి బాటలు వేస్తుంది.
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ఒత్తిడి తగ్గుతుంది : ధ్యానం చేయడం వల్ల శరీరంలో కార్టిసాల్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి. ఇది మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉండటంతో పాటు శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా ఉండానికి దోహదపడుతుంది. ముఖ్యంగా, రోజువారీ ఒత్తిడిని సమర్థవంతంగా అదుపులో ఉంచుకోవడానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన మార్గమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది : క్రమం తప్పకుండా ధ్యానం చేయడం వల్ల ఏకాగ్రత పెరిగి, జ్ఞాపకశక్తి, మానసిక స్పష్టత మెరుగవుతాయి. ఈ ప్రయోజనాలు వయస్సుతో పాటు వచ్చే జ్ఞాపకశక్తి లోపం, డిమెన్షియా వంటి సమస్యలతో పోరాడటానికి సహాయపడతాయి.
ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది : ధ్యానం శ్రద్ధ వహించే సామర్థ్యాన్నిపెంచుతుంది. దీనివల్ల ఏదైనా విషయంపై ఎక్కువ సేపు దృష్టి పెట్టగలుగుతారు.
ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది : ధ్యానం మానసిక క్రమశిక్షణను పెంపొందిస్తుంది. ఇది చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉండటానికి అవసరమైన మానసిక బలాన్ని ఇస్తుంది.
మంచి నిద్ర పడుతుంది : ధ్యానం చేయడం వల్ల త్వరగా నిద్ర పట్టడమే కాకుండా, నిద్ర నాణ్యత కూడా మెరుగవుతుంది.
నొప్పి తగ్గుతుంది : ధ్యానం శారీరక నొప్పిని తగ్గించడంలో, భావోద్వేగాలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. వైద్య చికిత్సతో పాటు దీనిని చేయడం వల్ల దీర్ఘకాలిక నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
రక్తపోటు తగ్గుతుంది : ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు రక్తపోటు తగ్గుతుంది. అలాగే, క్రమం తప్పకుండా ధ్యానం చేసేవారిలో ఇది నియంత్రణలో ఉంటుంది. ఇది గుండె, రక్తనాళాలపై ఒత్తిడిని తగ్గించి, గుండె జబ్బులు రాకుండా కాపాడుతుంది.
ఆందోళన తగ్గుతుంది : క్రమం తప్పకుండా ధ్యానం చేయడం వల్ల మానసిక ఆందోళన తగ్గుతుంది. ఇది సామాజిక ఆందోళన, భయాలు, అబ్సెసివ్-కంపల్సివ్ వంటి మానసిక ఆరోగ్య సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.
డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది : ధ్యానం డిప్రెషన్ బారిన పడకుండా లేదా దాని తీవ్రతను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
దయాగుణం పెరుగుతుంది : ధ్యానం మిమ్మల్ని మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి, మీలోని ఉత్తమ రూపాన్ని కనుగొనడానికి, ఇతరుల పట్ల సానుకూల భావాలను, మంచి పనులను పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.
పరిశోధన మూలాలు :
https://health.ucdavis.edu/blog/cultivating-health/10-health-benefits-of-meditation-and-how-to-focus-on-mindfulness-and-compassion/2022/12
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/meditation/in-depth/meditation/art-20045858
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10355843/
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