ETV Bharat / health

"జీరో క్యాలరీస్ రైస్" - మరి ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా?

కొంజాక్ అన్నం మధుమేహం, కొలెస్ట్రాల్​ను తగ్గిస్తుందట - జాగ్రత్తలు అవసరమంటున్న నిపుణులు!

Konjac rice
Konjac rice (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : March 19, 2026 at 9:20 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Ways Konjac Can Help Boost Your Health : 'అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం' అని పెద్దలు చెబుతుంటారు. మనదేశంలో ఎంతోమందికి ఇష్టమైన ఆహారం. క్యాలరీలు ఎక్కువని తెలిసినా, అది తప్ప మరొకటి తినలేనివాళ్లు కొంతమంది. ఆ ఇష్టాన్ని బలవంతంగా చంపుకుని రైస్​కు దూరంగా ఉండేవాళ్లు మరికొందరు. అందుకే ఆ బాధ లేకుండా ఇప్పుడు దాదాపు జీరో క్యాలరీలతో ఉండే రైస్ కూడా మార్కెట్​లో దొరుకుతున్నాయి. అయితే, ఇవి వరి ధ్యానం కాదట. కొంజాక్ అనే ఓ రకం దుంపతో చేస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొంజాక్ అన్నం వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కొంజాక్ దుంపేమిటీ? రైస్ ఏమిటీ? అందులో క్యాలరీలు ఉండకపోవడమేంటీ? అని ఆలోచిస్తున్నారా? అది నిజమే అంటున్నారు నిపుణులు. కంద, కర్ర పెండలం మాదిరిగానే ఇదీ ఒక రకం దుంప జాతి మొక్క. ఆసియా దేశాల్లో పెరుగుతుందట. దీన్నే స్నేక్ పామ్, వూడూ లిలీ అనీ పిలుస్తారు. చైనా, జపాన్, చైనాల్లో దీని వాడకం ఎక్కువగా ఉంటుందట. ఈ దుంపలో పిండి జిగురుగా ఉండటంతో దీంతో చేసిన న్యూడుల్స్, పాస్తా వంటివి అక్కడివారు చాలా ఇష్టంగా తినేవారు. అంతేకాదు, ఈ పిండిలో క్యాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయట. అసలే ఒబెసిటీతో బాధపడుతున్న ప్రపంచ ప్రజల్ని ఈ జీరో క్యాలరీల నూడుల్సూ, పాస్తాలూ బాగా ఆకర్షించాయి. ఇక ఈ దుంపతో నూడుల్స్​తో పాటు బియ్యం కూడా తయారుచేయడం మొదలుపెట్టారట.

ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? : కొంజాక్ దుంపలో గ్లూకోమనన్ అనే పీచు శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వంద గ్రా. పిండిలో 50 గ్రా. ఫైబర్, 1.64 గ్రా. ప్రొటీన్, కొద్ది మోతాదులో క్యాల్షియం, ఫాస్ఫరస్, ఐరన్, జింక్, మాంగనీస్, క్రోమియం, కాపర్ వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయట.

clevelandclinic ప్రకారం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది : ఇందులో క్యాలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. గ్లూకోమానన్ ఫైబర్ నీటిని పీల్చుకుని కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల ఆకలి తక్కువగా వేసి బరువు తగ్గడానికి తోడ్పడుతుందట.

ప్రేగు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది : కొంజాక్ రైస్​లోని ఫైబర్ ఒక 'ప్రీబయోటిక్' గా పనిచేస్తుంది. ఇది మన ప్రేగులలో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియాకు ఆహారంగా ఉపయోగపడి, అవి పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. దీనివల్ల గట్ మైక్రోబయోమ్ ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది : కొంజాక్ రైస్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది డయాబెటిక్​ ఉన్నవారికి ఒక అద్భుతమైన ఆహార ఎంపికగా పరిగణించబడుతుందట. ఎలాగంటే, ఇందులో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. దీనివల్ల తిన్న తర్వాత రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగవట. అలాగే, ఇందులోని గ్లూకోమానన్ ఫైబర్ జీర్ణక్రియను నెమ్మదింపజేస్తుంది. దీనివల్ల మనం తినే ఇతర ఆహారాల నుంచి గ్లూకోజ్ రక్తంలోకి నెమ్మదిగా విడుదలవుతుందట. గ్లూకోమానన్ అనేది ఒక రకమైన కరిగే హెమీసెల్యులోజ్. ఇది రక్తంలోని చక్కెర, కొవ్వు పదార్థాలను (లిపిడ్స్) తగ్గించే స్పష్టమైన ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.

కొలెస్ట్రాల్​ను తగ్గిస్తుంది : కొంజాక్​ రైస్​లో ఉండే గ్లూకోమానన్ అనే కరిగే ఫైబర్ కొలెస్ట్రాల్​ను తగ్గించడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఇందులోని ఫైబర్ జీర్ణవ్యవస్థలో ఒక జిగురు లాంటి పొరను ఏర్పరుస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది ధమనులలో కొవ్వు పేరుకుపోకుండా చూస్తుందట. అలాగే, ఆహారం నుంచి ఫ్యాట్​, కొలెస్ట్రాల్​ను శరీరం గ్రహించకుండా అడ్డుకుంటుంది. గ్లూకోమానన్ రక్త కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని శాస్త్రీయ ఆధారాలు సూచిస్తున్నాయని FDA నిర్ధారించింది. గ్లూకోమానన్ సాధారణంగా కొంజాక్ మొక్క అని కూడా పిలువబడే ఎలిఫెంట్ యామ్ గడ్డ దినుసు లేదా వేరులో కనిపిస్తుందని పేర్కొంది.

మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది : మలబద్ధకం నివారణకు కొంజాక్​ రైస్ చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను క్రమబద్ధీకరించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. కానీ, కొంజాక్ రైస్ తిన్నప్పుడు తగినంత నీరు తాగకపోతే, ఆ ఫైబర్ గట్టిపడి మలబద్ధకం మరింత ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, రోజంతా ఎక్కువ నీరు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

కొంజాక్ రైస్ ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, ఇందులో పీచు పదార్థం చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కొందరిలో కొన్ని దుష్ప్రభావాలు కనిపించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇది తిన్న తర్వాత కొంతమందిలో కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, కడుపులో అసౌకర్యంగా అనిపించవచ్చట. అంతేకాదు, కొంజాక్ రైస్ నీటిని పీల్చుకుని త్వరగా ఉబ్బుతుందట. కాబట్టి, దీనిని సరిగ్గా నమలకుండా మింగితే గొంతులో లేదా అన్నవాహికలో అడ్డుపడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

TAGGED:

KONJAC RICE HEALTH BENEFITS
SIDE EFFECTS OF KONJAC RICE
WHAT IS KONJAC
HOW TO USE KONJAC
KONJAC RICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.