ప్రసవానంతరం ఏం జరుగుతుంది? - వైద్యులు ఏమంటున్నారంటే!
ప్రసవానంతరం ఆరోగ్యంపై ప్రభావం - ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసా?
Published : May 20, 2026 at 3:38 PM IST
Postpartum Symptoms Women Should Never Ignore : ప్రసవానంతరం మహిళల శరీరంలో ఎన్నో రకాల మార్పులు కనిపిస్తుంటాయి. బరువు తగ్గడం లేదా పెరగడం, మూడ్స్వింగ్స్ వంటివి చాలామందిలో కనిపించడం సహజం. అయితే, కొంతమంది వీటి మాదిరిగానే కొన్ని ఇతర లక్షణాలు, సమస్యల్ని సర్వసాధారణమే అనుకొని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. ఇది దీర్ఘకాలంలో ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, బాలింతల్లో ఈ సమస్యలు, లక్షణాలు కనిపిస్తే అశ్రద్ధ చేయద్దని, వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంతకీ ఏంటా సమస్యలు? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
అలసట, నీరసం : బిడ్డకు జన్మనిచ్చే క్రమంలో శరీరం శక్తిని కోల్పోయి నీరసించి పోతుంది. ఆ తర్వాతా ఐదారు వారాల పాటు ఈ నీరసం, అలసట అలాగే ఉంటుంది. ప్రసవానంతరం తీసుకునే ఆహారం, విశ్రాంతితో ఈ సమస్య క్రమంగా దూరమవుతుంది. కానీ, కొంతమందిలో ఈ లక్షణాలు వారాల తరబడి అలాగే వేధిస్తుంటాయట. అయితే, ప్రసవం తర్వాత ఆరువారాలు దాటినా, చక్కగా విశ్రాంతి తీసుకున్నా, శరీరంలో అలసట, నీరసం కనిపిస్తే అది ఎనీమియా, థైరాయిడ్, విటమిన్ లోపం వల్ల అయి ఉండచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా డాక్టర్ని సంప్రదించి తగిన చికిత్స తీసుకుంటే, ఇటు తల్లికి, అటు బిడ్డకూ మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అకస్మాత్తుగా చాలా అలసిపోయి, నీరసంగా ఉండటం, ఇది దీర్ఘకాలిక అలసట లాంటిది కాదని cdc పేర్కొంది.
బ్లీడింగ్ ఆగట్లేదా? : నార్మల్ లేదా సిజేరియన్ డెలివరీ అయినా తర్వాత కూడా బ్లీడింగ్ సహజమే. అయితే, క్రమంగా తగ్గుతూ కొన్ని వారాల తర్వాత ఆగిపోతుంది. అయితే, కొందరిలో ఇది వారాల తరబడి కొనసాగుతూనే ఉంటుందట. ఇంకొంతమందిలో గడ్డల మాదిరిగా రక్తస్రావం అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయద్దంటున్నారు. ముఖ్యంగా, ఆరు వారాల తర్వాత కూడా బ్లీడింగ్, స్పాటింగ్ కనిపిస్తే అది ఇన్ఫెక్షన్, హార్మోన్ల అసమతుల్యత వంటి సమస్యలకు సూచన కావచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, డాక్టర్ని సంప్రదించి అసలు సమస్య ఏంటో తెలుసుకొని త్వరితగతిన చికిత్స తీసుకోవడం మంచిదట. అధిక రక్తస్రావం, రక్తపోటు, గుండె వైఫల్యం, రక్తపు గడ్డలు, డిప్రెషన్ ప్రసవానంతర సమస్యలు తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి లేదా మరణానికి కారణం కావచ్చని unmhealth పేర్కొంది.
మంటగా అనిపించడం : డెలివరీ తర్వాత కొంతమందిలో మూత్ర విసర్జన చేస్తున్నప్పుడు మంట రావడం, మూత్రనాళ సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు మాములే! అయితే, కోలుకునే కొద్దీ ఇవి తగ్గిపోవడానికి బదులు తీవ్రమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సుదీర్ఘ ప్రసవం, ఈ సమయంలో ఉపయోగించే క్యాథెటర్ వల్ల మూత్రాశయానికి గాయమవడం వంటివీ మూత్ర విసర్జన సమయంలో మంట తగ్గకపోవడానికి కారణాలుగా పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, రోజులు గడిచే కొద్దీ మంట తీవ్రమైతే డాక్టర్ని సంప్రదించి తగిన చికిత్స తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
అలాగే, కొంతమందిలో ప్రసవం తర్వాత తుమ్మినా, దగ్గినా మూత్రం పడుతుంటుంది. డెలివరీ టైంలో కటి వలయపు కండరాలు బలహీన పడడం వల్ల ఇలా జరుగుతుందని clevelandclinic పేర్కొంది. ఈ సమస్యను దూరం చేసుకోవాలంటే, కటి వలయపు కండరాల్ని తిరిగి దృఢంగా చేసుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు. ఇందుకోసం డాక్టర్ సమక్షంలో ఫిజియోథెరపీ తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
ఆ నొప్పులు తగ్గకపోతే : ప్రసవం తర్వాత ఒంటి నొప్పులూ సర్వ సాధారణమే! అయితే, కోలుకునే కొద్దీ ఇవి తగ్గిపోతాయి. అలాకాకుండా, నెలల తరబడి నడుం నొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు, కటి భాగంలో నొప్పి కొనసాగితే నిర్లక్ష్యం చేయవద్దంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ప్రసవం వల్ల కోర్ కండరాలు బలహీనపడడం, కటి భాగంపై పడే ఒత్తిడి, బిడ్డకు పాలిచ్చే సమయంలో సరైన భంగిమలో కూర్చోకపోవడం వంటివి ఈ నొప్పులు దీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగడానికి కారణమవుతాయని చెబుతున్నారు. అందుకే, ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్ని సంప్రదించి ఫిజియోథెరపీ, ఇతర చికిత్సలు తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
డిప్రెషన్లోకి వెళ్లకుండా : డెలివరీ తర్వాత హార్మోన్ల స్థాయిల్లో హెచ్చుతగ్గుల వల్ల మూడ్స్వింగ్స్ వస్తుంటాయి. ఫలితంగా, డల్గా కనిపించడం, కోపం, చిరాకు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. అయితే, రోజులు గడిచే కొద్ది ఇవి క్రమంగా దూరమవుతుంటాయట. అలాకాకుండా, ఈ ఒత్తిడి దీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగితే అది పోస్ట్పార్టమ్ డిప్రెషన్గా పరిగణించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాస్తవానికి, దీనివల్ల తల్లిపైనే కాదు, బిడ్డ ఆరోగ్యంపైనా ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, డాక్టర్లు సహాయం తీసుకుంటూ, ఈ సమస్య నుంచి ఎంత త్వరగా బయటపడితే అంత మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
ఇలా ఈ సమస్యలు, లక్షణాల్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా చక్కటి పోషకాహారం తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, కొన్ని వారాలు గడిచాక డాక్టర్ సలహా మేరకు చిన్నపాటి వ్యాయామాల్ని రోజువారీ జీవనశైలిలో భాగం చేసుకుంటే, ప్రసవానంతర సమయాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
