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పొగతాగని వారిలో 'నోటి క్యాన్సర్' - కారణాలను విశ్లేషిస్తున్న నిపుణులు!

నోటి క్యాన్సర్​కు ఎన్నో కారకాలు - అవగాహన, చికిత్స ముఖ్యం

Oral Cancer
Oral Cancer (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 29, 2026 at 5:07 PM IST

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Oral Cancer Not Just a Smoker's Disease : సాధారణంగా నోటి క్యాన్సర్ అనగానే అందరికీ మొదటగా గుర్తొచ్చేది ధూమపానం. పొగాకు వాడకం దీనికి ప్రధాన కారణం అయినప్పటికీ, ధూమపానం చేయని వారికి కూడా నోటి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పొగాకు నమలడం, మితిమీరిన మద్యపానం, వైరల్ ఇన్‌ఫెక్షన్లు, నోటి పరిశుభ్రత సరిగ్గా లేకపోవడం, అనారోగ్యకరమైన జీవనశైలి, కొన్ని రకాల పర్యావరణ ప్రభావాల వల్ల ధూమపానం చేయని వారు కూడా ఈ క్యాన్సర్ బారిన పడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీని గురించి ముందుగానే అవగాహన కలిగి ఉండటం వల్ల వ్యాధిని ముందుగా గుర్తించి, సకాలంలో చికిత్స పొందవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నోటి క్యాన్సర్​కు కారణాలు, లక్షణాలు గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

పొగాకు ఏ రూపంలో తీసుకున్న ప్రమాదకరమే : సిగరెట్లు, బీడీలు తాగడం కంటే పొగాకు లేదా గుట్కా నమలడం తక్కువ ప్రమాదకరమని అనుకోవడం పెద్ద పొరపాటు. ఈ క్రమంలో నమిలే పొగాకు వల్ల నోటి కణజాలాలు క్యాన్సర్​కు కారణమయ్యే రసాయనాల బారిన పడతాయంటున్నారు నిపుణులు. అందువల్ల, పొగాకు ఏ రూపంలో తీసుకున్నా నోటిలోని కణాలు దెబ్బతింటాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, అన్ని రకాల పొగాకు ఉత్పత్తులకు దూరంగా ఉంటే ఆరోగ్యానికి మంచిదట.

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నోటి పూత తగ్గకపోతే జాగ్రత్త : నోటిలో వచ్చిన పుండు లేదా పూత కొన్ని వారాలైన తగ్గకుండా ఉంటే లేదా అది మాటిమాటికీ వస్తూ రక్తం కారడం, నొప్పి వంటి సమస్యలు ఉంటే దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, చాలామంది ఇది ఒత్తిడి, కారం ఎక్కువగా తినడం లేదా అనుకోకుండా నోరు కొరుక్కోవడం వల్ల ఇలా జరుగుతుంటుందని భావిస్తారు. కానీ, సాధారణంగా వచ్చే పుండ్లు తగ్గిపోతాయి. కానీ, ఎక్కువ రోజులు తగ్గకుండా ఉండే డాక్టర్​ను సంప్రదించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

తెల్లటి లేదా ఎర్రటి మచ్చలు : నోటి లోపల అసాధారణమైన తెల్లటి లేదా ఎర్రటి మచ్చలు రావడం, చర్మం మందంగా మారడం లేదా నోటి లోపలి రంగు మారడం వంటివి క్యాన్సర్ ముందస్తు లక్షణాలు కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, క్రమం తప్పకుండా నోటిని పరిశీలించుకోవడం, తరచూ డాక్టర్​ను సంప్రదించడం వల్ల ఇలాంటి మార్పులను ముందే గుర్తించవచ్చుని సూచిస్తున్నారు.

గొంతు మారడం, మింగడంలో ఇబ్బంది : ఆహారం మింగడంలో ఇబ్బంది, గొంతులో నిరంతరం అసౌకర్యం, బొంగురుపోవడం, నోటిలో తిమ్మిరి లేదా దవడ కదపడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలు ఎక్కువ రోజులు ఉంటే తప్పకుండా పరీక్ష చేయించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇలాంటి సమస్యలకు సొంత వైద్యం చేసుకోకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు.

HPV : హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ (HPV) సాధారణంగా గర్భాశయ క్యాన్సర్​కు కారణమవుతుందని అందరికీ తెలుసు. కానీ, ఈ వైరస్​లోని కొన్ని ప్రమాదకరమైన రకాలు నోరు, గొంతు క్యాన్సర్​కు కూడా కారణమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని నుంచి అవగాహన పెంచుకోవడం, సకాలంలో వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం, సురక్షితమైన పద్ధతులు పాటించడం వల్ల ఈ ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

జీవనశైలి మార్పులు ముఖ్యం : క్యాన్సర్ రాకుండా ఉండాలంటే కేవలం పొగాకు మానడమే సరిపోదంటున్నారు నిపుణులు. నోటి పరిశుభ్రతను పాటించడం, మద్యపానాన్ని పరిమితం చేయడం, సమతులాహారం తీసుకోవడం, శారీరకంగా చురుగ్గా ఉండటం, పంటి సమస్యలు ఉంటే వెంటనే చికిత్స తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు. తాము ఆరోగ్యంగా ఉన్నామని లేదా ఎలాంటి అలవాట్లు లేవనే కారణంతో ఇలాంటి లక్షణాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దట.

పరిశోధన మూలాలు :

https://www.nhs.uk/conditions/mouth-cancer/symptoms/

https://medlineplus.gov/ency/article/001035.htm

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mouth-cancer/symptoms-causes/syc-20350997

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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