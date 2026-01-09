ETV Bharat / health

మీలో ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయా? - హార్ట్ ఫెయిల్యూర్​ వార్నింగ్స్ కావొచ్చట!

శరీరానికి పవర్​హౌజ్​లా గుండె - హర్ట్​ ఫెయిల్యూర్​కు ముందు శరీరంలో పలు లక్షణాలు కనిపిస్తాయట - జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిదని సలహా!

Heart Failure
Heart Failure (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 9, 2026 at 3:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Warning Signs of Early Heart Failure: మన శరీరం సక్రమంగా పనిచేయడానికి గుండె ఒక పవర్‌హౌస్‌లా పనిచేస్తూ, ఆక్సిజన్, పోషకాలతో కూడిన రక్తాన్ని అన్ని అవయవాలకు పంపిస్తుంది. అయితే, ఏదైనా కారణం వల్ల హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నప్పుడు శరీరం కొన్ని సంకేతాలను పంపుతుందని.. వీటిని ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించడం వల్ల హార్ట్ ఎటాక్ లేదా కార్డియోమయోపతి వంటి తీవ్రమైన సమస్యలను నివారించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో గుండె వైఫల్య సంకేతాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

తల తిరగడం : బలహీనమైన గుండె మెదడుకు ఆక్సిజన్​తో కూడిన రక్తాన్ని సరఫరా చేయలేనప్పుడు తల తిరగడం లేదా స్పృహ తప్పిపోయినట్లు అనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనిని కేవలం బలహీనతగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేయకూడదంటున్నారు. తరచుగా ఇలా జరిగితే వెంటనే డాక్టర్​ను సంప్రదించాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

నిద్రలో ఇబ్బందులు : రాత్రిపూట తరచుగా దగ్గు రావడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది లేదా పదేపదే మూత్ర విసర్జన కోసం నిద్ర లేవాల్సి రావడం గుండె సమస్యకు సంకేతం కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. పడుకున్నప్పుడు శరీరంలోని ద్రవాలు ఊపిరితిత్తుల వైపు వెళ్లతాయని, దీనివల్ల శ్వాస తీసుకోవడం మరింత కష్టమవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

Chest discomfort
ఛాతీలో అసౌకర్యం (Getty Images)

పప్పుధాన్యాలతో డయాబెటిస్ నియంత్రణలో ఉంటుందా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?

ఛాతీలో అసౌకర్యం : గుండెలో సూదితో గుచ్చినట్లు అనిపించడం, బిగుతుగా ఉండటం లేదా బరువుగా అనిపించడం వంటివి గుండె సమస్యలకు ప్రధాన సంకేతాలంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా, శ్రమ పడినప్పుడు ఇలా అనిపిస్తే అది 'ఎంజినా' (గుండెకు రక్త ప్రసరణ తగ్గడం) లేదా హార్ట్ ఎటాక్ ముందస్తు సంకేతం కావచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.

శారీరక సామర్థ్యం తగ్గడం : మెట్లు ఎక్కినప్పుడు లేదా చిన్న చిన్న ఇంటి పనులు చేసినప్పుడు మునుపటి కంటే త్వరగా అలసిపోతుంటారు. ఇలాంటి వారి గుండె శరీర అవసరాలకు అనుగుణంగా పనిచేయడం లేదంటున్నారు నిపుణులు. వ్యాయామం చేయలేకపోవడం అనేది గుండె పనితీరు తగ్గుతుందనడానికి మొదటి సంకేతమంటున్నారు.

Weight gain
బరువు పెరగడం (Getty Images)

అకస్మాత్తుగా బరువు పెరగడం : చాలా తక్కువ సమయంలో అకస్మాత్తుగా 2-3 కిలోల బరువు పెరిగితే, అది కొవ్వు వల్ల కాకుండా శరీరంలో ద్రవాలు పేరుకుపోవడం వల్ల కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. గుండె రక్తాన్ని సమర్థవంతంగా పంపింగ్ చేయనప్పుడు ఇలా జరుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

నిరంతర దగ్గు లేదా పిల్లికూతలు : తెలుపు లేదా గులాబీ రంగు, రక్తంతో కూడిన శ్లేష్మం ఉత్పత్తి చేసే దగ్గు వంటి సంకేతాలు గుండె వైఫల్యానికి కారణమని American Heart Association అధ్యయనం పేర్కొంది. కాబట్టి, దీనిని కేవలం ఊపిరితిత్తుల సమస్యగా భావించకూడదని వివరిస్తున్నారు.

cough
దగ్గు (Getty Images)

క్రమరహిత హృదయ స్పందన : గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం లేదా లయ తప్పడం వంటివి గుండె రక్తాన్ని పంపింగ్ చేయడానికి పడుతున్న ఇబ్బందిని సూచిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి అరిథ్మియా వంటి తీవ్రమైన గుండె సమస్యలకు సంకేతాలు కావచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. వేగవంతమైన లేదా క్రమరహిత హృదయ స్పందన గుండె వైఫల్యానికి కారణమని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.

cough
దగ్గు (Getty Images)

అలసట : తగినంత విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పటికీ నిరంతరం అలసటగా, బలహీనంగా అనిపిస్తుంటే గుండె తగినంత రక్తాన్ని అవయవాలకు పంపలేకపోతోందని అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ సమస్యను చాలా మంది నిర్లక్ష్యంగా తీసుకుంటారని.. కానీ వెంటనే డాక్టర్లను సంప్రదించాలని చెబుతున్నారు.

Fatigue
అలసట (Getty Images)

కాళ్లు, పాదాల వాపు : రక్త ప్రసరణ సరిగ్గా లేనప్పుడు ద్రవాలు కణజాలాలలో పేరుకుపోతాయంటున్నారు నిపుణులు. గుండె బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు రక్తం సరిగ్గా ప్రవహించక కాళ్ల కింద భాగాల్లో, ముఖ్యంగా చీలమండల వద్ద వాపు కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ పరిస్థితిని పెరిఫెరల్ ఎడెమా అంటారు.

శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది : పడుకున్నప్పుడు ఊపిరి ఆడకపోవడం లేదా నిద్రలో అకస్మాత్తుగా శ్వాస కోసం ఇబ్బంది పడటం గుండె వైఫల్యానికి కారణంగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనిని 'ఆర్థోప్నియా' అంటారు. ఊపిరితిత్తులలో ఒత్తిడి పెరగడం వల్ల ఇలా జరుగుతుందట. ఊపిరితిత్తులలో ద్రవం పేరుకుపోవడం వల్ల దగ్గు, ఊపిరి ఆడకపోవడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని Harvard Health Publishing అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో ఇలాంటి లక్షణాలు ఏవైనా కనిపిస్తే, వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించి పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

గుండె ఆరోగ్యం "స్పెషల్ డైట్" - నిపుణులు సూచిస్తున్న డైట్ ప్లాన్లు ఇవే!

ఈ ఫుడ్ అతిగా తింటున్నారా? - సెకండ్ బ్రెయిన్​ దెబ్బతింటుందట!

TAGGED:

HEART NOT EFFICIENTLY PUMPING BLOOD
FACES OF HEART FAILURE
HEART TO PUMP LESS BLOOD
CONGESTIVE HEART FAILURE
HEART FAILURE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.