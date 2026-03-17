'కళ్లలో ఈ సిగ్నల్స్' నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు! - నిపుణుల హెచ్చరికలివే!
కళ్ల సమస్యల్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారా? - ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు!
Published : March 17, 2026 at 7:16 PM IST
Warning Signs Of Eye Problems : కళ్లకు వచ్చే సమస్యలను చాలామంది నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. చిన్నవే కదా అని లైట్ తీసుకుంటారు. కళ్లు ఇచ్చే సంకేతాలను అంతగా పట్టించుకోరు. ఇవే దీర్ఘకాలంలో పెద్ద సమస్యలుగా మారే ముప్పు ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఎలాంటి లక్షణాలను తేలికగా తీసుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కళ్ల విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్లకు : కళ్లల్లో మంట, నొప్పి, అసౌకర్యంగా ఉండటం వంటి సమస్యలను చాలా మంది లైట్ తీసుకుంటారు. కానీ, తరచూ ఇలా జరుగుతుంటే నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. కళ్లల్లో నీరు కారడం, దురద రావడం వంటివి తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్లకు సంకేతాలుగా భావించాలంటున్నారు నిపుణులు. కొందరికి కళ్ల ముందు చిన్న బిందువుల లేదా మెరుపుల్లా కనిపిస్తుంటుందట. ఇది రెటినా సమస్యకు సంకేతం కావచ్చని చెబుతున్నారు. ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే సంబంధిత డాక్టర్లను సంప్రదించి తగిన పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
మనకి కంటి సమస్యలు రకరకాలుగా ఉంటాయి. కొంతమందికి చూపు మందగిస్తూ ఉంటుంది. ఈ చూపు మందగించేటప్పుడు మీరు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే, దేనివల్ల చూపు మందగిస్తుందో అర్థమవుతుంది. పవర్ కరెక్షన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్ వల్ల వస్తూ ఉంటే కనుక మనకి దానికి వెంటనే గ్లాసెస్ ఇస్తారు. గ్లాసెస్ వల్ల కరెక్ట్ చేసుకొని, వాటిని కంటిన్యూస్గా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఒక్కసారి కంటి గుడ్డులో నల్లగుడ్డుపై రకరకాల సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అదే చిన్నపిల్లలకు అయితే, ఏడాదికి ఒకసారి కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లి చెకప్ చేయించుకోవాలి. - డా. దీపా శిల్పికా, ఆప్తమాలజిస్ట్
ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్లో ఒత్తిడి పెరుగుతోందా? - ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే మేలంటున్న నిపుణులు!
రాత్రి సమయంలో సరిగా కనిపించకపోవడం, వెలుతురు ఎక్కువగా ఉంటే తట్టుకోలేకపోవడం వంటివి కూడా కంటి అనారోగ్యాలను సూచించే సంకేతాలంటున్నారు నిపుణులు. ఒక వస్తువు రెండుగా కనిపించడం, కళ్లు ఎర్రబారడం, రంగులు సృష్టంగా గుర్తించలేకపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే కంటి వైద్యులను వెంటనే సంప్రదించాలని Harvard Health Publishing పేర్కొంది. కంటి చూపులో ఏ మాత్రం తేడా అనిపించినా ఆలస్యం చేయొద్దట. ముందుగానే పరీక్ష చేయించుకుంటే, వాటిని త్వరగా గుర్తించి సకాలంలో చికిత్స తీసుకోవచ్చు. దీనివల్ల కంటి చూపుపై ఎఫెక్ట్ పడకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చు.
గ్లకోమా కూడా సైలెంట్గా వస్తుంది. ఈ సమస్యకు ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించావట. మీరు కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్లు చెక్ చేసి గ్లకోమా అనే సమస్య ఉందో, లేదో అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే, గ్లకోమా అనే వ్యాధికి కూడా మనం లైఫ్ లాంగ్ మెడికేషన్ వాడాల్సి వస్తుంది. షుగర్, బీపీ ఏమైనా ఉన్నా/లేకపోయినా ప్రతి ఒక్కరు ఓ 30 సంవత్సరాలు దాటినా తర్వాత ఏడాదికి ఒకసారి కంటి చెకప్ చేయించుకుంటూ ఉండాలియ. - డా. దీపా శిల్పికా, ఆప్తమాలజిస్ట్
చికిత్స సమగ్రంగా : కళ్లు సమస్యలతో వచ్చేవారికి కార్నియా ఫిలిం ఎనాలసిస్, ఇతర పరీక్షలతో సమస్యను గుర్తించి చికిత్స చేస్తారు. అంతేకాకుండా, స్క్రీన్ టైం తగ్గించడమే కాకుండా ఎక్కువసార్లు కళ్లను బ్లింక్ చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. దుమ్ము, ధూళి పడకుండా గాగుల్స్ వాడాలని, కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని పనిచేసేటప్పుడు ఆల్ట్రావయొలెట్ ఫిల్డరింగ్ అద్దాలను వినియోగించాలి. డాక్టర్ల సూచనలతో లూంబ్రికెంట్ డ్రాప్స్ వాడటం వల్ల ఫలితం ఉంటుంది. అలాగే, గోరువెచ్చని నీటితో కనురెప్పలు శుభ్రం చేసుకోవడం, కళ్ల చుట్టూ సుతిమెత్తగా మసాజ్ చేసుకోవడం మేలని చెప్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
కొలెస్ట్రాల్తో బాధపడుతున్నారా? - తగ్గించడానికి వైద్యుల సూచనలివే!
తరచూ కడుపునొప్పి వస్తోందా? - నిర్లక్ష్యం చేయొద్దంటున్న నిపుణులు