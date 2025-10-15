ఈ లక్షణాలు మీలో కనిపిస్తున్నాయా? - తస్మాత్‌ జాగ్రత్త అంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat / health

Cancer Alert : మన శరీరం మాట్లాడుతుంది. శ్రద్ధగా వినండి. అలసత్వం వద్దు. జబ్బులను ముందే గుర్తిస్తే ప్రాణాలు కాపాడుకోవచ్చు. క్యాన్సర్ విషయంలో ఇది మరింత ముఖ్యం. ఇప్పుడు చిన్నా, పెద్ద అనే తేడా లేకుండా చాలామందిని ఈ మహమ్మారి వేధిస్తోంది. కానీ, దీన్ని ప్రారంభంలోనే గుర్తిస్తే చికిత్స సాధ్యమవుతుంది. క్యాన్సర్ లక్షణాలు మొదట్లో తేలికపాటివిగా ఉండవచ్చు. అందుకే చాలా మంది వాటికి విస్మరిస్తారు. కాబట్టి, మన శరీరంలో ఏదైనా అసాధారణత కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్​ను సంబంధించడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో క్యాన్సర్ వ్యాధిని సూచించే హెచ్చరిక సంకేతాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

అకస్మిక బరువు తగ్గడం : క్యాన్సర్ అత్యంత సాధారణ లక్షణాలలో అకస్మికంగా బరువు తగ్గడం ఒకటని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. ఎటువంటి కారణం లేకుండా బరువు వేగంగా తగ్గుతున్నట్లయితే, అది క్యాన్సర్​కు సంకేతం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కేవలం ఆహారం లేదా జీవనశైలి మార్పుల వల్ల కాకుండా బరువు నిరంతరం తగ్గుతుంటే, వెంటనే డాక్టర్​ని సంప్రదించడం మంచిదంటున్నారు.

శరీరంలో గడ్డలు ఏర్పడటం : శరీరంలో ఎక్కడైనా గడ్డలు కనిపించడం క్యాన్సర్ ముఖ్య లక్షణాలలో ఒకటని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ గడ్డ నెమ్మదిగా పెరగవచ్చని, నొప్పి లేని గడ్డలు కూడా క్యాన్సర్ మొదటి సంకేతం కావచ్చని అంటున్నారు. ఈ గడ్డలు సాధారణంగా రొమ్ములు, మెడ, కడుపు, ప్రేగులు లేదా కాలేయం వంటి భాగాలలో ఏర్పడవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో శరీరంలో ఏవైనా గడ్డలు ఉన్నట్లు అనిపిస్తే, దానిని విస్మరించకుండా వెంటనే పరీక్ష చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

దగ్గు, రక్తస్రావం : నిరంతరం దగ్గు, దగ్గుతున్నప్పుడు రక్తం పడుతున్నట్లయితే, అది ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ లక్షణం కావచ్చని American Cancer Society అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇది సాధారణ జలుబు లేదా దగ్గు వంటి ఇతర వ్యాధుల లక్షణాల కంటే భిన్నంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దగ్గులో రక్తం రావడం ఒక తీవ్రమైన సమస్య, దీనికి వెంటనే డాక్టర్లును సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.

మూత్రంలో రక్తం : మూత్ర విసర్జన చేసేటప్పుడు రక్తం కనిపిస్తే, అది కిడ్నీ లేదా మూత్రాశయ క్యాన్సర్​కు సంకేతం కావచ్చని nhs.uk అధ్యయనం పేర్కొంది. మూత్రంలో రక్తం రావడానికి ఇతర కారణాలు కూడా ఉండవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ, ఇది నిరంతరం జరుగుతుంటే నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని సూచిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితి తీవ్రమైనది కావచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి వెంటనే డాక్టర్​ని సంప్రదించడం మంచిదంటున్నారు.

శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది : ఊపిరి అందకపోవడం లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది క్యాన్సర్ లక్షణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ధూమపానం చేసేవారికి, ఊపిరితిత్తుల కాన్సర్‌కు సంకేతం కావచ్చని అంటున్నారు. ఎటువంటి శారీరక శ్రమ లేకుండా కూడా శ్వాస తీసుకోవడంలో కష్టంగా ఉంటే, ఆలస్యం చేయకుండా వైద్య పరీక్ష చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

జీర్ణవ్యవస్థ సమస్యలు : అజీర్ణం, కడుపు నొప్పి లేదా మల విసర్జనలో ఇబ్బంది వంటి దీర్ఘకాలిక జీర్ణ సమస్యలు కూడా క్యాన్సర్ లక్షణాలు కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ లక్షణాలు ముఖ్యంగా కడుపు క్యాన్సర్, ప్రేగు క్యాన్సర్ లేదా ప్యాంక్రియాస్ క్యాన్సర్​తో సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. జీర్ణవ్యవస్థకు సంబంధించిన ఏదైనా అసాధారణత కొనసాగితే, దానిని తేలికగా తీసుకోకుండా వెంటనే డాక్టర్​ని సంప్రదించాలని తెలియజేస్తున్నారు.

క్యాన్సర్​ను నివారించే మార్గాలు :

పొగాకు, ఆల్కహాల్‌ను మానుకోవడం : పొగాకు, ఆల్కహాల్, ఇతర మత్తు పదార్థాలు క్యాన్సర్​కు ప్రధాన కారణాలు. వీటిని మానుకోవడం ద్వారా క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

సరైన ఆహారం తీసుకోవడం: ఆహారంలో ఆకుపచ్చ కూరగాయలు, పండ్లు, తృణధాన్యాలు చేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. వీటిలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్​తో పోరాడటానికి సహాయపడతాయని వివరిస్తున్నారు.

వ్యాయామం : క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంతో పాటు క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. చురుకైన జీవనశైలిని అవలంబించి, వ్యాయామాన్ని దినచర్యలో భాగం చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు.

మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుచుకోవడం : మానసిక ఒత్తిడి క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ధ్యానం, యోగా, మానసిక ప్రశాంతతను పెంచే కార్యకలాపాలను అలవాటు చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

క్రమం తప్పకుండా పరీక్షలు చేయించుకోవడం : క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని ముందుగానే గుర్తించడానికి డాక్టర్ వద్ద క్రమం తప్పకుండా పరీక్షలు చేయించుకోవాలంటున్నారు. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ కుటుంబ చరిత్ర ఉన్నవారికి ఇది చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

