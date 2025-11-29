అకస్మాత్తుగా కళ్లు మసకబారుతున్నాయా? - బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కు అవకాశమంటున్న నిపుణులు!
-బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చే ముందు కనిపించే లక్షణాలు ఇవేనట! - జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణుల సూచనలు!
Published : November 29, 2025 at 12:17 PM IST
Warning Signs of Brain Stroke: ఉన్నట్టుండి కంటి చూపు కోల్పోవడం, అదుపు తప్పి పడిపోవడం, అనూహ్యంగా ప్రవర్తనలో మార్పు కనిపిస్తోందా? ఐతే, తస్మాత్ జాగ్రత్త! అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇవి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లక్షణాలు కావొచ్చని చెబుతున్నారు. ఒక్కసారి దీనికి ఎటాక్ అయితే శాశ్వత వైకల్యానికే ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రాక ముందే మన శరీరంలో కొన్ని సంకేతాలు కనిపిస్తాయని, వాటిని అసలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని సూచిస్తున్నారు. మరి, స్ట్రోక్ రాకముందు ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
తలతిరగడం : తలతిరగడం అనేది ఒక సాధారణ సమస్యగా చాలా మంది భావిస్తారు. ఎందుకంటే సరిగ్గా తినకపోవడం, తగినంత నీరు తాగకపోవడం, ఎండలో ఎక్కువసేపు ఉండటం, నిద్ర నుంచి ఒక్కసారిగా లేచినప్పుడు ఇలా జరగడం మాములే అని ఈ విషయాన్ని లైట్ తీసుకుంటారు. కానీ, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చే ముందు తలతిరగడం, స్పృహ కోల్పోవడం, మూర్ఛలు, జ్ఞాపకశక్తి కోల్పోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
అధిక తలనొప్పి : తలనొప్పి చాలా సాధారణం, కానీ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వల్ల వచ్చే తలనొప్పి భిన్నంగా ఉండవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉదయం నిద్ర లేవగానే తీవ్రంగా ఉండవచ్చని లేదా సమయం గడిచే కొద్దీ తీవ్రత పెరుగుతూ ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. మొబైల్ ఫోన్లు, టీవీ, ల్యాప్టాప్, కంప్యూటర్ స్క్రీన్ల ముందు గంటల తరబడి గడపడం వల్ల ఈ సమస్య వచ్చే అవకాశాలు ఉందంటున్నారు. అలాగే, మానసిక ఒత్తిడి, మైగ్రేన్, సైనస్ వల్ల కూడా ఈ సమస్యకు అవకాశం ఉందని తెలియజేస్తున్నారు. అయితే ఈ తలనొప్పిని అన్ని వేళలా లైట్ తీసుకుంటే ప్రమాదకరమని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఎటువంటి కారణం లేకుండా అకస్మాత్తుగా తీవ్రమైన తలనొప్పి అనేది స్ట్రోక్కు సంకేతమని Centers for Disease Control and Prevention అధ్యయనం పేర్కొంది. ఎందుకంటే మెదడుకు వెళ్లే రక్తనాళాల్లో అడ్డంకి ఏర్పడటం వల్ల బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ సరఫరాకు అంతరాయం కలుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీని వల్ల తీవ్రమైన తలనొప్పి వస్తుందని, ఇలాంటి పరిస్థితిని లైట్గా తీసుకోకూడదని సలహా ఇస్తున్నారు.
తీవ్ర అలసట : సరైన పోషకాహారం తీసుకున్నా, ప్రశాంతంగా నిద్రపోయిన కూడా కొంతమందికి తీవ్ర అలసటగా ఉంటుంది. దీనితో పాటు భావోద్వేగాలపై నియంత్రణ కోల్పోవడం, చిన్న పనికే శక్తిలేకపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే స్ట్రోక్ సంకేతమంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే ఇలాంటి లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా సంబంధిత డాక్టర్లును సంప్రదించడం మేలని సూచిస్తున్నారు.
చేతులు, కాళ్లులో తిమ్మిరిగా : ఎక్కువసేపు నిద్రపోయిన లేదా స్థిరంగా కూర్చునప్పుడు చేతులు, కాళ్లలో తిమ్మిరిగా అనిపించడం మాములే. కానీ, కారణం లేకుండా తిమ్మిరి తీవ్రంగా, దీర్ఘకాలంగా ఒకే వైపుగా ఉంటే అది స్ట్రోక్కు ముందుగా కనిపించే ముఖ్య లక్షణమంటున్నారు నిపుణులు. బ్రెయిన్కు రక్త ప్రసరణ తగ్గినప్పుడు శరీరంలో ఒకవైపు సిగ్నల్స్ సరిగా వెళ్లావని, దీంతో ముఖంలో ఒకవైపు, చేయి, కాలు లేదా భుజం భాగంలో తిమ్మిరిగా అనిపిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా సకాలంలో సంబంధిత డాక్టర్ను సంప్రదించడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
చూపు మందగించడం : బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కు ముందుగా కనిపించే ముఖ్యమైన లక్షణాల్లో చూపు మందగించడం ఒకటని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చాలా మందికి ఇది సాధారణ కళ్ల సమస్యలా అనిపించవచ్చుని, కానీ కారణం లేకుండా అకస్మాత్తుగా చూపు మసకబారడం, సృష్టంగా చూడలేకపోవడం, వస్తువులు రెండుగా కనిపించడం వంటివి స్ట్రోక్కు హెచ్చరిక సంకేతమని వెల్లడిస్తున్నారు. అకస్మాత్తుగా ఒకటి లేదా రెండు కళ్లలో దృష్టి మసకబారవచ్చని Mayoclinic అధ్యయనంలో తేలింది.
మాట్లాడంలో తడబాటు : స్ట్రోక్కు ముందుగా కనిపించే ముఖ్యమైన లక్షణాల్లో ఈ సమస్య ఒకటి. సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి సృష్టంగా మాట్లాడే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతే నిర్లక్ష్యం చేయరాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆకస్మిక గందరగోళం, మాట్లాడటంలో ఇబ్బంది లేదా మాట అర్థం చేసుకోవడంలో ఇబ్బందిగా ఉంటుందని అంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
