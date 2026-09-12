ఆటల ముందు 'వామప్' మరిచారా? - ప్రమాదంలో ఆరోగ్యమట!
-వామప్ చేయకుండా ఆటలు ఆడుతున్నారా? - కానీ అలా చేయకూడదని హెచ్చరిస్తోన్న నిపుణులు!
Published : September 12, 2026 at 7:53 PM IST
Warming Up Essential Before Sports : క్రీడలకు ముందు వామప్ తప్పనిసరి. అది శరీరాన్ని ఆటకు సిద్ధం చేస్తుంది. అయితే, చాలామంది క్రికెట్, బ్యాడ్మింటన్, పుట్బాల్, వాలీబాల్ వంటి ఆటలు ఆడేందుకు వెళ్లిన వెంటనే ఆటలోకి దిగిపోతారు. కానీ, ఇలా చేయడం చాలా తప్పని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆడుకోవాలనే ఉత్సాహం మంచిదే కానీ శరీరం సిద్ధం కాకుండా హై ఇంటెన్సిటీగా బరిలోకి దూకడం గాయాలను ఆహ్వానించినట్లేనని హెచ్చరిస్తున్నారు. సాధారణంగా అవగాహన లేకపోవడం, బద్ధకం, ఆడేయాలన్న తొందర వల్ల వామప్పై దృష్టి సారించలేకపోతున్నారు.
వామప్ ఎందుకు అవసరం :
- దీనివల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరిగి కండరాలు మెత్తబడి సులభంగా కదులుతాయి.
- వేగంగా రక్త ప్రసరణ జరిగి కండరాలకు సకాలంలో శక్తినందిస్తాయి.
- ఫ్లెక్సిబులిటీ పెరిగి, కీళ్లు వదులవుతాయి.
- మనసు సిద్ధమై ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. ప్రతిస్పందన తీరు మెరుగవుతుంది.
- కాళ్లు, చేతులు లాగడం, క్రాంప్లు తగ్గుతాయి.
- హృదయ స్పందన క్రమంగా పెరుగుతుంది. ఒత్తిడి తట్టుకుంటాయి.
చేయకపోతే :
- చీలమండ, మోకాళ్లు, తొడ కండరాలు పట్టేస్తాయి.
- తొడ వెనుక కండరం, పిక్క లాగేస్తుంది.
- భుజం నొప్పి, నడుము నొప్పి బాధిస్తాయి.
- ఆట మధ్యలో అలసట, మెరుగ్గా రాణించలేరు.
- బిగుసుకున్న కండరాలతో నడవడానికి ఇబ్బంది పడతారు.
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15 నిమిషాలు :
- 5 నుంచి 10 నిమిషాల తేలికపాటి వామప్ సరిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పూర్తిగా చేయాలంటే 15 నిమిషాల సాధన మంచిదంటున్నారు.
- ఇందులో 3-15 నిమిషాల పాటు శరీరాన్ని వేడెక్కించాలని పేర్కొంటున్నారు. ఇందుకోసం తేలికపాటి జాగింగ్, మార్చింగ్, స్కిప్పింగ్, నడక ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
- మరో 5 నిమిషాలు కదలికతో కూడిన సాగదీత వ్యాయామాలు, డైనమిక్ స్ట్రెచ్లు చేయాలంటున్నారు.
- చురుగ్గా మారడానికి మరో 5 నిమిషాలు వెచ్చించాలని పేర్కొంటున్నారు. ఇందుకోసం ఒకే కాలుపై 20-30 సెకన్లు నిలబడడం మార్చిమార్చి చేయాలని తెలియజేస్తున్నారు. చిన్న అడుగులతో పక్కకు కదలడం, తేలికపాటి స్టెప్ అప్, మినీ స్క్వాట్ చేయాలని వివరిస్తున్నారు.
- ఆ తర్వాత ఆటను మొదటి పది నిమిషాలు పూర్తి వేగంతో కాకుండా క్రమంగా పెంచాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
చాలా గాయాలు బలంగా ఆడినందుకు కాదు.. వామప్ లేకుండా ఆడినందుకే అవుతాయి. తీరిక లేకపోతే ఆట సమయాన్ని తగ్గించుకోనైనా వామప్ చేయాలి. కొంత వ్యాయామం, నడక, తేలికపాటి బల వ్యాయామాలకు సమతుల సాధన అవసరం. వారం మొత్తం నిశ్చలంగా ఉండి శనివారం మాత్రమే పూర్తి వేగంతో ఆడితే శరీరం అకస్మాత్తుగా వచ్చే ఒత్తిడిని భరించలేదు.- డా. రవిచంద్ర వట్టిపల్లి, ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్
ఆట తర్వాత మర్చిపోవద్దు :
- ఆట పూర్తయ్యాక.. బ్యాగ్ సర్దుకొని వెళ్లిపోకూడదట. 5- 10 నిమిషాలు రిలాక్స్ అవ్వాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 2-3 నిమిషాలు నెమ్మది నడకతో ఊపిరి సర్దుకుంటుందట.
- ఒక్కొక్కటీ 20-30 సెకన్లు చేసేలా స్టాటిక్ స్ట్రెచ్లు ఆ తర్వాత హామ్ స్ట్రింగ్స్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. రోజంతా సోఫాలో కూర్చొని ఉండిపోకూడదని సలహా ఇస్తున్నారు. తిరగడం వల్ల క్రాంప్లు తగ్గుతాయని సలహా ఇస్తున్నారు.
వైద్యుల సలహా ఎప్పుడు? :
- ఆడుతున్నప్పుడు విరిగినట్లు శబ్దం వస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
- మోకాలు తప్పిపోయిన అనుభూతి
- కొన్ని గంటల్లో వాపు, కాలు మీద బరువు మోపలేకపోవడం
- రాత్రి నొప్పి, తరచూ చీలమండ నొప్పి తీవ్రంగా బాధిస్తున్నప్పుడు సంప్రదించాలి.
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