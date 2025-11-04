ఆగకుండా "10 నిమిషాలు" నడుస్తున్నారా? - తాజా అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!
ఏకబిగిన నడిస్తే ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? - రోజులో ఎంత సేపు నడవాలో తెలుసా? సొంతమట!
Published : November 4, 2025 at 4:39 PM IST
Long Walking Benefits : రోజూ ఉదయాన్నే నడవటం చాలామందికి అలవాటు. కొంతమంది అరగంట సేపూ ఏకబిగిన నడిచేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో, రోజులో అప్పుడప్పుడూ తక్కువసేపు నడిచేవారితో పోలిస్తే ఆగకుండా 10 నిమిషాల కన్నా ఎక్కువసేపు నడిచేవారికి గుండె జబ్బు, అకాల మరణం ముప్పు గణనీయంగా తగ్గుతున్నట్టు తాజాగా ఓ అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. మరి, ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ప్రస్తుతం స్మార్ట్వాచీలు, మొబైల్ ఫోన్లు వచ్చాక ఎన్ని అడుగులు వేశామో లెక్కించుకోవటం తేలికైపోయింది. రోజుకు 10 వేల అడుగులు వేయటం ఆరోగ్యాన్ని మేలని చాలా కాలంగా భావిస్తూ వస్తున్నారు. అందుకే చాలా అధ్యయనాలు రోజుకు ఎన్ని అడుగులు వేస్తే మంచిదని దృష్టి సారిస్తున్నాయి. అయితే, వీటిని ఎలా వేస్తున్నారన్నదీ ముఖ్యమని, అంతగా శ్రమ చేయనివారికిది చాలా కీలకమని యానల్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్లో ప్రచురితమైన తాజా అధ్యయనం తెలియజేస్తుంది. రోజుకు 10 వేలు అడుగులు లక్ష్యాన్ని చేరకపోయినా కూడా ఏకబిగిన కాస్త ఎక్కువసేపు నడిచినా మంచి ఫలితం కనిస్తుందని పేర్కొంటోంది.
'దగ్గు'ను ఇంట్లోనే తగ్గించుకోవచ్చా? - డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లాలా?- అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!
ఏకబిగిన నడిస్తే : ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సుమారు 31 శాతం మంది అంతగా శారీరక శ్రమ చేయటం లేదని, వారానికి కనీసం 150 నిమిషాలు వ్యాయామం చేయాలనే సిఫారుసుకు చేరుకోవటం లేదని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఇలాంటి వారికి నిద్రలేమి, గుండెజబ్బులు, మరణం ముప్పులు ఎక్కువగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కనీసం నడిచినా కూడా వీటిని తప్పించుకోవచ్చని అంటున్నారు. నడక ఎవరికైనా మేలు చేస్తుందని, తాజా అధ్యయన ఫలితాలు దీన్ని మరోసారి నిరూపించింది. శారీరక శ్రమ లేనివారికి, రోజుకు 8 వేల కన్నా తక్కువ అడుగులు నడిచేవారికివి మరింత సమంజసంగానూ కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ అధ్యయనంలో యూకే బయోబ్యాంక్ నుంచి 33,560 మందిని పరిశీలించారు. వీరి సగటు వయసు 62 సంవత్సరాలు. మణికట్టుకు యాక్సెలరోమీటర్ను చుట్టి 3-7 రోజుల పాటు శారీరక శ్రమను లెక్కించారు. అనంతరం 5 నిమిషాల కన్నా తక్కువ సేపు, 5-10 నిమిషాల సేపు, 10-15 నిమిషాల సేపు, 15 నిమిషాలు, అంతకన్నా ఎక్కువసేపు ఇలా నాలుగు బృందాలుగా వీరిని విభజించి సగటున 8 ఏళ్లు పాటు పరిశీలించారు.
ఎక్కువసేపు నడిచినవారిలో : 5 నిమిషాల కన్నా తక్కువసేపు నడిచిన వారిలో అన్నిరకాల మరణాలు 4.36 శాతం ఉండగా, 15 నిమిషాలు, అంతకన్నా ఎక్కువసేపు నడిచినవారిలో కేవలం 0.8 శాతం మాత్రం మరణాలే సంభవించాయి. అంటే, మరణం ముప్పు 83 శాతం తగ్గుతుందని తాజా అధ్యయనం పేర్కొంది. గుండెజబ్బుల విషయంలోనూ ఇలాంటి ధోరణే కనిపించిందని, తక్కువసేపు నడిచిన వారికి గుండెజబ్బు ముప్పు 13 శాతం ఉండగా, ఎక్కువసేపు నడిచినవారికి 4.39 శాతం మాత్రమే ఉందని వెల్లడైంది.
ఆరోగ్యానికి దగ్గరి దారి లేదు : వ్యాయామం చేస్తే కండరాలు రక్తంలోంచి ఆక్సిజన్ను బాగా సంగ్రహించుకుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో గుండె వేగం, శరీరంలో వాపు ప్రక్రియ, మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతాయని అంటున్నారు. ఏకబిగిన ఎక్కువసేపు నడవటం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగువతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఫలితంగా, రక్తపోటు, రక్తంలో గ్లూకోజు మోతాదులు తగ్గుతాయని వివరిస్తున్నారు. ఇవన్నీ గుండెకు మేలు చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.
మామూలుగా రోజుకు 10వేల అడుగులు నడవటం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, అందరూ అన్నిసార్లూ అడుగులను లెక్కపెట్టుకోవడం కష్టంగా ఉంటుందని, అందుకే పరిశోధకులు సమయం మీద దృష్టి సారించారు. నడిచేటప్పుడు వేగం కూడా ముఖ్యమే అని అంటున్నారు. కానీ సమయం, స్థిరంగా నడకను కొనసాగించటం ముఖ్యమని తాజా అధ్యయన ఫలితాలు చెబుతున్నాయి. కాబట్టి, అడుగుల సంఖ్యను లెక్కించుకోవటం కన్నా రోజులో కాస్త ఎక్కువసేపు నడవటానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వటం మేలని సూచిస్తుంది. సాధారణంగా ఐదు నిమిషాలు నడవటం తేలికే. కానీ 20,30 నిమిషాల సేపు నడవటమే కష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఈ సామర్థ్యాన్ని సంతరించుకోవటానికి ప్రయత్నించాలంటున్నారు నిపుణులు.
సరైన పద్ధతిలో : వాకింగ్ చాలా తేలిక, ఖర్చులేనిది, అందరికి అందుబాటులో ఉండే వ్యాయామం. నడిచేటప్పుడు శరీరం తిన్నగా ఉంచటం, భుజాలు వెనక్కి వంచటం, చేతులు ఊపటం ద్వారా నడుం నొప్పి వంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది శ్వాస తేలికగా తీసుకోవటానికి, శరీర నియంత్రణ కోల్పోకుండా ఉండటానికీ తోడ్పడుతుందని వివరిస్తున్నారు. నడుస్తున్నప్పుడు కాళ్లు మాత్రమే కదులుతాయని అనుకోవద్దని, శరీరమంతా కదులుతుందని అంటున్నారు. అయితే, ఆగకుండా నడవటానికి కండరాలు అంతగా సహకరించకపోవచ్చని, అందువల్ల అలవాటు లేనివారు వెంటనే ఏకబిగిన నడవద్దని సూచిస్తున్నారు. క్రమంగా సమయాన్ని పెంచుకుంటూ రావాలని సలహా ఇస్తున్నారు. కండరాల సామర్థ్యం పెరిగిన తర్వాత ఎక్కువసేపు నడక సాగించొచ్చని చెబుతున్నారు. మొత్తం మీద రోజుకు సుమారు 30 నిమిషాలు పాటు నడిచేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. కాస్త వేగంగా నడిస్తే ఇంకా మంచిదని పేర్కొంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
బీపీ, షుగర్ లేకున్నా మూత్రపిండాల వ్యాధి - షాకింగ్ ఫలితాలు వెల్లడించిన 'లాన్సెట్' నివేదిక!
మీ పిల్లలు ఆటిజంతో బాధపడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!