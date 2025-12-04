ETV Bharat / health

నడకతో అల్జీమర్స్​కు చెక్ పెట్టొచ్చా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

నడకతో మెదడుకు మేత - మతిమరుపు సమస్య దూరం అవుతుందంటున్న నిపుణులు!

Walking helps to check Alzheimer
Walking helps to check Alzheimer (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 4, 2025 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Walking Helps to Reduce Alzheimer: 'స్కూల్లో మాస్టారు చెప్పిన పాఠాలు ఇంటికొచ్చేసరికి మర్చిపోతారు. ఓ చోట పెట్టిన వస్తువు, ఇల్లాంతా వెతికినా ఎక్కడ పెట్టారో ఓ పట్టాన గుర్తుకురాదు. ఏమైనా సరకులు తెమ్మంటారా అంటూ ఇంట్లో అడుగుతారు. తీరా బజారుకు వెళ్లాక చెప్పింది మర్చిపోయి మళ్లీ ఫోన్ చేసి ఆరా తీస్తారు'. ఇలాంటి పరిస్థితులు చాలా మందికి ఎదురై ఉంటాయి. దీనికి కారణం మెదడు చురుకుతనం తగ్గి, మతిమరుపు పెరుగుతుండడమే అంటున్నారు నిపుణులు. రోజుకు 30 నిమిషాలు నడకకు కేటాయిస్తే మతిమరుపు సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

betterhealth అధ్యయనం ప్రకారం, నడక లాభాలు :

  • శారీరక సామర్థ్యానికే కాదు, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి రకరకాల జబ్బులబారిన పడకుండా నడక కాపాడుతుంది.
  • అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం నియంత్రణలో ఉంటుంది.
  • చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ మెరుగుపడుతుంది.
  • గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
  • కీళ్లు, ఎముకలు దృఢంగా మారతాయి.

నడకతో మెదడుకు మేత : ఫోన్​కు సిమ్, మెమొరీ కార్డు.. కంప్యూటర్​కు చిప్​, హార్డ్​డిస్కు ఎంత ముఖ్యమో, శరీరానికి మెదడు అంతే కీలకం. బుర్ర చురుగ్గా ఉంటే మనం భద్రంగా ఉంటామని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జీవనశైలిలో ఉదయపు అలవాట్లు మెదడుపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు. రోజూ కనీసం అరగంట ఏదో ఒక సమయంలో నడక, యోగా, ఏరోబిక్ లాంటి వ్యాయామాల వల్ల మెదడుకు రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

  • ఉదయం నడకతో సూర్మరశ్మి ద్వారా శరీరానికి విటమిన్ డి అందుతుంది. ఫలితంగా, మానసిక ఉల్లాసం, శారీరక సామర్థ్యం పెరిగి మెదడు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
  • రోజువారీ నడకతో మెదడుకు రక్తప్రసరణ పెరుగుతుంది. మెదడు కణాల మధ్య అనుసంధానం బలపడి జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది.
  • నడక.. డొపమైన్, సెరటోనిన్ లాంటి న్యూరోకెమికల్స్ విడుదలను ప్రేరేపిస్తుంది. ఇవి మానసిక స్థితిని మెరుగుపరిచి, ఆందోళనను తొలగిస్తాయి.
  • వయసు పెరిగే కొద్దీ మెదడు పనితీరులో మార్పులు తప్పనిసరి, రోజూ నడకతో మతిమరుపు సమస్య కొంతమేర దూరం చేయవచ్చు.

నడకతో రక్తప్రసరణ పెరిగి మెదడుకు ఆక్సిజన్, పోషకాలు అందుతాయి. న్యూరో ప్లాస్టిసిటీ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. ఏకాగ్రత, జ్ఞాపకశక్తి పెరగడంతో పాటు ఒత్తిడి దూరం అవుతుంది. అల్జీమర్స్ సమస్యను నడకతో దూరం చేసుకోవచ్చు. అందరూ వారానికి ఐదు రోజులపాటు.. కనీసం రోజుకు 20 నుంచి 30 నిమిషాలైనా నడవడం మేలు-డాక్టర్ అడబాల గోపీకృష్ణ, డీఎం న్యూరాలజీ, కాకినాడ

అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే : రోజూ నడకతో కేవలం శారీరక ఆరోగ్యమే కాదు, మెదడుకూ బోలెడు ప్రయోజనాలున్నాయి. ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్(ఐసీఎంఆర్) అధ్యయనం ప్రకారం దేశంలో దాదాపు 54.40 శాతం మంది శారీరక శ్రమ లేకుండా ఉన్నారని తెలింది. యువకులు స్మార్ట్​ఫోన్లు, ఆన్​లైన్ ఎంటర్​టైన్​మెంట్​కు అలవాటు పడి నడక, ఇతర వ్యాయామాలకు దూరమవుతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ పరిస్థితి ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.

  • రోజుకు 7 వేల అడుగుల నడిస్తే మరణ ముప్పు 47 శాతం తగ్గుతుందని లాన్సెట్ నివేదిక వెల్లడించింది. మతిమరుపు 38 శాతం, కుంగుబాటు 22 శాతం మేర తగ్గుతుందని తెలిపింది.
  • వృద్ధుల్లో నడక తగ్గిపోవడం వల్ల మెదడు పరిమాణం, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుతున్నట్లు 'ఎయిమ్స్' అధ్యయనంలో వెల్లడైంది.
  • పన్నెండు వారాలపాటు.. వారానికి నాలుగు రోజులు చొప్పున వృద్ధులను ట్రెడ్ మిల్లుపై నడిపిస్తే.. వారి మెదడులో నాడీ సంబంధాలు బలపడి, జ్ఞాపకశక్తి మెరుగుపడినట్లు అమెరికాలోని 'యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మేరీ ల్యాండ్' అధ్యయనంలో గుర్తించారు.
  • మధ్య వయసులోనే తీవ్ర నడక ప్రారంభించిన వారు వృద్ధాప్యానికి చేరేసరికి ఎపిసోడిక్ మెమొరీ బలంగా ఉన్నట్లు 'బీఎంసీ అల్జీమర్స్ రీసెర్చ్ అండ్ థెరపీ' అధ్యయనంలో తేలింది.
  • ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో నడిస్తే మనసుకు ప్రశాంతత చేకూరి సానుకూల భావాలు మెరుగుపడతాయని, నగరంలో అయినా సరే నడిస్తే చాలు ఏకాగ్రత మెరుగుపడుతోందని 'నేచురల్ సైంటిఫిక్' నివేదిక తేల్చింది.
  • మొబైల్- హెల్త్ యాప్ ద్వారా వృద్ధులకు రోజువారీ నడక లక్ష్యాలు పెడితే 12 నుంచి 24 వారాల్లో రోజువారీ అడుగులు పెరిగి, మెదడు ఆరోగ్యం క్రమంగా మెరుగుపడినట్లు 'జేఎంఐఆర్ ఏజింగ్ జర్నల్' ప్రచురించింది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

