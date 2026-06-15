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నిద్ర లేవగానే తలనొప్పిగా ఉంటోందా? - మీకు తెలిసీ పట్టించుకోని కారణాలివే!

నీరు తక్కువగా తాగినా, నిద్రలేకపోయిన తలనొప్పి వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు

Headaches
Headaches (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 15, 2026 at 4:05 PM IST

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Waking Up with Headaches Every Morning : ఉదయం లేవగానే ఫ్రెష్ మైండ్​తో ఫుల్ ఎనర్జిటిక్​గా ఉండాలని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ, కొంతమందికి మాత్రం ఇది సాధ్యం కాదు. రాత్రివేళ తగినంత నిద్రపోయినప్పటికీ, చాలామందికి ఉదయం నిద్రలేవగానే తలనొప్పి, చిరాగ్గా అనిపిస్తుంది. అసలు ఉదయం నిద్రలేవగానే తలనొప్పి ఎందుకు వస్తుంది?

నిద్రలేమి : రాత్రిపూట 7 లేదా 8 గంటలు నిద్రపోవడం అంటే శరీరం బాగా విశ్రాంతి తీసుకుందని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ, వాస్తవానికి, నిద్రపోయే సమయంతో పాటు నిద్ర నాణ్యత ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఉదయం పూట వచ్చే తలనొప్పులకు సరిగ్గా నిద్ర పట్టకపోవడం ఒక కారణమని చెబుతున్నారు. రాత్రివేళల్లో పదేపదే మెలకువ రావడం, నిద్రలేమి, పడుకునే పద్ధతి సరిగ్గా లేకపోవడం వంటివి మెదడు, శరీరాన్ని పూర్తి విశ్రాంతి దశకు చేరుకోకుండా అడ్డుకుంటాయట. నిద్ర రుగ్మతలు ఉన్న రోగులలో ఉదయం వచ్చే తలనొప్పులు, ముందు రాత్రి నిద్రలో కలిగే నిర్దిష్టమైన ఆటంకాలతో సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చని National Library of Medicine పేర్కొంది.

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ఒత్తిడి : ఆఫీసు వర్క్, ఆర్థిక ఆందోళనలు, కుటుంబ బాధ్యతలు లేదా పరిష్కారం కాని మానసిక సమస్యలు అనేవి నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా మన నాడీ వ్యవస్థను తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురిచేస్తాయట. దీనివల్ల మెడ, భుజాలు, దవడ చుట్టూ ఉన్న కండరాలు బిగుసుకుపోతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ ఒత్తిడి కారణంగా ఉదయం నిద్రలేవగానే తలనొప్పి రావచ్చని చెబుతున్నారు. అలాగే, నిద్రలో పళ్లు కొరకడం లేదా దవడలను గట్టిగా నొక్కడం వల్ల ముఖ కండరాలు, కీళ్లపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడుతుంది. తద్వారా నిద్రలేచిన తర్వాత తలనొప్పికి దారితీస్తుంది.

డీహైడ్రేషన్ : ఉదయం లేవగానే తలనొప్పి రావడానికి వైద్యపరమైన కారణాలే ఉండాలని లేదు. కొన్ని సార్లు దీనికి రోజువారీ అలవాట్లు కూడా కారణం కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. శ్వాసక్రియ, చెమట ద్వారా రాత్రివేళల్లో శరీరం డీహైడ్రేషన్​కు గురవుతుంది. ఒకవేళ రాత్రివేళ పడుకునే ముందు తగినంత నీరు తీసుకోకపోతే, మార్నింగ్ కల్లా డీహైడ్రేషన్ సమస్య ఎక్కువవుతుంది. దీనివల్ల ఉదయం లేవగానే తలనొప్పి వస్తుంది. డీహైడ్రేషన్ తలనొప్పికి కారణమవుతుందని National Institutes of Health పేర్కొంది.

కెఫీన్ : ఉదయం లేవగానే కాఫీ లేదా టీ తాగే అలవాటు ఉన్నవారికి నిద్రలేచిన తర్వాత కెఫీన్ తీసుకోవడం ఆలస్యమైతే తలనొప్పి రావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తలనొప్పి కెఫీన్ వల్ల రాదు, శరీరం అలవాటు పడిన కారణంగా వస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, మద్యపానం, క్రమం లేని భోజన సమయాలు, కొన్ని రకాల మందుల వాడకం కూడా దీనికి కారణం కావచ్చు. అయితే, ఈ అలవాట్లు నెమ్మదిగా ప్రభావం చూపుతాయి.

డాక్టర్ వద్దకు ఎప్పుడు వెళ్లాలి? : చాలా వరకు ఉదయం వచ్చే తలనొప్పులు జీవనశైలి అలవాట్లు లేదా నిద్రలేమికి సంబంధించినవే అయి ఉంటాయి. అయినప్పటికీ, కొన్ని పరిస్థితులలో వైద్య పరీక్షలు చేయించుంకోవడం చాలా ముఖ్యం. తలనొప్పులు తరచుగా వస్తూ, తీవ్రత పెరుగుతూ ఉంటే డాక్టర్​ను సంప్రదించడం మంచిదని clevelandclinic పేర్కొంది.

  • దృష్టిలో మార్పులు
  • గందరగోళం లేదా జ్ఞాపకశక్తి సమస్యలు
  • నీరసం లేదా తిమ్మిరి
  • నిరంతరంగా వాంతులు అవ్వడం
  • మాట్లాడటంలో ఇబ్బంది
  • గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అకస్మాత్తుగా తీవ్రమైన నొప్పి రావడం

ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి :

  • ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం, లేవడం అలవాటు చేసుకోవాలి
  • రోజంతా శరీరానికి తగినంత నీరు అందేలా చూసుకోవడం
  • పడుకోవడానికి ముందు మద్యపానానికి దూరంగా ఉండాలని nhs.uk పేర్కొంది
  • నిద్రపోయే ముందు మొబైల్, టీవీ వంటి స్క్రీన్ల వాడకాన్ని తగ్గించడం
  • శారీరక శ్రమ, ధ్యానం లేదా రిలాక్సేషన్ పద్ధతుల ద్వారా ఒత్తిడిని నియంత్రించుకోవడం
  • పెయిన్ కిల్లర్స్​పై అతిగా ఆధారపడకూడదు.
  • పెద్దగా గురక పెట్టడం లేదా స్లీప్ అప్నియా వంటి సమస్యలు ఉండే డాక్టర్​ను సంప్రదించాలి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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TAGGED:

MORNING HEADACHES
REASONS BEHIND HEADACHE
HOW DO RELIEVE A HEADACHE
WAKING UP WITH HEADACHES
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