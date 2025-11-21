రాత్రి నిద్రపోయినా, పగటిపూట అలసిపోతున్నారా? - కారణాలు ఇవే కావచ్చట!
- పగలు ఎక్కువగా నిద్ర వస్తోందా? - బాడీలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
Published : November 21, 2025 at 4:59 PM IST
Still tired after full nights rest : ఆలోచనలు సక్రమంగా సాగాలన్నా, ఆరోగ్యం ఇనుమడించాలన్నా నిద్ర చాలా కీలకం. రోజంతా పనుల్లో పడి అలసిపోయిన శరీరానికి రాత్రి నిద్ర కొత్త శక్తి అందేలా చేస్తుంది. అయితే, కొంత మంది రాత్రిపూట నిద్రపోయినప్పటికీ పగటిపూట అలసటగా ఉంటారు. నిద్ర ముంచుకొస్తున్నట్లుగా ఉంటారు. మరి, ఈ పరిస్థితి కారణాలేంటి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అన్నది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కొంత మంది రాత్రివేళ కావాల్సినంత నిద్రపోతారు. దాదాపు 9 నుంచి 11 గంటలు పడుకుంటారు. అయినప్పటికీ పగటి పూట నిద్రమత్తుగా ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితి వల్ల ఉదయం మేల్కోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. లేచిన తర్వాత కూడా చాలా మత్తుగా ఉంటారు. ఇంకా.. గందరగోళంగా ఉంటారు. చురుకుగా ఉండరు. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొనేవారిలో కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాటిలో ప్రధానమైన నాలుగు అంశాల గురించి వివరిస్తున్నారు.
స్లీప్ అప్నియా : రాత్రిపూట పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పటికీ మరుసటి రోజు అలసిపోయినట్లు అనిపించడానికి స్లీప్ అప్నియా కారణం కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ సమస్య ఉన్నవారికి నిద్రలో శ్వాస తీసుకోవడంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయని చెబుతున్నారు. దానివల్ల కంటిన్యూగా గాఢనిద్రపోయే అవకాశం ఉండదని చెబుతున్నారు. మగత నిద్రపోతుంటారట. ఫలితంగా, పగటిపూట అలసటతో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుందట. దీంతోపాటు నార్కోలెప్సీ, హైపర్సోమ్నియా వంటి నిద్ర రోగాలు కూడా పగటిపూట అలసటగా ఉండడానికి కారణమవుతాయని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
పోషకాహార లోపాలు : పగటిపూట నిద్ర సమస్యకు పోషకాహార లోపం కూడా ప్రధాన కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఐరన్, విటమిన్ డి, విటమిన్ బి12 వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు లోపిస్తే దేహంలో శక్తి తగ్గిపోతుందంటున్నారు. ఐరన్ లోపం ఉంటే, రాత్రిపూట 8 గంటలకుపైగా నిద్రపోయినా కూడా పగటిపూట నిద్ర వస్తున్నట్లు అనిపిస్తుందట. ఇంకా అలసటగా అనిపిస్తుందట. అయితే, విటమిన్ డి, బి12 లోపాలు దేహంలో శక్తి ఉత్పత్తిని ప్రభావితం చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. దీంతో రోజంతా నీరసంగా ఉంటారని చెబుతున్నారు.
మానసిక ఆరోగ్యం : మానసిక ఒత్తిడి లేదా సమస్యలు కూడా శారీరక అలసటకు కారణమవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి వల్ల శరీరం ఎక్కువ శక్తి వినియోగించుకుంటుందని చెబుతున్నారు. దీంతో పడుకునేటప్పుడు కూడా మెదడుకు విశ్రాంతి ఉండదని అంటున్నారు. ఇలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొనేవారు ఒత్తిడిని అదుపులో ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ధ్యానం, యోగా, వాకింగ్, స్విమ్మింగ్ లాంటివి చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ : పగటిపూట అలసటకు ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా కారణం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. డై టైమ్లో నిద్ర రావడానికి థైరాయిడ్ సమస్య ఒక సంకేతం కావచ్చని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. థైరాయిడ్ గ్రంథి సరిగా పనిచేయకపోవడం వల్ల శరీరం శక్తిని ఉపయోగించుకునే విధానం మందగిస్తుందని అంటున్నారు. అలాగే మధుమేహం, క్రానిక్ ఫెటీగ్ సిండ్రోమ్ (CFS -దీర్ఘకాలిక అలసట) వంటి అంతర్లీన వైద్య పరిస్థితులు కూడా అలసటకు కారణం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు సరిగా నిర్వహించలేకపోతే కూడా శరీరం అలసటగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఇలాంటి లక్షణాలు ఏవైనా కనిపిస్తే వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలివే :
క్రమం తప్పని నిద్ర : ప్రతిరోజూ వేర్వేరు సమయాల్లో పడుకోవడం, మేల్కొనడం వల్ల సర్కాడియన్ రిథమ్ దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, రోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోవటం, లేవటం చాలా ప్రధానం అంటున్నారు. ఒకవేళ రాత్రి ఆలస్యంగా పడుకున్నా కూడా ఉదయం రోజూవారీ సమయానికి లేవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, వారాంతాల్లో కూడా ప్రతిరోజూ ఒకే సమయంలో మేల్కొని నిద్రపోవడం అలవాటు చేసుకోవాలని sleepfoundation అధ్యయనం పేర్కొంది.
నీరు, ఆహారం : పడుకునే ముందు ఎక్కువ భోజనం చేయడం లేదా అధిక ద్రవాలు తీసుకోవడం వల్ల అసౌకర్యం కలుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, నిద్రకు అంతరాయం కలుగుతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే, నిద్రకు ఉపక్రమించే కొన్ని గంటల ముందు భోజనం చేయడం, సాయంత్రం వేళల్లో తక్కువ ద్రవాలు తీసుకోవడం మంచిదని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. అలాగే, సమతులాహారం కూడా తప్పకుండా తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
తగ్గించుకుంటే మంచిది : ఆల్కహాల్, కెఫిన్ నిద్ర నాణ్యతను ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అందువల్ల నిద్రకు ఉపశమించే గంట ముందు మద్యం సేవించడం, మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత కెఫిన్ తీసుకోవడం తగ్గించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
వాతావరణం : నిద్రపోయే గదిలో మసక చీకటి ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. నిద్రకు ఉపక్రమించటానికి ముందు నుంచే ఇంట్లో వెలుతురు తక్కువగా ఉండేలా చూసుకుంటే ఇంకా మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. అలాగే, నిద్రపోయే సమయానికి గంట ముందు సెల్ఫోన్లు, టీవీలు, ల్యాప్టాప్ లాంటి వాటి జోలికి వెళ్లకుండా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
వ్యాయామం : పగటిపూట క్రమం తప్పకుండా శారీరక శ్రమ చేయడం వల్ల నిద్ర నాణ్యత మెరుగుపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, నిద్రవేళకు ముందు తీవ్రమైన వ్యాయామాలు చేయవద్దంటున్నారు. ఈ సమయంలో వ్యాయామం శరీరాన్ని ఉత్తేజపరుస్తుందని, దీని వల్ల నిద్రపోవడం కష్టతరమవుతుందని చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
