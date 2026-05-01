ఇమ్యూనిటీ పెరగాలంటే - ఈ విటమిన్స్ తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

- విటమిన్లు మన శరీరానికి అత్యంత ఆవశ్యకమైన పోషకాలను అందిస్తాయంటున్న నిపుణులు

By ETV Bharat Health Team

Published : May 1, 2026 at 2:38 PM IST

Essential Vitamins for Immunity Boosting : రోగనిరోధక వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉండే వివిధ వైరస్​లు, బ్యాక్టీరియాలు మన ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావాన్నీ చూపలేవు. అయితే, రోగనిరోధక శక్తి దృఢంగా ఉండాలంటే.. మనం తీసుకునే ఆహారం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. కొన్ని విటమిన్లు ఉండే ఆహార పదార్థాల్ని రోజూ తీసుకోవడం వల్ల సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

విటమిన్ సి : మన శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో విటమిన్ సి కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని National Library of Medicine పేర్కొంది. ఈ విటమిన్ లోపం ఉన్న వాళ్లు త్వరగా జబ్బు పడే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, మనం రోజూ తీసుకునే ఆహారంలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా లభించే నిమ్మకాయ, కమలాఫలం వంటి నిమ్మజాతి పండ్లను భాగం చేసుకోవడం చాలా మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అలాగే పాలకూర, క్యాప్సికం వంటివి కూడా మెనూలో చేర్చుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

విటమిన్ బి6 : రోగనిరోధక వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో విటమిన్ బి6 సహకరిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే బి6 అధికంగా లభించే అరటిపండ్లు, బంగాళాదుంపలు, చికెన్, శనగలు వంటి ఆహార పదార్థాల్ని రోజువారీ మెనూలో భాగం చేసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు.

విటమిన్ ఇ : విటమిన్ ఇ మన శరీరంలో ఒక శక్తిమంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్​గా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఇతర ఇన్ఫెక్షన్లతో సమర్ధంగా పోరాడి.. మన ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపకుండా కాపాడుతుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, ఈ విటమిన్ రోగనిరోధక వ్యవస్థను పటిష్టపరచడంలోనూ సహకరిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, ఇది ఎక్కువగా లభించే పొద్దుతిరుగుడు గింజలు, పల్లీలు, బాదం పప్పులు, పాలకూర, నట్స్ వంటివి రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. విటమిన్ ఇ, జింక్, సెలీనియం అనేవి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి కోలుకోవడానికి సహాయపడతాయని sciencedirect పేర్కొంది.

విటమిన్ ఎ : ఈ విటమిన్​లోని యాంటీ ఇన్​ఫ్లమేటరీ గుణాలు రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరుస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదంటున్నారు. పాలు, పెరుగు, గుడ్లు, సాల్మన్, మాకేరెల్ వంటి కొవ్వు చేపలు, చిలగడదుంపలు, క్యారెట్లు, పాలకూర, బ్రోకలీ వంటి కూరగాయలు వంటిల్లో విటమిన్ ఎ లభిస్తుందని clevelandclinic పేర్కొంది.

విటమిన్ డి : రోగనిరోధక వ్యవస్థ చురుగ్గా పనిచేయడానికి, దాని రక్షణకు విటమిన్ డి ఎంతగానే తోడ్పడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి, ఈ విటమిన్​ను పొందడానికి ఉదయాన్నే ఎండలో 10 నుంచి 30 నిమిషాలపాటు గడపాలని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, ఇది అధికంగా లభించే చేపలు, కోడిగుడ్లు, పాలు వంటివి తక్కువగా తీసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. విటమిన్ డి వల్ల ఎముకలు కూడా దృఢంగా మారతాయని వివరిస్తున్నారు. రోగనిరోధక కణాల పెరుగుదల, పనితీరుకు కీలకమైనవిగా గుర్తించబడిన వాటిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ డి, జింక్, సెలీనియం, ఐరన్, ప్రోటీన్ ఉన్నాయని The Nutrition Source పేర్కొంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

